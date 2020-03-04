Два новосибирца доехали на BlaBlaCar из Москвы до Ингушетии и пропали — СК возбудил дело об убийстве

— Сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установлено, что 26 февраля текущего года братья самолетом прибыли в город Москва в аэропорт «Домодедово», откуда с помощью интернет-приложения BlaBlaCar на попутном транспортном средстве выехали по направлению в республику, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Республике Ингушетия.

3 марта с заявлением о пропаже 17-летнего Элеза Дзейтова и 22-летнего Хамзата Дзейтова обратился в полицию Назрани 52-летний отец братьев, житель Новосибирска.

Полиция Назрани ищет двух братьев, которые приехали в Ингушетию 26 февраля и с этого момента об их местоположении ничего неизвестно.

31-летний водитель попутки рассказал полицейским, что 27 февраля примерно в 15:20 он высадил парней в районе «Экажевского круга» (кольцо на въезде в город), в Назрани.

Новосибирцы объявлены в федеральный розыск. Следственный комитет РФ по Республике Ингушетия возбудил уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц).

— 21-летний Хамзат и 17-летний Элез Дзейтовы прибыли из Москвы в Назрань, после чего безвестно убыли в неизвестном направлении и с тех пор их местонахождение не установлено, в связи с чем, есть основания полагать, что в отношении них совершено преступление, — пояснили в ведомстве.

Если у вас есть информация о пропавших братьях, то свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.



В начале месяца в Новосибирске объявили в розыск 31-летнего таксиста Владислава Серёдина. Через сутки его нашли — оказалось, что на него напал клиент.