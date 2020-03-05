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Никаких зацепок: в Новосибирске вторые сутки ищут 88-летнего учёного

Геннадий Кулаков нуждается в медицинской помощи

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Геннадий Кулаков нуждается в медицинской помощи

Геннадий Кулаков нуждается в медицинской помощи

В Новосибирске вторые сутки ищут известного новосибирского учёного, сотрудника Института горного дела 88-летнего Геннадия Ивановича Кулакова.

— Ничего нового пока нет, — рассказали корреспонденту НГС в полиции. — Как с работы вышел, так ничего и не знаем.

3 марта около 17:00 Кулаков вышел с работы на Красном проспекте и не вернулся домой.

«Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая, имеется лобная залысина, глаза карие. Был одет в черную меховую шапку с козырьком, черную куртку с капюшоном, черные брюки, черные зимние ботинки», — говорится в ориентировке поискового отряда «Маяк».

Геннадий Иванович до этого случая уже несколько раз пропадал, но в течение нескольких часов возвращался домой. В этот раз его нет больше суток. Мужчине требуется медицинская помощь.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, сообщите информацию в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8 951 393–09–11 или в редакцию по телефону 8 923 157–00–00.

Напомним, что сейчас полиция Назрани продолжает искать двух жителей Новосибирска, 17-летнего Элеза и 22-летнего Хамзата Дзейтовых. Братья доехали на BlaBlaCar из Москвы до Ингушетии и пропали. НГС стало известно, что отец мальчиков сам поехал на их поиски в Назрань, но не смог их отыскать — после этого семья мальчиков объявила о крупном вознаграждении за любую информацию о пропавших братьях.

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КОММЕНТАРИИ (11)

Из погреба
5 мар 2020 в 09:17

Во страна! До 888 лет будем на работу ходить, нуждаясь уже в медицинской помощи, а её нет или есть только за очень большие деньги!

Основатель Рима
5 мар 2020 в 09:13

Нормально! В 88 лет - шёл с работы!?

kfuiyлшгпа
5 мар 2020 в 09:19

Слинял от допросов ! в институтах все всё знают а значит соучастники !