Красота на развалинах. Девушки танцуют в страшном заброшенном здании — 15 впечатляющих кадров

Ветхое здание отлично вписалось в концепцию фотосессии, в том числе благодаря нежным цветам сохранившихся обоев Фото: Светлана Ерыгина

Новосибирский фотограф Светлана Ерыгина провела фотосессию танцевального клуба в заброшенном здании — коллектив сам выбрал такую необычную локацию. Мы предлагаем вам посмотреть, что в итоге получилось из этой затеи.

— Они пригласили меня на съемку с уже готовой задумкой: необычное помещение, где можно было бы сыграть на контрасте разрушенности и обветшалости здания и юности-нежности танцовщиц, было доступно, — рассказала фотограф.

Танцевальный коллектив решил, что фотосессия с обычными портретами для них — слишком скучно, поэтому они придумали кое-что понеобычней

Фото: Светлана Ерыгина

Несколько часов, фантазия фотографа и готовность танцовщиц к любым творческим экспериментам — и проект готов Фото: Светлана Ерыгина

Где именно находится здание, фотограф отказалась рассказать. Вдруг, туда вздумают прийти дети или подростки, а это может быть опасно Фото: Светлана Ерыгина

Дети, по словам фотографа, нисколько не стеснялись Фото: Светлана Ерыгина

Танцевальная школа отказалась от простых портретов учеников в пользу креатива Фото: Светлана Ерыгина

Фотограф хотела показать контраст между юными танцовщицами и старым зданием Фото: Светлана Ерыгина

— В этой локации мы нашли нестандартные фоны, которые добавили фотографиям выразительности, сделали их не просто коллективными портретами учениц танцевальной школы, а добавили художественности. Но никакой серьезной подготовки к каждой фотографии не было и творческие приемы рождались на ходу без заранее подготовленных эскизов или референсов. Все идеи появлялись прямо на месте; локации сами руководили нами и подсказывали, где и как нужно снимать, — добавила фотограф.



Съемки проходили не только в заброшенном здании, но и в одном из учреждений культуры, которое попросило фотографа не называть их наименование.

Дети с удовольствием откликались на предложения фотографа Фото: Светлана Ерыгина

Светлана Ерыгина рассказала, что дети, которые занимаются танцами, приучены к дисциплине, привыкли слушать своих преподавателей, поэтому вели себя очень терпеливо Фото: Светлана Ерыгина

Съемки велись на нескольких локациях Фото: Светлана Ерыгина

Основная трудность для фотографа была не в моделях, а в локациях — из-за их особенностей Фото: Светлана Ерыгина

У детей было время и немного похулиганить Фото: Светлана Ерыгина

Юные танцовщицы терпеливо принимали необходимые для съемки позы Фото: Светлана Ерыгина

— Обычно с детьми тяжело работать на съемках, но дети, которые занимаются танцами, приучены к дисциплине, привыкли слушать своих преподавателей, поэтому вели себя очень терпеливо: подолгу удерживали неудобные позы, были готовы к любым идеям взрослых, организовывались быстро — даже самые маленькие. Так что основная трудность для меня, как для фотографа, была не в моделях, а в локации: нужно было справляться с недостатком освещения (например, в пустом зрительном зале), с некомфортностью заброшенных помещений, — рассказала Светлана Ерыгина.

Приняли участие в фотосессии и преподавательницы коллектива Фото: Светлана Ерыгина

На съемку ушло несколько часов Фото: Светлана Ерыгина