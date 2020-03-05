Красота на развалинах. Девушки танцуют в страшном заброшенном здании — 15 впечатляющих кадров

Новосибирский фотограф Светлана Ерыгина провела фотосессию танцевального клуба в заброшенном здании — коллектив сам выбрал такую необычную локацию. Мы предлагаем вам посмотреть, что в итоге получилось из этой затеи.
— Они пригласили меня на съемку с уже готовой задумкой: необычное помещение, где можно было бы сыграть на контрасте разрушенности и обветшалости здания и юности-нежности танцовщиц, было доступно, — рассказала фотограф.
— В этой локации мы нашли нестандартные фоны, которые добавили фотографиям выразительности, сделали их не просто коллективными портретами учениц танцевальной школы, а добавили художественности. Но никакой серьезной подготовки к каждой фотографии не было и творческие приемы рождались на ходу без заранее подготовленных эскизов или референсов. Все идеи появлялись прямо на месте; локации сами руководили нами и подсказывали, где и как нужно снимать, — добавила фотограф.
Съемки проходили не только в заброшенном здании, но и в одном из учреждений культуры, которое попросило фотографа не называть их наименование.
— Обычно с детьми тяжело работать на съемках, но дети, которые занимаются танцами, приучены к дисциплине, привыкли слушать своих преподавателей, поэтому вели себя очень терпеливо: подолгу удерживали неудобные позы, были готовы к любым идеям взрослых, организовывались быстро — даже самые маленькие. Так что основная трудность для меня, как для фотографа, была не в моделях, а в локации: нужно было справляться с недостатком освещения (например, в пустом зрительном зале), с некомфортностью заброшенных помещений, — рассказала Светлана Ерыгина.
До этого мы рассказывали про фотографа из Новосибирска Артёма Ионова, которому удалось поработать с модным немецким журналом KALTBLUT — кадры его фотосессии были опубликованы на официальном сайте издания.
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