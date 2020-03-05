Никаких зацепок: в Новосибирске вторые сутки ищут 88-летнего учёного

В Новосибирске вторые сутки ищут известного новосибирского учёного, сотрудника Института горного дела 88-летнего Геннадия Ивановича Кулакова.

— Ничего нового пока нет, — рассказали корреспонденту НГС в полиции. — Как с работы вышел, так ничего и не знаем.

3 марта около 17:00 Кулаков вышел с работы на Красном проспекте и не вернулся домой.

«Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая, имеется лобная залысина, глаза карие. Был одет в черную меховую шапку с козырьком, черную куртку с капюшоном, черные брюки, черные зимние ботинки», — говорится в ориентировке поискового отряда «Маяк».

