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Мэрия Новосибирска назвала дату вывоза снега с территорий, которые может затопить

В городе уже создали противопаводковые комиссии

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Специалисты объезжают места возможных подтоплений два раза в сутки&nbsp;

Специалисты объезжают места возможных подтоплений два раза в сутки 

Мэрия Новосибирска объявила дату, к которой вывезут снег с потенциально подтопляемых территорий города.

Власти начали подготовку к половодью — в администрациях районов города созданы противопаводковые комиссии.

— До 15 марта планируется вывезти снег с потенциально подтопляемых (из-за рельефа) мест частного сектора и придомовых территорий многоквартирных домов, с городской улично-дорожной сети и с прилегающей к ней территории (технической зоны), — передали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Два раза в сутки специалисты объезжают места наиболее вероятных подтоплений: в рабочие дни это делают паводковые комиссии и оперативных групп администраций районов, округа, а в выходные дни — силами спасателей МАСС.

— Кроме того, профильные департаменты организовали неоднократную очистку от снега крыш многоквартирных домов с учетом серьезной снеговой нагрузки на них, вывоз снега с придомовых территорий; очистку от снега и наледи крыш объектов социального, культурного, спортивного назначения, торговли, общественного питания и бытового обслуживания, имеющих значительные по площади конструкции, — сообщают в пресс-центре.

В марте-апреле департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса очистит от мусора коллекторы малых рек, колодцев и перепусков, а также промоет колодцы ливневой канализации.

Кроме того, в мэрии рассказали, что ЕДДС сможет запустить комплексную систему экстренного оповещения в случае угрозы подтопления в садовых обществ «Геофизик», «Строймашевец», «Геолог», «Отдых-2», «Ивушка», «Садовод» в Первомайском и Советском районе. Также для информирования жителей используется муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения города, теле-, радиоперехват.

Для ликвидации последствий паводка создан резерв мэра: лодки, мотопомпы, спасательные жилеты и веревки, имущество для первоочередного жизнеобеспечения.

На прошлой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупреждал, что паводок в этом году будет тяжёлым. Он поручил сохранить областные дороги во время половодья.

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паводок
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КОММЕНТАРИИ (20)

Читатель НГС
4 мар 2020 в 17:37

создавать комиссии - очень важный функционал любого чиновника , любого уровня в этом государстве !
уважаемая очередная комиссия по Конституции - у меня просьба , передайте в новой редакции Документа привет моей тёте Вале из Норильска ! ...вам же все равно что туда включать , а бабульке будет приятно .

4 мар 2020 в 17:36

Главное что образовали комиссию, выделили бюджет))), ну теперь то дело пойдёт, новые дома, квартиры, машины, любовницы всей комиссии обеспечены )).

с богаткова
4 мар 2020 в 17:35

Уже заранее приказал дворникам своего предприятия (частного охранного) убрать весь снег. К паводку готовы.
Директор частного охранного предприятия на Богаткова.