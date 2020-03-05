В суд передали дело бойца Росгвардии — его будут судить за жестокое нападение на прохожего

Прокуратура направила в суд дело сотрудника войск национальной гвардии — он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».
Инцидент произошёл 30 августа 2019 года на улице Панишева в Октябрьском районе Новосибирска и попал на видеокамеры.
— Сотрудник войск национальной гвардии остановил проходящего мимо гражданина не представившись, не объяснил основания его остановки, потребовал сообщить ему, куда он направляется. Гражданин, не совершая административного правонарушения, засомневавшись в законности требований сотрудника войск национальной гвардии, не отреагировал на его требования. После этого сотрудник войск национальной гвардии нанес гражданину удар в лицо, потом схватил за шею и прижал к земле, — рассказали корреспонденту НГС в Прокуратуре Октябрьского района.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска.
В прошлом году Кировский районный суд оправдал бойца нацгвардии по делу об избиении задержанного.