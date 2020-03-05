«Хочется танцевать от радости»: суд решил судьбу 16-летней девочки, которую хотели вернуть в кровную семью

Марина остаётся в семье своего опекуна Фото: Александр Ощепков

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию Татьяны Щепотиной — опекуна 16-летней Марины Щепотиной, которую Кировский районный суд в прошлом году решил вернуть кровной матери.

Девочка прожила у опекуна 13 лет и заявила, в том числе и в прошлом году на суде, что ни за что не вернётся к биологической семье. Прокурор на сегодняшнем заседании поддержал апелляцию Щепотиной. — Решение Кировского районного суда города Новосибирска от 29 ноября 2019 года отменить. Принять новое решение, в котором удовлетворение исковых требований Названовой Анны Александровны к Щепотиной Татьяне Александровне об отмене ограничений в родительских правах, передаче ребёнка на воспитание матери, об отмене взыскания алиментов отказать, — решил суд.

Татьяна Щепотина после оглашения решения расплакалась. — Хочется танцевать от радости. И опека, и суд, прежде чем выносить решение, должны выслушивать и учитывать решение ребёнка, его желания. В Кировском районном суде Марина каждое заседание говорила: «Я не хочу жить с этой семьей, они мне чужие». Суд не учел тогда желание ребёнка. Спасибо нашему юристу Веронике Белоусовой. Я была готова идти до конца. Но теперь мы сможем наконец-то жить спокойно, — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Щепотина. 16-летняя Марина также сказала, что довольна решением суда. Сегодня во время заседания она опять заявила, что не хочет возвращаться к биологической матери после 13 лет жизни с опекуном и считает её чужой.

Биологическая мать девочки приехала, когда заседание уже закончилось Фото: Александр Ощепков

Биологическая мать девочки Анна Названова на заседание суда не явилась — она приехала, когда решение уже было вынесено. Также на суде не было и представителей органов опеки Кировского района.

— Я не буду с вами разговаривать, — сказала корреспонденту НГС Анна Названова. Она вправе обжаловать решение Новосибирского областного суда в кассации в течение трёх месяцев.