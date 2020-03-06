Сергей Шабанов грозится закрыть новосибирский цирк. О причинах он доложил президенту

Директор новосибирского цирка Сергей Шабанов сообщил о намерении закрыть учреждение через месяц, если московское руководство продолжит игнорировать плачевное состояние здания. Об этом он сообщил накануне, 5 марта, на пресс-конференции. Реакция Росгосцирка оказалась неожиданной. В ситуации разбирался журналист НГС Илья Калинин.
Что не так с цирком? Версия Шабанова
Система пожаротушения, водопровод и канализация, по словам Сергея Шабанова, требуют серьезного и срочного ремонта. Но Росгорцирк, утверждает он, не выделяет на это деньги.
— Я буду ставить вопрос о закрытии цирка, пока не обеспечат безопасность пребывания детей и взрослых. Пожары избегаем только чудом. Пусть придут, проверят. У них есть месяц на принятие решения. Но, как мне сказали специалисты, цирк подлежит немедленному опечатыванию, — говорит Сергей Шабанов.
И перечисляет: в цирке отсутствует нормальный водовод на случай пожара, а имеющийся с пластиковыми трубами не соответствует нормам, помимо этого плохо функционируют пожарные насосы, не работает система пожаротушения на куполе, нет системы пожаротушения в помещениях для животных, отсутствует система дымоудаления, давление в пожарных гидрантах не соответствует норме, в разрушенном состоянии находится канализация цирка. В аварийном состоянии, утверждает Сергей Шабанов, находятся и подобные системы в здании гостиницы цирка. Требует капитального ремонта и система крепления тросов, необходимых для номеров под куполом цирка: никто из гимнастов пока не застрахован от падения.
— На канализацию деньги не выделялись за 50 лет никогда. На «пожарку» выделялись, наверное, в 2008 году. Но мы всё в 2019 году сами поменяли. Нет станции пожаротушения. И самое критическое — насосы не работают, качать нечего... И канализация в самом критическом состоянии. Она есть номинально, — утверждает Сергей Шабанов.
Документы, подтверждающие аварийное состояние перечисленных систем, он не показал.
Сергей Шабанов утверждает, что почти все проверки, которые проходили в цирке до сих пор, были формальными: изучалось и исправлялось лишь то, что фактически находится на виду. Серьёзные нарушения инспекторы не замечали, а сам директор рассказывал о них только своему руководству в Москве, надеясь, что будут выделены деньги и назначены исполнители. Новосибирский цирк — федеральная структура, объяснил Шабанов, поэтому самостоятельно решать такие проблемы он не может:
— Мы нашему руководству постоянно докладывали. А от руководства в ответ — тишина...
Письма с подробным описанием ситуации Сергей Шабанов отправил президенту России, в Госдуму, генеральному прокурору, министру МЧС, в контрольно-счётную палату и другие органы.
Реакция Росгосцирка
Росгосцирк, в свою очередь, обвинил директора новосибирского цирка в профессиональной некомпетентности.
— Ключевая функция директора государственного предприятия — это мониторинг текущего состояния здания, своевременное выявление и устранение нарушений, связанных с безопасностью его эксплуатации, — ответили в Росгосцирке на запрос корреспондента НГС. — Требования существующего на данный момент законодательства четко определяют, что ответственность за пожарную безопасность на предприятии несет, прежде всего, его непосредственный руководитель, а также специально назначенный сотрудник, ответственный конкретно за данное направление работы.
Также в организации сослались на то, что Сергей Шабанов возглавлял новосибирский цирк более 6 лет — с октября 2013 года:
— За время работы нового руководства ФКП «Росгосцирк» Сергей Шабанов не только не донес информацию о катастрофическом состоянии здания филиала, но и намеренно скрывал данные об имеющихся проблемах. Патовая ситуация, связанная с аварийным состоянием цирка, в очередной раз демонстрирует полную профессиональную некомпетентность Сергея Шабанова как директора новосибирского цирка.
В ноябре прошлого года Сергей Шабанов объявил о своём увольнении. В качестве причины он назвал ремонт здания цирка, который, по его словам, не понравился Росгосцирку. Примерно с этого же времени он находится на больничном: в апреле ему предстоит операция на сердце. Функции директора цирка с правом подписи документов временно исполняет другой человек.
Это уже не первая подобная пресс-конференция, которую собирает директор новосибирского цирка. Спустя неделю после сообщения о своём увольнении он рассказал журналистам о «махровой коррупции» в цирке.