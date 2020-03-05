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Авария с грузовиком на новосибирской трассе: одного из водителей госпитализировали

ДТП случилось у посёлка Дорогино

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Последствия тройного столкновения в Новосибирской области

Последствия тройного столкновения в Новосибирской области

Сегодня, 5 марта, недалеко от посёлка Дорогино произошло серьёзное ДТП. По данным группы «АСТ-54», столкнулись грузовой автомобиль, минивэн и хетчбэк «Лада». Там же утверждается, что в аварии погиб один человек.

В областной ГИБДД информацию о погибшем опровергли, пояснив, что в ДТП пострадал один из водителей. Также в автоинспекции сообщили, что в сводке фигурируют два автомобиля.

— Авария произошла на территории Искитимского района в 7 утра, на 83-м километре. Автомобиль «Тойота» двигался из Новосибирска в сторону Барнаула. В пути он совершил столкновение с автомобилем «Исудзу». Водитель «Тойоты» жив, но он находится в тяжёлом состоянии, — уточнили в ГИБДД.

ДТП произошло на трассе Р-256

На месте происшествия работали сотрудники полиции

На месте происшествия работали сотрудники полиции

Вчера вечером, 4 марта, в Чановском районе водитель «Исузу-Эльф» врезался в пешеходное ограждение на трассе Р-254 «Иртыш». От полученных травм мужчина скончался на месте.

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ДТПавария на трассе
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КОММЕНТАРИИ (3)

Я не робот
5 мар 2020 в 12:48

Эх мужчины, мужчины, какие же вы торопыги, берегите себя, а то кто нас будет с 8 марта поздравлять?

:))
5 мар 2020 в 12:42

Да там же нормальная дорога.Опять кто то на встречку полез и как обычно не увидел встречную машину?

5 мар 2020 в 12:44

Вот куда летят?..