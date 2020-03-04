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Из бассейна «Лазурный» на скорой увезли женщину — рассказываем, что случилось

Пожилая посетительница поскользнулась и больно ударилась

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Медработник бассейна оказал женщине первую необходимую помощь

Медработник бассейна оказал женщине первую необходимую помощь

Инцидент произошёл днём в эту среду, 4 марта, в бассейне «Лазурный». Одна из посетительниц поскользнулась — в итоге ей пришлось вызвать скорую помощь.

Как рассказали корреспонденту НГС очевидцы, женщина упала в душевой. Пострадавшей около 60 лет, после случившегося сотрудники бассейна вызвали врачей. По предварительным данным, что у женщины черепно-мозговая травма и частичная потеря памяти.

Сотрудники бассейна информацию о пострадавшей подтвердили.

— Женщина поскользнулась в душевой. Ей сразу же была оказана первая необходимая помощь медработником бассейна. Администрация вызвала пострадавшей скорую помощь, женщину забрали. Предварительного диагноза мы не знаем, можем сказать, что при госпитализации она была в сознании, — рассказали корреспонденту НГС.

В службу «112» вызов о пострадавшей не поступал.

Корреспондент НГС отправил запрос в Минздрав, чтобы выяснить подробности инцидента.

В январе произошёл конфликт в детском бассейне «Петруша» — маму 1,5-годовалого мальчика не устроило, что тренер без предупреждения погрузил ребёнка под воду.

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Бассейнтравма головы
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КОММЕНТАРИИ (18)

гость
4 мар 2020 в 20:25

Немножко не по теме, но все же... Нет такого слова "подскользнулась"!!! Загляните в словарь русского языка. Поскользнулась.

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4 мар 2020 в 20:21

Всё, кранты бассейну. Суд, штраф, разорение, закрытие, снос , 27-этажка.

4 мар 2020 в 20:18

Даже без сухого льда могут быть неприятности. А пол в бассейне не должен быть скользким. Хотя некоторые тапки очень скользят.