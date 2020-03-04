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Происшествия

Инкассаторский автомобиль столкнулся с «Мерседесом» в центре Новосибирска: один человек пострадал

«Мерседес» перед аварией выезжал на улицу Железнодорожную с прилегающей территории

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Одного пострадавшего доставили в больницу

Одного пострадавшего доставили в больницу

Сегодня днём, 4 марта, автомобиль инкассаторов столкнулся с «Мерседесом» рядом с домом на улице Писарева.

Об аварии сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску.

— В 15:05 на улице Писарева произошло столкновение двух автомобилей. Инкассаторский автомобиль двигался по улице Писарева со стороны Красного проспекта в сторону площади Трубникова. В пути следования у дома №17 по улице Железнодорожной произошло столкновение с автомобилем Mercedes, который выезжал с прилегающей территории, — рассказали в ГИБДД.

В ДТП пострадал 35-летний водитель инкассаторского автомобиля, о характере его травм не сообщается.

Mersedes сильно пострадал при столкновении

На место происшествия выезжал экипаж ГИБДД.

В начале февраля в Новосибирске напали на инкассаторскую машину. Её водитель рассказал о подробностях происшествия.

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ИнкассаторыДТП
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КОММЕНТАРИИ (7)

с богаткова
4 мар 2020 в 19:02

Почему мерс не пропустил инкассаторов? Вообще-то положено пропускать такие автомобили, как и машины группы быстрого реагирования (далее ГБР ЧОП) частного охранного предприятия.

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4 мар 2020 в 19:01

У инкассаторов приоритет. Знаю о чем говорю.

4 мар 2020 в 19:13

Везет Богаткова. Два дебила - это сила.