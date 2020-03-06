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Сергей Шабанов грозится закрыть новосибирский цирк. О причинах он доложил президенту

Публикуем реакцию Росгосцирка на его громкое заявление (не всё так гладко)

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Директор новосибирского цирка Сергей Шабанов

Директор новосибирского цирка Сергей Шабанов

Директор новосибирского цирка Сергей Шабанов сообщил о намерении закрыть учреждение через месяц, если московское руководство продолжит игнорировать плачевное состояние здания. Об этом он сообщил накануне, 5 марта, на пресс-конференции. Реакция Росгосцирка оказалась неожиданной. В ситуации разбирался журналист НГС Илья Калинин.

Что не так с цирком? Версия Шабанова

Система пожаротушения, водопровод и канализация, по словам Сергея Шабанова, требуют серьезного и срочного ремонта. Но Росгорцирк, утверждает он, не выделяет на это деньги.

— Я буду ставить вопрос о закрытии цирка, пока не обеспечат безопасность пребывания детей и взрослых. Пожары избегаем только чудом. Пусть придут, проверят. У них есть месяц на принятие решения. Но, как мне сказали специалисты, цирк подлежит немедленному опечатыванию, — говорит Сергей Шабанов.

И перечисляет: в цирке отсутствует нормальный водовод на случай пожара, а имеющийся с пластиковыми трубами не соответствует нормам, помимо этого плохо функционируют пожарные насосы, не работает система пожаротушения на куполе, нет системы пожаротушения в помещениях для животных, отсутствует система дымоудаления, давление в пожарных гидрантах не соответствует норме, в разрушенном состоянии находится канализация цирка. В аварийном состоянии, утверждает Сергей Шабанов, находятся и подобные системы в здании гостиницы цирка. Требует капитального ремонта и система крепления тросов, необходимых для номеров под куполом цирка: никто из гимнастов пока не застрахован от падения.

— На канализацию деньги не выделялись за 50 лет никогда. На «пожарку» выделялись, наверное, в 2008 году. Но мы всё в 2019 году сами поменяли. Нет станции пожаротушения. И самое критическое — насосы не работают, качать нечего... И канализация в самом критическом состоянии. Она есть номинально, — утверждает Сергей Шабанов.

Документы, подтверждающие аварийное состояние перечисленных систем, он не показал.

Сергей Шабанов заявил, что дает руководству месяц на то, чтобы ситуация стала исправляться

Сергей Шабанов заявил, что дает руководству месяц на то, чтобы ситуация стала исправляться

Сергей Шабанов утверждает, что почти все проверки, которые проходили в цирке до сих пор, были формальными: изучалось и исправлялось лишь то, что фактически находится на виду. Серьёзные нарушения инспекторы не замечали, а сам директор рассказывал о них только своему руководству в Москве, надеясь, что будут выделены деньги и назначены исполнители. Новосибирский цирк — федеральная структура, объяснил Шабанов, поэтому самостоятельно решать такие проблемы он не может:

— Мы нашему руководству постоянно докладывали. А от руководства в ответ — тишина...

Письма с подробным описанием ситуации Сергей Шабанов отправил президенту России, в Госдуму, генеральному прокурору, министру МЧС, в контрольно-счётную палату и другие органы.

Реакция Росгосцирка

Росгосцирк, в свою очередь, обвинил директора новосибирского цирка в профессиональной некомпетентности.

— Ключевая функция директора государственного предприятия — это мониторинг текущего состояния здания, своевременное выявление и устранение нарушений, связанных с безопасностью его эксплуатации, — ответили в Росгосцирке на запрос корреспондента НГС. — Требования существующего на данный момент законодательства четко определяют, что ответственность за пожарную безопасность на предприятии несет, прежде всего, его непосредственный руководитель, а также специально назначенный сотрудник, ответственный конкретно за данное направление работы.

Также в организации сослались на то, что Сергей Шабанов возглавлял новосибирский цирк более 6 лет — с октября 2013 года:

— За время работы нового руководства ФКП «Росгосцирк» Сергей Шабанов не только не донес информацию о катастрофическом состоянии здания филиала, но и намеренно скрывал данные об имеющихся проблемах. Патовая ситуация, связанная с аварийным состоянием цирка, в очередной раз демонстрирует полную профессиональную некомпетентность Сергея Шабанова как директора новосибирского цирка.

В ноябре прошлого года Сергей Шабанов объявил о своём увольнении. В качестве причины он назвал ремонт здания цирка, который, по его словам, не понравился Росгосцирку. Примерно с этого же времени он находится на больничном: в апреле ему предстоит операция на сердце. Функции директора цирка с правом подписи документов временно исполняет другой человек.

Это уже не первая подобная пресс-конференция, которую собирает директор новосибирского цирка. Спустя неделю после сообщения о своём увольнении он рассказал журналистам о «махровой коррупции» в цирке.

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новосибирский циркремонт
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КОММЕНТАРИИ (28)

Basil P. Nile
6 мар 2020 в 12:28

Да и пусть закрывает. Кому нужен цирк, когда у нас такая реальность.

Qwerty
6 мар 2020 в 12:23

Откормленный... Видно что не голодает...

Читатель НГС
6 мар 2020 в 12:38

Кто то еще туда ходит ??

а по сути - денег захотел . Всем дают , ему нет , пилить нечего . да заодно попу прикрыть , если что .