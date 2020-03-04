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Родители братьев-студентов, пропавших при странных обстоятельствах в Ингушетии, объявили о вознаграждении

Отец братьев сам поехал на их поиски в Назрань, но не смог их отыскать

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Новосибирцы Хамзат и Элез Дзейтовы пропали в Назрани

Новосибирцы Хамзат и Элез Дзейтовы пропали в Назрани

Полиция Назрани продолжает искать двух жителей Новосибирска, 17-летнего Элеза и 22-летнего Хамзата Дзейтовых. Братья доехали на BlaBlaCar из Москвы до Ингушетии и пропали. Журналист НГС узнала подробности их исчезновения.

— Они мне сказали, что поехали в магазин за стройматериалами, а потом через несколько часов мы узнаём, что они уехали из Новосибирска в Москву, что они уже в аэропорту Домодедово, — рассказала Элиза Дзейтовых, сестра пропавших молодых людей.

Девушка объяснила, что за несколько дней до исчезновения Элез и Хамзат поехали ночью в клуб — посещение подобных заведений в их семье не поощрялось из-за веры.

— Разговор бы в любом случае состоялся, — пояснила Элина. — Отец не бил бы их, но поругал. Мы предполагаем, может, они испугались. Но одно дело испугаться — нам говорят, что они когда ехали в Ингушетию, как только пересекли границу с Пятигорском, то стабильно были с кем-то на связи, их якобы кто-то ожидал. Они продали телефоны свои, симкарты. Сделали всё, чтобы их не нашли.

После исчезновения братьев их отец сам поехал в Назрань, но у него не получилось самостоятельно найти сыновей. 3 марта мужчина написал заявление в полицию. Сестра пропавших молодых людей уточнила, что родом вся семья из Ингушетии, но долгое время они живут в Новосибирске. Хамзат учился на заочном отделении в Кемерово, параллельно работал с отцом, Элез учился на втором курсе в колледже, в Новосибирске.

Пока братья ни с кем из родственников не выходили на связь. С друзьяими из Ингушетии они также не связывались

Пока братья ни с кем из родственников не выходили на связь. С друзьяими из Ингушетии они также не связывались

Семья пропавших студентов обещает крупное вознаграждение за любую информацию о местонахождении пропавших братьев.

В начале месяца в Новосибирске объявили в розыск 31-летнего таксиста Владислава Серёдина. Через сутки его нашли — оказалось, на него напал клиент.

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розыскНазрань
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КОММЕНТАРИИ (12)

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4 мар 2020 в 19:25

Думаю где нибудь на хате с РСП развлекаются на демо режим подсели... Сейчас оторвутся и вернутся... Батя видно в узде их держит... А по развлекаться с рсп тоже иногда надо...

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4 мар 2020 в 19:18

Увижу сообщу... Вознаграждение не нужно... Зарабатываю 500 тыс в месяц... Не в чём себе не отказываю...

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4 мар 2020 в 19:29

О страданиях родителей детки совсем не думают. Делают , что хотят. Едут куда хотят.