Родители братьев-студентов, пропавших при странных обстоятельствах в Ингушетии, объявили о вознаграждении

Полиция Назрани продолжает искать двух жителей Новосибирска, 17-летнего Элеза и 22-летнего Хамзата Дзейтовых. Братья доехали на BlaBlaCar из Москвы до Ингушетии и пропали. Журналист НГС узнала подробности их исчезновения.
— Они мне сказали, что поехали в магазин за стройматериалами, а потом через несколько часов мы узнаём, что они уехали из Новосибирска в Москву, что они уже в аэропорту Домодедово, — рассказала Элиза Дзейтовых, сестра пропавших молодых людей.
Девушка объяснила, что за несколько дней до исчезновения Элез и Хамзат поехали ночью в клуб — посещение подобных заведений в их семье не поощрялось из-за веры.
— Разговор бы в любом случае состоялся, — пояснила Элина. — Отец не бил бы их, но поругал. Мы предполагаем, может, они испугались. Но одно дело испугаться — нам говорят, что они когда ехали в Ингушетию, как только пересекли границу с Пятигорском, то стабильно были с кем-то на связи, их якобы кто-то ожидал. Они продали телефоны свои, симкарты. Сделали всё, чтобы их не нашли.
После исчезновения братьев их отец сам поехал в Назрань, но у него не получилось самостоятельно найти сыновей. 3 марта мужчина написал заявление в полицию. Сестра пропавших молодых людей уточнила, что родом вся семья из Ингушетии, но долгое время они живут в Новосибирске. Хамзат учился на заочном отделении в Кемерово, параллельно работал с отцом, Элез учился на втором курсе в колледже, в Новосибирске.
Семья пропавших студентов обещает крупное вознаграждение за любую информацию о местонахождении пропавших братьев.
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