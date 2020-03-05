Новосибирцы повально жалуются на профессиональное выгорание. Вот 8 причин, почему так происходит

Портал по поиску работы Зарплата.ру опросил жителей Новосибирска, чтобы выяснить, замечали ли они в своей работе эмоциональное выгорание.



Почти половина опрошенных (48%) высказались, что сейчас находятся в таком состоянии, 45% признались, что уже смогли с ним справиться, и всего 7% сибиряков никогда не сталкивались с выгоранием на работе.

Опрос показал, что большинство тех, кто сталкивался с выгоранием, — это новосибирцы от 18 до 35 лет (52%). А вот большинство из тех горожан, кто никогда не испытывал этого состояния, — люди от 36 до 55 лет (61%).