Районный прокурор из Новосибирска возглавил прокуратуру Норильска

Прокурором Норильска стал Владимир Большунов, который в течение последних пяти лет работал прокурором Кировского района Новосибирска. Приказ генпрокурора России о его назначении был подписан 2 марта, сообщает пресс-служба красноярской краевой прокуратуры.



38-летний Владимир Большунов работает в органах прокуратуры с 2003 года, в 2015 году Большунов был признан лучшим следователем прокуратуры Новосибирской области.

Новосибирец окончил Новосибирский институт Томского государственного университета, работал следователем прокуратуры Заельцовского района, в прокуратуре Новосибирской области, в Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу, Следственном комитете Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу, управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.