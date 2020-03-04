Инкассаторский автомобиль столкнулся с «Мерседесом» в центре Новосибирска: один человек пострадал

Сегодня днём, 4 марта, автомобиль инкассаторов столкнулся с «Мерседесом» рядом с домом на улице Писарева.



Об аварии сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску.



— В 15:05 на улице Писарева произошло столкновение двух автомобилей. Инкассаторский автомобиль двигался по улице Писарева со стороны Красного проспекта в сторону площади Трубникова. В пути следования у дома №17 по улице Железнодорожной произошло столкновение с автомобилем Mercedes, который выезжал с прилегающей территории, — рассказали в ГИБДД.

