Сибирячка легла с ребёнком в больницу — за еду ей пришлось платить 300 рублей в день. Объясняем почему

Так выглядит питание в этой больнице — к его качеству у Юлии вопросов нет, просто она считает, что даже с четырёхлетним ребёнком родители не должны платить за своё питание Фото: читательница Юлия

Читательница НГС Юлия вызвала скорую помощь для своего четырёхлетнего ребёнка из-за бактериальной инфекции в кишечнике — его положили в инфекционное отделение Детской городской клинической больницы № 3 в Мочище. Юлия выбрала платную палату, но её возмутило, что питание в больнице также оказалось платным: отдельно — 300 рублей в день. Журналист НГС разобрался, как такое могло произойти. «За едой ездить домой неудобно»

От платного питания, по словам мамы ребёнка, можно было отказаться, потому что есть разные варианты: либо возить еду из дома, либо ходить в буфет, либо платить за питание, чтобы его привозили, как обычно, в палату.



— В регистратуре, когда мы заполняли документы, предложили такой выбор. Я сначала подумала, что ослышалась, потому что ребёнок маленький, каждый год мы лежим в больницах, раньше такого не было, — рассказала Юлия. — Все предложенные варианты оказались неадекватными. Буфет далеко, к тому же мы в инфекционном отделении, за едой ездить домой неудобно — мы живём на другом конце города, это не совсем по-человечески. Поэтому мы вынуждены платить. К качеству еды и лечения, по словам молодой мамы, у неё претензий нет, но она считает, что не должна платить за еду, так как малыш лечится по полису обязательного медицинского страхования.

— Мы вызвали скорую помощь, нам сказали, что нужно ехать в больницу, сдать анализы — если они будут плохие, то госпитализируют. Мы сдали анализы, нам сказали, что надо ложиться: антибиотики проставят, а как состояние улучшится, то выпишут. Других вариантов не было: либо отказываться на свой страх и риск, либо ложиться. Ребёнку четыре года — рисковать не хотелось. Мы же всё-таки не в платной клинике — в государственной, в инфекционном отделении. 300 рублей в день — для кого-то дорого, для кого-то недорого, но в любом случае почему мы должны платить?

Юлия поясняет, что 1500 рублей — это стоимость платной палаты, которую они выбрали, а 300 рублей — питание, которое не зависит от того, в какой ты палате Фото: читательница Юлия

Как это объясняют в минздраве

Представители Министерства здравоохранения НСО ответили следующее на журналистский запрос:

— Согласно территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, обеспечение граждан, проживающих на территории Новосибирской области, при оказании им медицинской помощи в стационарных условиях лекарственными препаратами и питанием осуществляется за счёт средств фонда ОМС и бюджетных средств.

В пресс-службе минздрава добавили, что одному из родителей, другому члену семьи или иному законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребёнком в медицинской организации при оказании ему помощи в стационарных условиях в течение всего периода лечения, независимо от возраста ребёнка. — При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребёнком до достижения им возраста четырёх лет, а с ребёнком старше данного возраста — при наличии медицинских показаний (в том числе постельный режим, ограничения самообслуживания, индивидуальные особенности лечебно-диагностического процесса) плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается. Госпитализация допускается при наличии свободных мест на условиях, предусмотренных медицинской организацией.



Кому придётся заплатить То есть всё дело в медицинских показаниях: если ребёнку с четырёх лет необходим постельный режим, есть ограничения в самообслуживании и так далее, то родителей разместят бесплатно, а если таких показаний нет, то с них берут деньги. В каждом учреждении устанавливается своя плата за питание, которая зависит в том числе от того, сколько раз в день вас кормят:

— Стоимость питания для одного из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя по уходу за ребёнком старше четырёх лет без медицинских показаний в стационарах Новосибирской области определяется лечебными учреждениями самостоятельно, исходя из экономической целесообразности. Также сообщаем, что родители, иные члены семьи или иные законные представители по уходу за ребенком старше 4 лет без медицинских показаний в стационарах Новосибирской области могут обеспечивать себя питанием самостоятельно.

Такие правила существуют давно, отметили в ведомстве.

«Я возмущена»

После такого уточнения Юлия сказала, что в договоре, который им выдали в больнице, не указывается, чьё именно питание оплачивается, и, по её словам, никто таких нюансов не объяснял.

