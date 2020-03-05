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Криминал

В Новосибирске вынесли приговор 81-летней женщине. Она насмерть сбила подростка в Академгородке

Пенсионерку отправили в колонию-поселение

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Советский районный суд приговорил пенсионерку к колонии-поселению

Советский районный суд приговорил пенсионерку к колонии-поселению

4 марта Советский районный суд вынес приговор 81-летней пенсионерке Людмиле Колониной, сбившей в июне прошлого года школьника в Академгородке.

— 7 июня 2019 года она управляла автомобилем, двигаясь по проезжей части проспекта Академика Лаврентьева в Советском районе, нарушила часть правил, в том числе не убедилась в том, что на нерегулируемом пешеходном переходе нет пешеходов. В том числе наехала на подростка, мальчика, который впоследствии скончался, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Советского района Мария Шеина.

Колонина признана виновной по ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— Наказание назначено судом в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года, — заявила старший помощник прокурора Советского района Мария Шеина.

В прошлом году Кировский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор водителю «Ниссан-Примера», который сел за руль в состоянии наркотического опьянения и устроил смертельное ДТП с такси на Ватутина.

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ДТПсудприговор
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КОММЕНТАРИИ (23)

:))
5 мар 2020 в 12:56

Надо запретить управлять транспортным средством,слишком пожилым людям.Реакция у них уже ни та.

с богаткова
5 мар 2020 в 12:55

Жаль бабульку, тяжко ей придется на поселении. там же физически надо работать. Служил, поэтому знаю о чем говорю.

:))
5 мар 2020 в 13:02

Нгс вам что в кайф публиковать комменты де......ов?
Что рейтинг ниже плинтуса?