«Я не могу ничего запретить»: Локоть ответил на просьбу отменить концерт Тилля Линдеманна

Мэр Новосибирска заявил, что не может отменить концерт популярного немецкого исполнителя Тилля Линдеманна в новосибирском «Экспоцентре».

Об этом его позавчера попросили новосибирские феминистки. Также он высказал и своё личное отношение к скандальному порноклипу с участием Линдеманна и русских девушек.



— Довольно часто поступают такие обращения по тому или иному какому-то концерту и спектаклю. Но в рамках своих полномочий у нас нет решающего голоса, я не могу никому ничего запретить. Здесь самостоятельная деятельность абсолютно. Я могу личное мнение высказать о том, что я знаю. Я по-человечески понимаю, что, да, унижение наших девушек и мне тоже это не нравится, но всё-таки каждый должен работать в рамках своих полномочий, — объяснил Анатолий Локоть.