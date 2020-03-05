Вылетел на встречку: в Барабинском районе погиб водитель кроссовера

Утром 5 марта, около 10:00, автомобиль KIA Sportage врезался в грузовик Scania на 1158-м километре трассы Р-254 «Иртыш» в Барабинском районе. В результате 23-летний водитель KIA погиб на месте.

Пока нет информации о состоянии водителя грузовика

— Водитель автомобиля KIA Sportage, следовавший в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем, — рассказали в госавтоинспекции.

21-летнего пассажира KIA доставили в больницу с различными травмами.

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Другое ДТП со смертельным исходом произошло вчера вечером в Чановском районе. 46-летний водитель врезался в пешеходное ограждение.