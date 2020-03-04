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Здоровье

Новосибирские онкологи удалили опухоль в лёгком с помощью ультразвука

При помощи ультразвуковго скальпеля злокачественное новообразование удалили за несколько часов

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Опухоль была удалена эндоскопически, при помощи ультразвука

Опухоль была удалена эндоскопически, при помощи ультразвука

Хирурги Новосибирского онкодиспансера удалили опухоль в легком с помощью ультразвукового скальпеля. Злокачественное новообразование у 79-летнего мужчины было обнаружено на флюорогорафии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения НО.

Заведующий хирургическим отделением Вадим Козлов рассказал, что рак первой стадии у жителя Куйбышева обнаружили во время прохождении ежегодной флюорографии. На снимках рентгенологи увидели новообразование в верхней трети левого легкого.

— Рак у пациента был обнаружен впервые. Консилиумом врачей было принято решение провести тораскопическое удаление части лёгкого: это малотравматичная эндоскопическая операция, — прокомментировал операцию Вадим Козлов.

Для удаления опухоли понадобился всего лишь трехсантиметровый разрез. Хирурги ввели через него ультразвуковой хирургический скальпель, эндоскопическую видеокамеру, а также специальные сшивающие аппараты. Чтобы удалить пациенту три сегмента верхней доли левого легкого, понадобилось несколько часов.

После реабилитации мужчина сможет жить обычной жизнью, однако теперь он будет находиться на диспансерном учете у онкологов.

Минздрав Новосибирской области рассказал, какие виды рака чаще всего выявляют у новосибирцев. В 2019 году было выявлено около 11,5 тысячи людей с онкологическими заболеваниями.

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опухольонкологи
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КОММЕНТАРИИ (20)

Я не робот
4 мар 2020 в 22:24

Креаклы, скажите пожалуйста, почему американцы ездят лечиться к российским онкологам? В Краснодар, например?

Гость
4 мар 2020 в 22:28

Наши врачи сильные, многим можно доверить свою жизнь. Горжусь Новосибирском 😊

Фото пользователя
4 мар 2020 в 22:28

Удивительно, но это чудо. Дай бог что бы всех вылечивали от онкологии