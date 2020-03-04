«Телепорты в каждый дом»: 10 очень смешных фраз о метродепо в Новосибирске (смеялась вся редакция НГС)

Этим снежным утром, 4 марта, на НГС вышла новость, что новое метродепо на улице Петухова начнут строить не раньше 2050 года. Обычно невозмутимые новосибирцы, которых ничем не удивить, начали бурно обсуждать это — и за полдня оставили больше 200 комментариев. Мы выбрали 10 самых ярких и смешных (по мнению редакции), которые наиболее точно характеризуют отношение горожан к планам по строительству электродепо в Кировском районе.
Некоторые отнеслись к идее строительства весьма скептически.
— С таким же успехом на Петухах можно было строить завод по ремонту океанских лайнеров, — считает читатель с ником алексус.
Кто-то сразу задумался над тем, во сколько лет сможет застать открытие нового электродепо.
— В 2050-м году, господа, мне будет 101 год! И это — самое время порадоваться за новое метродепо, ведь в таком возрасте жизнь только начинается! — пишет general.bnw.
Одному из комментаторов сразу вспомнилась знаменитая песня Ярослава Евдокимова.
— Фантазёр... Ты меня называла... — подпеваем вместе с пользователем ВанТуФри.
Многие комментаторы намекают на сходство планов по строительству с научной фантастикой.
— Планы у мэрии грандиозные! Может, к 2100 году появятся и скоростные поезда, и такси мини-самолёты, а может сами начнем депортироваться? Так тогда необходимо отменить строительство метро, так как оно нецелесообразно? А может какой-нибудь вирус всех выкосит? Метро нужно сейчас, а не через 30 лет... — говорит фиалка.
— Статья, чтобы потренироваться в остроумии? Просто шутка какая-то, а почему бы не пообещать к 3000 году телепорты в каждый дом, которые мгновенно и бесплатно доставят вас из Новосибирска в Лондон и обратно? — задаёт вопрос пользователь Fix.
— Четвертое метродепо на улице Петухова, межгалактический телепорт на улице Троллейная... У кого ещё какие идеи, чего бы мэрии пофантазировать? — предлагает Кот Обормот.
— Почему не космодром или парк-сафари под крышей? — недоумевает HARIK.
Еще часть комментаторов предполагают, что существенную помощь в строительстве окажет московский метрополитен.
— Чего ха-ха! Вы все не поняли, ветку до Петухова протянут не из центра Новосибирска, а из Москвы, оттуда ведь ближе! Да и скорость строительства метро в Москве в миллиарды и триллионы раз выше по сравнению с Новосибом! — прояснил ситуацию аае.
— Они не врут! К тому времени московское метро до Петухова прокопают! — уверен Гость.
Разумеется, даже когда речь идёт о далёких планах, читатели НГС не забывают о насущных проблемах.
— После 2050 года... Я сначала подумал, что это статья про уборку снега, — шутит пользователь 656.
В конце января мэр Анатолий Локоть рассказал, что на федеральном уровне могут снять вето на поддержку метрополитена в крупных городах. Сейчас в городе запланировано строительство ещё шести новых станций. Заявление мэра тогда тоже вызвало бурное обсуждение на сайте НГС. Некоторые читатели раскритиковали географию новых станций. И предложили вместо них другие адреса — показываем на карте 5 альтернативных мест для новых станций метро по версии новосибирцев.