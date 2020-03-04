Родители братьев-студентов, пропавших при странных обстоятельствах в Ингушетии, объявили о вознаграждении

Полиция Назрани продолжает искать двух жителей Новосибирска, 17-летнего Элеза и 22-летнего Хамзата Дзейтовых. Братья доехали на BlaBlaCar из Москвы до Ингушетии и пропали. Журналист НГС узнала подробности их исчезновения.



— Они мне сказали, что поехали в магазин за стройматериалами, а потом через несколько часов мы узнаём, что они уехали из Новосибирска в Москву, что они уже в аэропорту Домодедово, — рассказала Элиза Дзейтовых, сестра пропавших молодых людей.

Девушка объяснила, что за несколько дней до исчезновения Элез и Хамзат поехали ночью в клуб — посещение подобных заведений в их семье не поощрялось из-за веры.