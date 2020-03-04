Из бассейна «Лазурный» на скорой увезли женщину — рассказываем, что случилось

Инцидент произошёл днём в эту среду, 4 марта, в бассейне «Лазурный». Одна из посетительниц поскользнулась — в итоге ей пришлось вызвать скорую помощь.



Как рассказали корреспонденту НГС очевидцы, женщина упала в душевой. Пострадавшей около 60 лет, после случившегося сотрудники бассейна вызвали врачей. По предварительным данным, что у женщины черепно-мозговая травма и частичная потеря памяти.



Сотрудники бассейна информацию о пострадавшей подтвердили.

— Женщина поскользнулась в душевой. Ей сразу же была оказана первая необходимая помощь медработником бассейна. Администрация вызвала пострадавшей скорую помощь, женщину забрали. Предварительного диагноза мы не знаем, можем сказать, что при госпитализации она была в сознании, — рассказали корреспонденту НГС.