«Кровь лилась рекой из глубокой раны на затылке»: стали известны подробности инцидента в бассейне «Лазурный»

Когда пострадавшую забирала скорая помощь, она ничего не помнила, хоть и была в сознании

— В этом бассейне не продуманы меры безопасности: скользкий кафель, много мыльной воды, которая очень плохо уходит в стоки. Воды всегда примерно по щиколотку. Сегодня всё было как обычно: мы вымылись после плавания в бассейне, уже пошли к выходу и из-за того, что в душевой очень скользко, она вдруг упала со всей силы на спину, — рассказала корреспонденту НГС свидетельница произошедшего Наталья.

В среду, 4 марта, одна из посетительниц бассейна поскользнулась — женщине пришлось вызывать скорую помощь. Свидетельница, которая была рядом с пострадавшей в этот момент, связалась с редакцией НГС и рассказала, как все произошло.

Как только пострадавшая упала, все закричали, сразу же вызвали скорую. Женщину подняли, одели и отвели в медпункт, чтобы там ей оказали первую помощь.

— Голова расшиблена, пришлось выстригать волосы, чтобы обработать рану. Сразу определили, что сотрясение мозга, домой не отпустили. Кровь лилась рекой, очень глубокая рана на затылке. Она еле-еле пришла в себя. Когда её забирала скорая помощь, она ничего не помнила, хоть и была в сознании. Из-за того, что дома забыла телефон, не могли позвонить мужу. Сразу было видно, что потеря памяти: не помнила, где она, как здесь очутилась.



Наталья добавила, что познакомилась с пострадавшей в бассейне. В больницу с женщиной поехала её соседка, которая тоже ходит в бассейн.



— Это же детский бассейн! А мы выходим по щиколотку в мыле, столько душевых, а сток всего один! Пусть сделают резиновые дорожки, какие-то деревянные мостики, потому что в душевой действительно опасно, каждый посетитель может пострадать.



В январе произошёл конфликт в детском бассейне «Петруша» — маму 1,5-годовалого мальчика не устроило, что тренер без предупреждения погрузил ребёнка под воду.

