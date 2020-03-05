«Не возражаю, виноват»: суд отправил в СИЗО новосибирца, взявшего в заложники жену в магазине

Калининский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения Станиславу Путину, которого подозревают в незаконном удержании жены.
3 марта мужчина несколько часов не давал ей выйти из магазина на улице Фадеева, угрожая ножом. Накануне следователи возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).
— Суд заключил Станислава Путина под стражу сроком на два месяца, до 3 мая, — сообщила корреспондент НГС Алена Истомина из зала суда.
Прокурор рассказал на заседании, что потерпевшая хочет привлечь мужа к уголовной ответственности, так как опасается за свои жизнь и здоровье, и до этого инцидента он ей неоднократно угрожал.
Сам Станислав Путин не возражал против заключения его под стражу.
— Не возражаю, виноват, — ответил он на вопрос судьи.
Мужчина сейчас нигде не работает, он приехал в Новосибирск из Новокузнецка.
В распоряжении НГС оказалось видео того, как силовики выводят мужчину из магазина.
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Также просим выйти на связь с редакцией женщину, которую подозреваемый не выпускал из магазина.
В 2018 году на сотрудницу «Эльдорадо» в Новосибирске напал бывший муж — он увидел в интернете её фотографии с другим мужчиной, после чего прибежал в магазин с ножом.