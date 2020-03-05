«Не возражаю, виноват»: суд отправил в СИЗО новосибирца, взявшего в заложники жену в магазине

В СИЗО Станислав Путин проведёт два месяца Фото: Алена Истомина

Калининский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения Станиславу Путину, которого подозревают в незаконном удержании жены. 3 марта мужчина несколько часов не давал ей выйти из магазина на улице Фадеева, угрожая ножом. Накануне следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

— Суд заключил Станислава Путина под стражу сроком на два месяца, до 3 мая, — сообщила корреспондент НГС Алена Истомина из зала суда.

Прокурор рассказал на заседании, что потерпевшая хочет привлечь мужа к уголовной ответственности, так как опасается за свои жизнь и здоровье, и до этого инцидента он ей неоднократно угрожал. Сам Станислав Путин не возражал против заключения его под стражу. — Не возражаю, виноват, — ответил он на вопрос судьи. Мужчина сейчас нигде не работает, он приехал в Новосибирск из Новокузнецка.

Видео: читательница НГС