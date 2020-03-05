Смертельное ДТП на новосибирской трассе: грузовик влетел в пешеходное ограждение

— Двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны города Новосибирска в направлении города Омска и на 1020 км совершил наезд на препятствие (пешеходное ограждение), — рассказали корреспонденту НГС в госавтоинспекции Новосибирской области.

4 марта примерно в 20:35 в Чановском районе в ДТП погиб 46-летний водитель «Исузу Эльф» - он врезался в пешеходное ограждение.

— Пока мы выясняем обстоятельства, — уточнили в ведомстве. — Что-то произошло там. Может, он не справился с управлением. Может, уснул.

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Вчера в Новосибирске сотрудники ГИБДД провели вышли на рейд «Пешеходный переход». Его решили провести из-за увеличившегося количества ДТП со сбитыми людьми.