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Развлечения Обзор

Красота на развалинах. Девушки танцуют в страшном заброшенном здании — 15 впечатляющих кадров

Дети и преподаватели сами выбрали необычную локацию для фотосессии. Показываем, что там происходило

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Ветхое здание отлично вписалось в концепцию фотосессии, в том числе благодаря нежным цветам сохранившихся обоев

Ветхое здание отлично вписалось в концепцию фотосессии, в том числе благодаря нежным цветам сохранившихся обоев

Новосибирский фотограф Светлана Ерыгина провела фотосессию танцевального клуба в заброшенном здании — коллектив сам выбрал такую необычную локацию. Мы предлагаем вам посмотреть, что в итоге получилось из этой затеи.

— Они пригласили меня на съемку с уже готовой задумкой: необычное помещение, где можно было бы сыграть на контрасте разрушенности и обветшалости здания и юности-нежности танцовщиц, было доступно, — рассказала фотограф.

Танцевальный коллектив решил, что фотосессия с обычными портретами для них — слишком скучно, поэтому они придумали кое-что понеобычней<br>

Танцевальный коллектив решил, что фотосессия с обычными портретами для них — слишком скучно, поэтому они придумали кое-что понеобычней

Несколько часов, фантазия фотографа и готовность танцовщиц к любым творческим экспериментам — и проект готов&nbsp;

Несколько часов, фантазия фотографа и готовность танцовщиц к любым творческим экспериментам — и проект готов 

Где именно находится здание, фотограф отказалась рассказать. Вдруг, туда вздумают прийти дети или подростки, а это может быть опасно

Где именно находится здание, фотограф отказалась рассказать. Вдруг, туда вздумают прийти дети или подростки, а это может быть опасно

Дети, по словам фотографа, нисколько не стеснялись

Дети, по словам фотографа, нисколько не стеснялись

Танцевальная школа отказалась от простых портретов учеников в пользу креатива

Танцевальная школа отказалась от простых портретов учеников в пользу креатива

Фотограф хотела показать контраст между юными танцовщицами и старым зданием

Фотограф хотела показать контраст между юными танцовщицами и старым зданием

— В этой локации мы нашли нестандартные фоны, которые добавили фотографиям выразительности, сделали их не просто коллективными портретами учениц танцевальной школы, а добавили художественности. Но никакой серьезной подготовки к каждой фотографии не было и творческие приемы рождались на ходу без заранее подготовленных эскизов или референсов. Все идеи появлялись прямо на месте; локации сами руководили нами и подсказывали, где и как нужно снимать, — добавила фотограф.

Съемки проходили не только в заброшенном здании, но и в одном из учреждений культуры, которое попросило фотографа не называть их наименование.

Дети с удовольствием откликались на предложения фотографа

Дети с удовольствием откликались на предложения фотографа

Светлана Ерыгина рассказала, что дети, которые занимаются танцами, приучены к дисциплине, привыкли слушать своих преподавателей, поэтому вели себя очень терпеливо

Светлана Ерыгина рассказала, что дети, которые занимаются танцами, приучены к дисциплине, привыкли слушать своих преподавателей, поэтому вели себя очень терпеливо

Съемки велись на нескольких локациях

Съемки велись на нескольких локациях

Основная трудность для фотографа была не в моделях, а в локациях — из-за их особенностей

Основная трудность для фотографа была не в моделях, а в локациях — из-за их особенностей

У детей было время и немного похулиганить

У детей было время и немного похулиганить

Юные танцовщицы терпеливо принимали необходимые для съемки позы

Юные танцовщицы терпеливо принимали необходимые для съемки позы

— Обычно с детьми тяжело работать на съемках, но дети, которые занимаются танцами, приучены к дисциплине, привыкли слушать своих преподавателей, поэтому вели себя очень терпеливо: подолгу удерживали неудобные позы, были готовы к любым идеям взрослых, организовывались быстро — даже самые маленькие. Так что основная трудность для меня, как для фотографа, была не в моделях, а в локации: нужно было справляться с недостатком освещения (например, в пустом зрительном зале), с некомфортностью заброшенных помещений, — рассказала Светлана Ерыгина.

Приняли участие в фотосессии и преподавательницы коллектива

Приняли участие в фотосессии и преподавательницы коллектива

На съемку ушло несколько часов

На съемку ушло несколько часов

До этого мы рассказывали про фотографа из Новосибирска Артёма Ионова, которому удалось поработать с модным немецким журналом KALTBLUT — кадры его фотосессии были опубликованы на официальном сайте издания.

Вы — фотограф? У вас есть интересный и необычный фотопроект? Расскажите о нем дежурному журналисту по WhatsApp на номер 8-982-781-74-07 и, возможно, про вас также напишут на НГС!

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КОММЕНТАРИИ (9)

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5 мар 2020 в 16:10

Что сказать то хотели?

Гость
5 мар 2020 в 16:11

Почему без сухого льда? Незачет

Юра
5 мар 2020 в 16:10

На свалке бы лучше сфотались