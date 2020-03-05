В Новосибирске начали продавать абхазские мимозы — торговцы расставили прилавки прямо в центре города

В Новосибирске в продаже появились мимозы — одна из точек размещена на улице Ленина.
Маленький букет из пяти небольших веточек обойдётся в 100 рублей. За одну ветку среднего размера просят 100 рублей, за большую — 250.
Немного больше придётся отдать за букеты. Из средних веток стоит 300 рублей, из больших — 500. Продавец сообщила, что цветы привезли из Абхазии.
Традиционно мимозы начинают продавать весной перед Международным женским днём. В это же время появляется багульник — на прошлых выходных его уже начали продавать на площади Калинина.