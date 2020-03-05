В Новосибирске вынесли приговор 81-летней женщине. Она насмерть сбила подростка в Академгородке

— 7 июня 2019 года она управляла автомобилем, двигаясь по проезжей части проспекта Академика Лаврентьева в Советском районе, нарушила часть правил, в том числе не убедилась в том, что на нерегулируемом пешеходном переходе нет пешеходов. В том числе наехала на подростка, мальчика, который впоследствии скончался, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Советского района Мария Шеина.

4 марта Советский районный суд вынес приговор 81-летней пенсионерке Людмиле Колониной, сбившей в июне прошлого года школьника в Академгородке .

Колонина признана виновной по ч.3 ст. 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— Наказание назначено судом в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года, — заявила старший помощник прокурора Советского района Мария Шеина.

В прошлом году Кировский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор водителю «Ниссан-Примера», который сел за руль в состоянии наркотического опьянения и устроил смертельное ДТП с такси на Ватутина.