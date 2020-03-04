Новосибирские онкологи удалили опухоль в лёгком с помощью ультразвука

Опухоль была удалена эндоскопически, при помощи ультразвука

Хирурги Новосибирского онкодиспансера удалили опухоль в легком с помощью ультразвукового скальпеля. Злокачественное новообразование у 79-летнего мужчины было обнаружено на флюорогорафии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения НО.



Заведующий хирургическим отделением Вадим Козлов рассказал, что рак первой стадии у жителя Куйбышева обнаружили во время прохождении ежегодной флюорографии. На снимках рентгенологи увидели новообразование в верхней трети левого легкого.



— Рак у пациента был обнаружен впервые. Консилиумом врачей было принято решение провести тораскопическое удаление части лёгкого: это малотравматичная эндоскопическая операция, — прокомментировал операцию Вадим Козлов.

