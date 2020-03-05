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Районный прокурор из Новосибирска возглавил прокуратуру Норильска

38-летний Владимир Большунов работал прокурором Кировского района

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Владимир Большунов был назначен 2 марта приказом генпрокурора России

Владимир Большунов был назначен 2 марта приказом генпрокурора России

Прокурором Норильска стал Владимир Большунов, который в течение последних пяти лет работал прокурором Кировского района Новосибирска. Приказ генпрокурора России о его назначении был подписан 2 марта, сообщает пресс-служба красноярской краевой прокуратуры.

38-летний Владимир Большунов работает в органах прокуратуры с 2003 года, в 2015 году Большунов был признан лучшим следователем прокуратуры Новосибирской области.

Новосибирец окончил Новосибирский институт Томского государственного университета, работал следователем прокуратуры Заельцовского района, в прокуратуре Новосибирской области, в Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу, Следственном комитете Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу, управлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Новосибирцы нередко занимают руководящие должности: уроженец Новосибирска Сергей Суровикин стал командующим Воздушно-космическими силами России.

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прокуратураНорильск
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КОММЕНТАРИИ (9)

5 мар 2020 в 08:29

стремительно карьера, в 38 полковник прокуратуры, который Солодкиных допрашивал

123
5 мар 2020 в 09:14

В 2015 году он никак не мог быть следователем прокуратуры, так как в 2011 году прокуратуры лишена функции следствия. Опечатка однако...

nova
5 мар 2020 в 09:11

Не в 2015 году он стал лучшим следователем, а в 2005 году. В 2015 году в прокуратуре вообще уже не было таких должностей как следователь. Очепятка, товарищи с НГСа