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Чтобы центр не поплыл: показываем уборку снега на Серебренниковской, где весной разливается огромная лужа

Мэрия начала противопаводковые мероприятия уже 1 марта

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Мэрия продемонстрировала уборку снега в центре на улице Серебренниковской

Мэрия продемонстрировала уборку снега в центре на улице Серебренниковской

Сегодня, 5 марта, представители мэрии Новосибирске показали, как будут убирать снег в центре города весной, чтобы избежать последствий паводка.

— С 1 марта начали проводить противопаводковую работу. У нас 37 улиц частного сектора — на них возможно подтопление. Шесть дорог магистральных, за которые отвечают ДЭУ-6, которые могут быть подтоплены. Это низинка Ипподромская — Военная, автовокзал на Серебренниковской. Восемь дамб и семь коллекторов. за которыми следим. В этих местах максимально стараемся вывезти снег, — рассказал корреспонденту НГС первый заместитель главы администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам Владимир Архипов.

В городе, по его данным, уже начали вскрывать ливнёвки, но пока не занимаются коллекторами. Архипов также объяснил, что на его территории деньги выделенные на уборку снега по режиму ЧС были потрачены ещё до 10 февраля — и отчёт по расходам проверила контрольно-счетная палата.

Сегодня Архипов показал, как проходит уборка одного из проблемных мест Центрального района — территория у улицы Серебренниковская, 10.

— Здесь хороший трафик идёт перед Октябрьским мостом, огромная лужа постоянно. Если на этом участке снег не вывезти, то люди просто не пройдут на другую сторону, — объяснил Архипов.

На Серебренниковской, 10 расположен лицей №12

На Серебренниковской, 10 расположен лицей №12

Противопаводковую работу начали проводить в городе уже с 1 марта

Противопаводковую работу начали проводить в городе уже с 1 марта

Серебренниковская — одна из магистралей, которая расположена в зоне подтопления

Серебренниковская — одна из магистралей, которая расположена в зоне подтопления

Если снег с Серебренниковской во время не вывезти, здесь разольётся огромная лужа на пути к Ипподромской

Если снег с Серебренниковской во время не вывезти, здесь разольётся огромная лужа на пути к Ипподромской

В зоне риска подтопления в центре Новосибирска находятся 32 многоквартирных дома, в том числе по улице Каинская 8Б. Сегодня там так же продемонстрировали, как идёт уборка

В зоне риска подтопления в центре Новосибирска находятся 32 многоквартирных дома

В зоне риска подтопления в центре Новосибирска находятся 32 многоквартирных дома

Снег с территорий в городе — не только в центре — должны будут вывезти до 15 марта. Накануне мы публиковали постановление мэрии со всеми потенциально затопляемыми участками города.

Снег активно убирают и с крыш, чтобы вода не затопила квартиры

Снег активно убирают и с крыш, чтобы вода не затопила квартиры

— Крайняя дата очистки двускатных кровель до 10 марта. Сегодня из 878 многоквартирных домов остаётся порядка 70 домов, которые не убрали снег с крыш, — рассказала корреспонденту НГС заместитель главы администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам по городскому хозяйству Светлана Редькина

По её данным, сейчас на управляющие компании и ТСЖ составлено около 85 административных протоколов из-за наледи и сосулек на крышах и около 95 протоколов за не очистку территории. Штраф составляет от 5 до 20 тысяч рублей.

Нечищеные тротуары и улицы — вечная проблема Новосибирска. Из-за сильных снегопадов мэр города даже ввел режим ЧС в конце января. Сам Локоть объяснил это тем, что только так можно в обход закона о госзакупках привлечь дополнительную технику к уборке снега. Но некоторые чиновники предлагают другие способы решения проблемы — например, на днях чиновница из администрации Первомайского района Лариса Дегтярёва посоветовала жителям не надеяться на бюджетные деньги и убирать снег с дорог самостоятельно.

Народ, конечно, поругал чиновницу. Но мы решили последовать её совету, взяли инициативу в свои руки и почистили тротуар недалеко от нашего офиса, а заодно посчитали, сколько человек нужно, чтобы очистить громадный Новосибирск от снега.

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уборка снега
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КОММЕНТАРИИ (25)

Читатель НГС
5 мар 2020 в 13:43

А где Локоть ? или он платья за дочку шьёт ? к стати одному мне надоела реклама платьев из 20 века под эгидой одежды для нищих ?

Фото пользователя
5 мар 2020 в 13:50

На картинке наглядно показано, как работают люди. Что вам ещё надо? Не уберут, так само растает. Не нойте, ради бога.Надоели.

Фото пользователя
5 мар 2020 в 13:45

локоть уплывёт САМ?