Никаких зацепок: в Новосибирске вторые сутки ищут 88-летнего учёного

В Новосибирске вторые сутки ищут известного новосибирского учёного, сотрудника Института горного дела 88-летнего Геннадия Ивановича Кулакова.
— Ничего нового пока нет, — рассказали корреспонденту НГС в полиции. — Как с работы вышел, так ничего и не знаем.
3 марта около 17:00 Кулаков вышел с работы на Красном проспекте и не вернулся домой.
«Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая, имеется лобная залысина, глаза карие. Был одет в черную меховую шапку с козырьком, черную куртку с капюшоном, черные брюки, черные зимние ботинки», — говорится в ориентировке поискового отряда «Маяк».
Геннадий Иванович до этого случая уже несколько раз пропадал, но в течение нескольких часов возвращался домой. В этот раз его нет больше суток. Мужчине требуется медицинская помощь.
Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, сообщите информацию в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8 951 393–09–11 или в редакцию по телефону 8 923 157–00–00.
Напомним, что сейчас полиция Назрани продолжает искать двух жителей Новосибирска, 17-летнего Элеза и 22-летнего Хамзата Дзейтовых. Братья доехали на BlaBlaCar из Москвы до Ингушетии и пропали. НГС стало известно, что отец мальчиков сам поехал на их поиски в Назрань, но не смог их отыскать — после этого семья мальчиков объявила о крупном вознаграждении за любую информацию о пропавших братьях.