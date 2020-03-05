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В Новосибирске начали продавать абхазские мимозы — торговцы расставили прилавки прямо в центре города

Эти жёлтые цветы традиционно начинают продавать перед 8 Марта

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Цветы начали продавать на улице Ленина сегодня, 5 марта

Цветы начали продавать на улице Ленина сегодня, 5 марта

В Новосибирске в продаже появились мимозы — одна из точек размещена на улице Ленина.

Маленький букет из пяти небольших веточек обойдётся в 100 рублей. За одну ветку среднего размера просят 100 рублей, за большую — 250.

За две минуты к прилавку подошли 6 человек, две девушки купили небольшие букеты

За две минуты к прилавку подошли 6 человек, две девушки купили небольшие букеты

Немного больше придётся отдать за букеты. Из средних веток стоит 300 рублей, из больших — 500. Продавец сообщила, что цветы привезли из Абхазии.

Один букет уже украсил офис НГС

Один букет уже украсил офис НГС

Традиционно мимозы начинают продавать весной перед Международным женским днём. В это же время появляется багульник — на прошлых выходных его уже начали продавать на площади Калинина.

Покупаете цветы на 8 марта?

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    мимозыЦентральный районцветыбукет8 Марта
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    КОММЕНТАРИИ (19)

    Фото пользователя
    5 мар 2020 в 15:22

    На улице Ленина и такой треш.

    Гость
    5 мар 2020 в 15:22

    Да уж, очередной позор в центре города! Колхозный город! Ужасный центр, так ещё надо прилавки поставить с одеялом и вениками 👎🏼🤣 Кошмар

    Фото пользователя
    5 мар 2020 в 15:16

    Сегодня заеду куплю для жены и любовницы. Любят они мимозы, хотя я говорю зачем дешевка это, давайте лучше розы подарю.