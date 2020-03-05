Новосибирцы повально жалуются на профессиональное выгорание. Вот 8 причин, почему так происходит

Портал по поиску работы Зарплата.ру опросил жителей Новосибирска, чтобы выяснить, замечали ли они в своей работе эмоциональное выгорание.
Почти половина опрошенных (48%) высказались, что сейчас находятся в таком состоянии, 45% признались, что уже смогли с ним справиться, и всего 7% сибиряков никогда не сталкивались с выгоранием на работе.
Опрос показал, что большинство тех, кто сталкивался с выгоранием, — это новосибирцы от 18 до 35 лет (52%). А вот большинство из тех горожан, кто никогда не испытывал этого состояния, — люди от 36 до 55 лет (61%).
— Что же приводит к выгоранию на работе, по мнению новосибирцев? В первую очередь, низкая заработная плата (47%), отсутствие мотивации (40%), негативная атмосфера в коллективе (37%) и перегруженность рабочими задачами (37%). 32% во всем винят монотонность и рутинность работы, 27% — отсутствие карьерного роста, 15% — отсутствие похвалы от начальства, а 9% — личные проблемы, которые отражаются на работе, — сообщают аналитики.
При этом опрос показал, что 87% жителей Новосибирска признают, что выгорание — это реальная проблема, с которой нужно бороться. И 46% из них уверены, что спасет от этого состояния только смена места работы. 18% считают, что достаточно будет отпуска, 15% ратуют за то, что нужно найти хобби вне работы, а 14% рекомендуют проводить больше времени с семьей и друзьями. И только 7% видят решение проблемы в обращении к психологу.
Ранее аналитики узнали, что 9 из 10 новосибирцев мечтают сбежать с нынешней работы.