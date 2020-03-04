«Телепорты в каждый дом»: 10 очень смешных фраз о метродепо в Новосибирске (смеялась вся редакция НГС)

Люди высказывали не только своё мнение о строительстве метродепо, но и выдвигали предложения Фото: Александр Ощепков

Этим снежным утром, 4 марта, на НГС вышла новость, что новое метродепо на улице Петухова начнут строить не раньше 2050 года. Обычно невозмутимые новосибирцы, которых ничем не удивить, начали бурно обсуждать это — и за полдня оставили больше 200 комментариев. Мы выбрали 10 самых ярких и смешных (по мнению редакции), которые наиболее точно характеризуют отношение горожан к планам по строительству электродепо в Кировском районе.

Некоторые отнеслись к идее строительства весьма скептически. — С таким же успехом на Петухах можно было строить завод по ремонту океанских лайнеров, — считает читатель с ником алексус.

Кто-то сразу задумался над тем, во сколько лет сможет застать открытие нового электродепо. — В 2050-м году, господа, мне будет 101 год! И это — самое время порадоваться за новое метродепо, ведь в таком возрасте жизнь только начинается! — пишет general.bnw. Одному из комментаторов сразу вспомнилась знаменитая песня Ярослава Евдокимова. — Фантазёр... Ты меня называла... — подпеваем вместе с пользователем ВанТуФри. Многие комментаторы намекают на сходство планов по строительству с научной фантастикой. — Планы у мэрии грандиозные! Может, к 2100 году появятся и скоростные поезда, и такси мини-самолёты, а может сами начнем депортироваться? Так тогда необходимо отменить строительство метро, так как оно нецелесообразно? А может какой-нибудь вирус всех выкосит? Метро нужно сейчас, а не через 30 лет... — говорит фиалка.

— Статья, чтобы потренироваться в остроумии? Просто шутка какая-то, а почему бы не пообещать к 3000 году телепорты в каждый дом, которые мгновенно и бесплатно доставят вас из Новосибирска в Лондон и обратно? — задаёт вопрос пользователь Fix.