«Я не могу ничего запретить»: Локоть ответил на просьбу отменить концерт Тилля Линдеманна

Мэр Новосибирска заявил, что не может отменить концерт популярного немецкого исполнителя Тилля Линдеманна в новосибирском «Экспоцентре».
Об этом его позавчера попросили новосибирские феминистки. Также он высказал и своё личное отношение к скандальному порноклипу с участием Линдеманна и русских девушек.
— Довольно часто поступают такие обращения по тому или иному какому-то концерту и спектаклю. Но в рамках своих полномочий у нас нет решающего голоса, я не могу никому ничего запретить. Здесь самостоятельная деятельность абсолютно. Я могу личное мнение высказать о том, что я знаю. Я по-человечески понимаю, что, да, унижение наших девушек и мне тоже это не нравится, но всё-таки каждый должен работать в рамках своих полномочий, — объяснил Анатолий Локоть.
Позавчера представительницы нескольких новосибирских феминистских организаций направили совместное заявление в мэрию города Новосибирска с требованием отменить концерт популярного немецкого исполнителя Тилля Линдеманна в новосибирском «Экспоцентре». Среди организаций — Новосибирская феминистская группа, Новосибирская феминистская инициатива против торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации «Эвридика» и новосибирская ячейка РФО «ОНА».
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14 февраля исполнитель выпустил новый клип на песню Till The End, в котором герой устраивает оргию со множеством девушек. Премьера клипа состоялась на сайте с контентом для взрослых: на протяжении семи минут на экране мелькают обнаженные женские тела, а также разнообразные сцены секса. Пользователи интернета легко рассекретили актрис, которые принимали участие в съемках клипа. Однако особое внимание было уделено именно россиянкам — пользователи быстро выяснили их имена и нашли страницы в социальных сетях. После этого девушкам стали присылать угрозы. Нападкам подверглись и те, кто встал на их защиту.