Авария с грузовиком на новосибирской трассе: одного из водителей госпитализировали

Сегодня, 5 марта, недалеко от посёлка Дорогино произошло серьёзное ДТП. По данным группы «АСТ-54», столкнулись грузовой автомобиль, минивэн и хетчбэк «Лада». Там же утверждается, что в аварии погиб один человек.

В областной ГИБДД информацию о погибшем опровергли, пояснив, что в ДТП пострадал один из водителей. Также в автоинспекции сообщили, что в сводке фигурируют два автомобиля.

— Авария произошла на территории Искитимского района в 7 утра, на 83-м километре. Автомобиль «Тойота» двигался из Новосибирска в сторону Барнаула. В пути он совершил столкновение с автомобилем «Исудзу». Водитель «Тойоты» жив, но он находится в тяжёлом состоянии, — уточнили в ГИБДД.