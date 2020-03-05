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Искали три недели — пропавшую 15-летнюю девочку в клетчатом шарфе нашли

Школьница ушла из дома 12 февраля

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15-летняя девочка ушла из дома 12 февраля

15-летняя девочка ушла из дома 12 февраля

В Новосибирске нашли живой пропавшую 15-летнюю школьницу, которая ушла из дома 12 февраля после ссоры с родителями.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт», девочку нашли вчера вечером, 4 марта.

Известно, что школьницу искали не в первый раз: в декабре она ушла из дома вместе с другим подростком, но тогда пару быстро нашли.

Напомним, что сейчас полиция Назрани продолжает искать двух жителей Новосибирска: 17-летнего Элеза и 22-летнего Хамзата Дзейтовых. Братья доехали на BlaBlaCar из Москвы до Ингушетии и пропали. НГС стало известно, что отец ребят сам поехал на поиски в Назрань, но не смог их отыскать, после этого семья мальчиков объявила о крупном вознаграждении за любую информацию о пропавших братьях.

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«Лиза Алерт»
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КОММЕНТАРИИ (19)

Гость
5 мар 2020 в 08:16

Как я уже писал, найдётся если сама захочет.
Вот 100% что через месяц или два, мы опять будет читать, что она ушла из дома.Она теперь знает, как манипулировать родителями.
Я предлагал, что таких ,,потеряшек,, нужно воспитывать трудотерапией.
Суток на 15 метлу и лопату в зубы и вперёд на борьбу со снегом.
Что заработала, на это и кормить.

Фото пользователя
5 мар 2020 в 08:09

А шарф? Шарф-то нашли???

Тоже народ
5 мар 2020 в 08:57

Нужно искать причину уходов девочки в семье. Если там всё хорошо,никто никуда не уйдёт. Значит,нет взаимопонимания.Подросток тоже человек.