В суд передали дело бойца Росгвардии — его будут судить за жестокое нападение на прохожего

Мужчина вступил в перепалку с сотрудниками, за что его ударили и повалили на землю

Прокуратура направила в суд дело сотрудника войск национальной гвардии — он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».



Инцидент произошёл 30 августа 2019 года на улице Панишева в Октябрьском районе Новосибирска и попал на видеокамеры.

— Сотрудник войск национальной гвардии остановил проходящего мимо гражданина не представившись, не объяснил основания его остановки, потребовал сообщить ему, куда он направляется. Гражданин, не совершая административного правонарушения, засомневавшись в законности требований сотрудника войск национальной гвардии, не отреагировал на его требования. После этого сотрудник войск национальной гвардии нанес гражданину удар в лицо, потом схватил за шею и прижал к земле, — рассказали корреспонденту НГС в Прокуратуре Октябрьского района.