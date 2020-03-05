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Криминал

В суд передали дело бойца Росгвардии — его будут судить за жестокое нападение на прохожего

Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий

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Мужчина вступил в перепалку с сотрудниками, за что его ударили и повалили на землю

Мужчина вступил в перепалку с сотрудниками, за что его ударили и повалили на землю

Прокуратура направила в суд дело сотрудника войск национальной гвардии — он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Инцидент произошёл 30 августа 2019 года на улице Панишева в Октябрьском районе Новосибирска и попал на видеокамеры.

— Сотрудник войск национальной гвардии остановил проходящего мимо гражданина не представившись, не объяснил основания его остановки, потребовал сообщить ему, куда он направляется. Гражданин, не совершая административного правонарушения, засомневавшись в законности требований сотрудника войск национальной гвардии, не отреагировал на его требования. После этого сотрудник войск национальной гвардии нанес гражданину удар в лицо, потом схватил за шею и прижал к земле, — рассказали корреспонденту НГС в Прокуратуре Октябрьского района.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска.


В прошлом году Кировский районный суд оправдал бойца нацгвардии по делу об избиении задержанного.

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суднацгвардия
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КОММЕНТАРИИ (80)

Патриот
5 мар 2020 в 12:17

На вопросы сотрудника надо отвечать чётко и правдиво, они берегут наш с вами покой!

Патриот
5 мар 2020 в 12:15

Совсем уже обнаглели, судить сотрудника нельзя, он просто добросовестно выполнял свою работу!

5 мар 2020 в 12:19

Н-да..печально..НО в штатах пристрелили бы его полицейские,как пить дать,да и второму не поздоровилось бы. В Америке,если начинаешь размахивать руками перед полицией,да ещё какой-то предмет в руке..,последствия очень плохие будут.Послал полицию нашу этот "прохожий" на три буквы видно.Но получил по мордасам по жанру двора,т.е. отвечай за базар.А так полиции не надо действовать...Хотя положа руку на одно место..,как бы мы поступили находясь на месте полиции..?