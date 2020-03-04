Мэрия Новосибирска назвала дату вывоза снега с территорий, которые может затопить

Два раза в сутки специалисты объезжают места наиболее вероятных подтоплений: в рабочие дни это делают паводковые комиссии и оперативных групп администраций районов, округа, а в выходные дни — силами спасателей МАСС.

— До 15 марта планируется вывезти снег с потенциально подтопляемых (из-за рельефа) мест частного сектора и придомовых территорий многоквартирных домов, с городской улично-дорожной сети и с прилегающей к ней территории (технической зоны), — передали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Мэрия Новосибирска объявила дату, к которой вывезут снег с потенциально подтопляемых территорий города.

— Кроме того, профильные департаменты организовали неоднократную очистку от снега крыш многоквартирных домов с учетом серьезной снеговой нагрузки на них, вывоз снега с придомовых территорий; очистку от снега и наледи крыш объектов социального, культурного, спортивного назначения, торговли, общественного питания и бытового обслуживания, имеющих значительные по площади конструкции, — сообщают в пресс-центре.

В марте-апреле департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса очистит от мусора коллекторы малых рек, колодцев и перепусков, а также промоет колодцы ливневой канализации.

Кроме того, в мэрии рассказали, что ЕДДС сможет запустить комплексную систему экстренного оповещения в случае угрозы подтопления в садовых обществ «Геофизик», «Строймашевец», «Геолог», «Отдых-2», «Ивушка», «Садовод» в Первомайском и Советском районе. Также для информирования жителей используется муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения города, теле-, радиоперехват.

Для ликвидации последствий паводка создан резерв мэра: лодки, мотопомпы, спасательные жилеты и веревки, имущество для первоочередного жизнеобеспечения.