Искали три недели — пропавшую 15-летнюю девочку в клетчатом шарфе нашли

В Новосибирске нашли живой пропавшую 15-летнюю школьницу, которая ушла из дома 12 февраля после ссоры с родителями.

По информации поискового отряда «Лиза Алерт», девочку нашли вчера вечером, 4 марта.

Известно, что школьницу искали не в первый раз: в декабре она ушла из дома вместе с другим подростком, но тогда пару быстро нашли.

Напомним, что сейчас полиция Назрани продолжает искать двух жителей Новосибирска: 17-летнего Элеза и 22-летнего Хамзата Дзейтовых. Братья доехали на BlaBlaCar из Москвы до Ингушетии и пропали. НГС стало известно, что отец ребят сам поехал на поиски в Назрань, но не смог их отыскать, после этого семья мальчиков объявила о крупном вознаграждении за любую информацию о пропавших братьях.