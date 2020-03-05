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«Я не могу ничего запретить»: Локоть ответил на просьбу отменить концерт Тилля Линдеманна

Также мэр высказал своё отношение к скандальному порноклипу с участием русских девушек

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Тилль Линдеманн должен выступить в новосибирском «Экспоцентре» 17 марта&nbsp;

Тилль Линдеманн должен выступить в новосибирском «Экспоцентре» 17 марта 

Мэр Новосибирска заявил, что не может отменить концерт популярного немецкого исполнителя Тилля Линдеманна в новосибирском «Экспоцентре».

Об этом его позавчера попросили новосибирские феминистки. Также он высказал и своё личное отношение к скандальному порноклипу с участием Линдеманна и русских девушек.

— Довольно часто поступают такие обращения по тому или иному какому-то концерту и спектаклю. Но в рамках своих полномочий у нас нет решающего голоса, я не могу никому ничего запретить. Здесь самостоятельная деятельность абсолютно. Я могу личное мнение высказать о том, что я знаю. Я по-человечески понимаю, что, да, унижение наших девушек и мне тоже это не нравится, но всё-таки каждый должен работать в рамках своих полномочий, — объяснил Анатолий Локоть.

Позавчера представительницы нескольких новосибирских феминистских организаций направили совместное заявление в мэрию города Новосибирска с требованием отменить концерт популярного немецкого исполнителя Тилля Линдеманна в новосибирском «Экспоцентре». Среди организаций — Новосибирская феминистская группа, Новосибирская феминистская инициатива против торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации «Эвридика» и новосибирская ячейка РФО «ОНА».

Согласны ли вы с проведением концерта Тилля Линдеманна в «Экспоцентре»?

    14 февраля исполнитель выпустил новый клип на песню Till The End, в котором герой устраивает оргию со множеством девушек. Премьера клипа состоялась на сайте с контентом для взрослых: на протяжении семи минут на экране мелькают обнаженные женские тела, а также разнообразные сцены секса. Пользователи интернета легко рассекретили актрис, которые принимали участие в съемках клипа. Однако особое внимание было уделено именно россиянкам — пользователи быстро выяснили их имена и нашли страницы в социальных сетях. После этого девушкам стали присылать угрозы. Нападкам подверглись и те, кто встал на их защиту.

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    концертRammsteinТилль Линдеманн
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    КОММЕНТАРИИ (126)

    Гость
    5 мар 2020 в 14:12

    Локтю Респект!👍

    Гость
    5 мар 2020 в 14:12

    Абсолютно правильный и чёткий ответ!

    Фото пользователя
    5 мар 2020 в 14:20

    Каждый сам решит - идти или нет на концерт.Или вам нужно личное одобрение Анатолия? Без мэра....ну никуда.....