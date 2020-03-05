5 марта четверг
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 7/10
usd 66.08
eur 73.74
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 7/10
usd 66.08
eur 73.74

Все новости

Все новости
Происшествия

Вылетел на встречку: в Барабинском районе погиб водитель кроссовера

KIA Sportage врезался в грузовик на трассе «Иртыш»

1 116
12 Обсудить

Поделиться

Водитель легковушки погиб на месте

Водитель легковушки погиб на месте

Утром 5 марта, около 10:00, автомобиль KIA Sportage врезался в грузовик Scania на 1158-м километре трассы Р-254 «Иртыш» в Барабинском районе. В результате 23-летний водитель KIA погиб на месте.

Пока нет информации о состоянии водителя грузовика

Пока нет информации о состоянии водителя грузовика

Информацию подтвердили в отделе пропаганды областной ГИБДД.

— Водитель автомобиля KIA Sportage, следовавший в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем, — рассказали в госавтоинспекции.

Автомобиль KIA получил серьёзные повреждения

Автомобиль KIA получил серьёзные повреждения

21-летнего пассажира KIA доставили в больницу с различными травмами.

На месте ДТП работают полицейские, специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Водитель фуры сильно не пострадал

Водитель фуры сильно не пострадал

Вы стали свидетелем этого ДТП? Вы проезжали мимо и видеорегистратор вашего автомобиля снял момент происшествия? Свяжитесь с дежурным журналистом НГС по телефону 8–923–157–00–00 через WhatsApp, Viber или Telegram.

Другое ДТП со смертельным исходом произошло вчера вечером в Чановском районе. 46-летний водитель врезался в пешеходное ограждение.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дтпбарабинский район
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (12)

гость
5 мар 2020 в 15:33

надпись на фуре какбэ намекает, не?

5 мар 2020 в 15:29

Солнце ослепило?

Читатель НГС
5 мар 2020 в 15:31

Не понимаю....куда торопиться молодым ? вся жизнь впереди ...это живым на заметку . Парнягу уже не вернуть.