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Город Девочку-подростка спустя 13 лет возвращают в родную семью

«Хочется танцевать от радости»: суд решил судьбу 16-летней девочки, которую хотели вернуть в кровную семью

Биологическая мать Марины на заседание опоздала

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Марина остаётся в семье своего опекуна&nbsp;

Марина остаётся в семье своего опекуна 

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию Татьяны Щепотиной — опекуна 16-летней Марины Щепотиной, которую Кировский районный суд в прошлом году решил вернуть кровной матери.

Девочка прожила у опекуна 13 лет и заявила, в том числе и в прошлом году на суде, что ни за что не вернётся к биологической семье. Прокурор на сегодняшнем заседании поддержал апелляцию Щепотиной.

— Решение Кировского районного суда города Новосибирска от 29 ноября 2019 года отменить. Принять новое решение, в котором удовлетворение исковых требований Названовой Анны Александровны к Щепотиной Татьяне Александровне об отмене ограничений в родительских правах, передаче ребёнка на воспитание матери, об отмене взыскания алиментов отказать, — решил суд.

Татьяна Щепотина после оглашения решения расплакалась.

— Хочется танцевать от радости. И опека, и суд, прежде чем выносить решение, должны выслушивать и учитывать решение ребёнка, его желания. В Кировском районном суде Марина каждое заседание говорила: «Я не хочу жить с этой семьей, они мне чужие». Суд не учел тогда желание ребёнка. Спасибо нашему юристу Веронике Белоусовой. Я была готова идти до конца. Но теперь мы сможем наконец-то жить спокойно, — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Щепотина.

16-летняя Марина также сказала, что довольна решением суда. Сегодня во время заседания она опять заявила, что не хочет возвращаться к биологической матери после 13 лет жизни с опекуном и считает её чужой.

Биологическая мать девочки приехала, когда заседание уже закончилось&nbsp;

Биологическая мать девочки приехала, когда заседание уже закончилось 

Биологическая мать девочки Анна Названова на заседание суда не явилась — она приехала, когда решение уже было вынесено. Также на суде не было и представителей органов опеки Кировского района.

— Я не буду с вами разговаривать, — сказала корреспонденту НГС Анна Названова.

Она вправе обжаловать решение Новосибирского областного суда в кассации в течение трёх месяцев.

В середине декабря после публикации НГС в семью Щепотиных нагрянули заместитель председателя комитета опеки Галина Миронченко и помощник уполномоченной по правам ребёнка. На встречу с ними Татьяна Щепотина, опекун Марины, пригласила школьного психолога, социального педагога школы, в которой учится девочка, и журналистов. Все приглашённые по требованию начальницы опеки оказались в итоге на улице — иначе разговор с семьёй не состоялся бы. Об этом скандале мы писали тут.

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КОММЕНТАРИИ (26)

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5 мар 2020 в 15:01

Красава! Мамаша опоздала по самое не-хочу, опека не явилась. Вот оно, настоящее отношение к ребенку.

5 мар 2020 в 15:00

Опека Кировского района такая же как пропитое лицо биологической матери.

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5 мар 2020 в 15:03

Рада за девочку!!!👍