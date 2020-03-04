«Обнаглели? Пусть вам наденут тарелку с пастой на голову». Или почему официанты редко улыбаются

Из-за чего вы в последний раз были недовольны официантами? Расскажите нам в комментариях, обсудим вместе Фото: Александр Ощепков

Закончился ваш рабочий день. Нервы на пределе, а настроение ниже плинтуса. Что поможет исправить ситуацию? Спортзал, сериал или чашка кофе в кофейне неподалеку. Сказано-сделано, и вот бариста уже неспешно выполняет ваш заказ. Кажется, слишком медленно. Струна ваших натянутых нервов лопается... Сотрудник натянуто улыбается, стараясь не сорваться — в мыслях он уже послал вас в пешее эротическое путешествие. Как жить в век потребительства (или так называемого «потреб...ва»)? Поэтесса и организатор литературных вечеров «Декадент» Маша Штольц делится своим мнением об отношении посетителей к персоналу общепита (весь мат из текста мы, конечно же, убрали, но там всё равно много интересного). У вас есть возможность поспорить с мнением Маши в комментариях. Далее от первого лица.

Фламп продолжает радовать. Прочитала отзыв о «Чашке кофе» в аэропорту Толмачёво: «... угрюмый персонал никаким образом не настраивает меня на хороший отдых, а ведь я волнуюсь перед полётом и пришла этот момент разделить с вами, стоило бы ценить такие моменты». Ох, сейчас бы задумываться о состоянии избалованной вниманием женщины, с учетом того, что дел по горло... Готовы? Погнали! Задача работников: вкусно накормить, не отравить, оставить хорошее впечатление и сделать так, чтобы вы вернулись. Всё это, несомненно, складывается из сервиса. Вежливость — это одно. Людям не важна ваша тонкая душевная организация: «не так посмотрел, не заговорил, улыбнулся один раз вместо пятисот, неискренне улыбнулся». Вежливость не равно искренность, и мне как сотруднику общепита (когда-то) абсолютно плевать, что вы чувствуете. Кроме отравления и оскорбленного достоинства. К сожалению, матом в вашу сторону выразиться не получится. Или получится, но я получу выговор или лишусь работы, а мне это не нужно.



В свое время я работала в «Traveler's Coffee» — некогда сильном и любимом мною заведении, в котором я провела лучшие школьные годы и выпила бесчисленное количество молочной «Клубничной королевы». Когда пришла туда в 2016-м — дело обстояло несколько иначе, тут нужно было работать. Будучи официантом, я всегда старалась быть на позитиве, хотя бы немного излучать добро и самое главное — не раздражать гостя. Да-да, именно не раздражать. То, как вы ведете себя с обслуживающим персоналом, — это вообще отдельная песня.

Называется «потреб...во»! Глаза в небо, протяжное «девушкаааааа», тыканье пальцем, барские замашки и прочие издержки поведения, за которые, по-хорошему, надо бить лицо. Ставишь огромную чашку тремя пальцами с подноса на стол, и она дрожит так, что вот-вот разольется? Я буду смотреть, как ты делаешь это, но не помогу тебе, потому что это не мои обязанности, это у вас тут бардак. Или наоборот — ты только подошел с подносом, а я уже выхватываю его у тебя, чтобы быстрее — и все: «спасибо, идите-идите-идите». Однажды молодой человек просто послал меня, потому что я слишком долго несла ему кофе. Нужно было вылить ему этот кофе за шиворот и уйти, но я проглотила обиду, а его девушка даже извинилась за такое поведение. Спасибо, но мне это не помогло.



Некоторые дети и родители — это еще один акт Цирка дю Солей. Ребенок ведет себя непонятно как, швыряется едой, рассыпает фасованный сахар по всей округе, кричит, бегает, сбивает с ног — родители сидят и не замечают или смотрят с какой-то гордостью. Мой ребёнок умеет ходить! Огонь! А уж если это о кальянах (кстати, тоже довелось поработать) — там вообще забавно. Тянут его с такими лицами, будто только что продали нефть и скупили все кальянные этой области и близлежащих трёх.

В общем, говорить об этом можно долго. Конечно же, были, есть и будут прекрасные благодарные посетители, но их меньше, по правде говоря. Люди забывают, что в заведении тоже работают люди, и, если у них такая работа — это ничего не значит. Сегодня я официант, а завтра — ты. Еще раз: вас никто не обязан «вылизывать». Развлекать, кстати, тоже (для этого есть аниматоры). Потому что человеческое достоинство не измеряется количеством звёзд, и если вы офигели, пусть вам на голову наденут вашу пасту. И будут правы.

Если вы — работник общепита, и вам есть что сказать, оставляйте свои истории в комментариях. Если вы посетитель общепита, и вам нагрубил персонал, тоже присоединяйтесь к обсуждению. Нам интересны мнения всех сторон!

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