Больше не спрячешься: автомобили будут знать обо всех нарушениях водителя

На автомобилях российской сборки появится система предупреждения о нарушениях ПДД. Уже подготовлен соответствующий ГОСТ, который планируют принять в конце октября 2020 года. Об этом пишут «Известия».
На машины будут устанавливаться специальные камеры для распознавания дорожных знаков, разметки и сигналов светофора, а также вычислительный модуль. Если водитель станет нарушать, то он получит предупреждение в виде вибрации на руле, сиденье или при помощи аудио- и видеосообщений — в зависимости от степени тяжести правонарушения.
Нечто похожее уже есть на некоторых моделях премиальных марок. Например, автомобили Volvo умеют предупреждать сигналами или вибрацией руля при сходе с полосы.
В ГОСТе предусмотрена настройка таких уведомлений с учетом стиля вождения — чтобы не раздражать лишними сообщениями опытного автомобилиста, но и не забывать предупреждать об очевидных вещах новичков. Корректировку подсказок хотят доверить либо самим автомобилистам, либо искусственному интеллекту.
Система сможет работать на скорости до 150 км/ч. Распознавать знаки и светофоры нужно будет на расстоянии от 30 до
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Внедрять соответствующие комплексы можно будет как на самые простые автомобили, у которых нет других умных систем безопасности (к ним относится Lada Vesta), так и на модели с первым и вторым уровнями автономности. Речь идет о машинах, которые могут сами тормозить/стартовать и придерживаться заданной полосы при определенных условиях, но водитель всё равно должен следить за дорогой и быть готовым быстро взять управление на себя. Например, к таковым относится кроссовер Nissan Qashqai, который мы недавно тестировали.
На полностью беспилотные транспортные средства новый ГОСТ распространяться не будет. Впрочем, таких машин на рынке еще нет.
Пока об обязательной установке комплексов речи не идет. Но некоторые эксперты считают, что в ближайшие несколько лет их придется ставить на все новые автомобили в России — как это уже было с системой «ЭРА-ГЛОНАСС». В первую очередь это может подаваться как способ повышения безопасности на дорогах, но оборудование способны настроить и на автоматическое выписывание штрафов.