Чтобы центр не поплыл: показываем уборку снега на Серебренниковской, где весной разливается огромная лужа

Мэрия продемонстрировала уборку снега в центре на улице Серебренниковской Фото: Екатерина Евстафьева

Сегодня, 5 марта, представители мэрии Новосибирске показали, как будут убирать снег в центре города весной, чтобы избежать последствий паводка.

— С 1 марта начали проводить противопаводковую работу. У нас 37 улиц частного сектора — на них возможно подтопление. Шесть дорог магистральных, за которые отвечают ДЭУ-6, которые могут быть подтоплены. Это низинка Ипподромская — Военная, автовокзал на Серебренниковской. Восемь дамб и семь коллекторов. за которыми следим. В этих местах максимально стараемся вывезти снег, — рассказал корреспонденту НГС первый заместитель главы администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам Владимир Архипов.

В городе, по его данным, уже начали вскрывать ливнёвки, но пока не занимаются коллекторами. Архипов также объяснил, что на его территории деньги выделенные на уборку снега по режиму ЧС были потрачены ещё до 10 февраля — и отчёт по расходам проверила контрольно-счетная палата. Сегодня Архипов показал, как проходит уборка одного из проблемных мест Центрального района — территория у улицы Серебренниковская, 10.

— Здесь хороший трафик идёт перед Октябрьским мостом, огромная лужа постоянно. Если на этом участке снег не вывезти, то люди просто не пройдут на другую сторону, — объяснил Архипов.

На Серебренниковской, 10 расположен лицей №12 Фото: Екатерина Евстафьева

Противопаводковую работу начали проводить в городе уже с 1 марта Фото: Екатерина Евстафьева

Серебренниковская — одна из магистралей, которая расположена в зоне подтопления Фото: Екатерина Евстафьева

Если снег с Серебренниковской во время не вывезти, здесь разольётся огромная лужа на пути к Ипподромской Фото: Екатерина Евстафьева

В зоне риска подтопления в центре Новосибирска находятся 32 многоквартирных дома, в том числе по улице Каинская 8Б. Сегодня там так же продемонстрировали, как идёт уборка



В зоне риска подтопления в центре Новосибирска находятся 32 многоквартирных дома Фото: Екатерина Евстафьева

Снег с территорий в городе — не только в центре — должны будут вывезти до 15 марта. Накануне мы публиковали постановление мэрии со всеми потенциально затопляемыми участками города.

Снег активно убирают и с крыш, чтобы вода не затопила квартиры Фото: Екатерина Евстафьева

— Крайняя дата очистки двускатных кровель до 10 марта. Сегодня из 878 многоквартирных домов остаётся порядка 70 домов, которые не убрали снег с крыш, — рассказала корреспонденту НГС заместитель главы администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам по городскому хозяйству Светлана Редькина

