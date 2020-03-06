Сергей Шабанов грозится закрыть новосибирский цирк. О причинах он доложил президенту

Директор новосибирского цирка Сергей Шабанов Фото: Илья Калинин

Директор новосибирского цирка Сергей Шабанов сообщил о намерении закрыть учреждение через месяц, если московское руководство продолжит игнорировать плачевное состояние здания. Об этом он сообщил накануне, 5 марта, на пресс-конференции. Реакция Росгосцирка оказалась неожиданной. В ситуации разбирался журналист НГС Илья Калинин. Что не так с цирком? Версия Шабанова Система пожаротушения, водопровод и канализация, по словам Сергея Шабанова, требуют серьезного и срочного ремонта. Но Росгорцирк, утверждает он, не выделяет на это деньги.



— Я буду ставить вопрос о закрытии цирка, пока не обеспечат безопасность пребывания детей и взрослых. Пожары избегаем только чудом. Пусть придут, проверят. У них есть месяц на принятие решения. Но, как мне сказали специалисты, цирк подлежит немедленному опечатыванию, — говорит Сергей Шабанов. И перечисляет: в цирке отсутствует нормальный водовод на случай пожара, а имеющийся с пластиковыми трубами не соответствует нормам, помимо этого плохо функционируют пожарные насосы, не работает система пожаротушения на куполе, нет системы пожаротушения в помещениях для животных, отсутствует система дымоудаления, давление в пожарных гидрантах не соответствует норме, в разрушенном состоянии находится канализация цирка. В аварийном состоянии, утверждает Сергей Шабанов, находятся и подобные системы в здании гостиницы цирка. Требует капитального ремонта и система крепления тросов, необходимых для номеров под куполом цирка: никто из гимнастов пока не застрахован от падения. — На канализацию деньги не выделялись за 50 лет никогда. На «пожарку» выделялись, наверное, в 2008 году. Но мы всё в 2019 году сами поменяли. Нет станции пожаротушения. И самое критическое — насосы не работают, качать нечего... И канализация в самом критическом состоянии. Она есть номинально, — утверждает Сергей Шабанов.

Документы, подтверждающие аварийное состояние перечисленных систем, он не показал.

Сергей Шабанов заявил, что дает руководству месяц на то, чтобы ситуация стала исправляться Фото: Илья Калинин

Сергей Шабанов утверждает, что почти все проверки, которые проходили в цирке до сих пор, были формальными: изучалось и исправлялось лишь то, что фактически находится на виду. Серьёзные нарушения инспекторы не замечали, а сам директор рассказывал о них только своему руководству в Москве, надеясь, что будут выделены деньги и назначены исполнители. Новосибирский цирк — федеральная структура, объяснил Шабанов, поэтому самостоятельно решать такие проблемы он не может:

— Мы нашему руководству постоянно докладывали. А от руководства в ответ — тишина... Письма с подробным описанием ситуации Сергей Шабанов отправил президенту России, в Госдуму, генеральному прокурору, министру МЧС, в контрольно-счётную палату и другие органы.

Видео: Илья Калинин

Реакция Росгосцирка Росгосцирк, в свою очередь, обвинил директора новосибирского цирка в профессиональной некомпетентности.

— Ключевая функция директора государственного предприятия — это мониторинг текущего состояния здания, своевременное выявление и устранение нарушений, связанных с безопасностью его эксплуатации, — ответили в Росгосцирке на запрос корреспондента НГС. — Требования существующего на данный момент законодательства четко определяют, что ответственность за пожарную безопасность на предприятии несет, прежде всего, его непосредственный руководитель, а также специально назначенный сотрудник, ответственный конкретно за данное направление работы.