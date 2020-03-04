Больше не спрячешься: автомобили будут знать обо всех нарушениях водителя

Новая система позволит выписывать штрафы, но об этом пока не говорится Фото: Олег Каргаполов

На автомобилях российской сборки появится система предупреждения о нарушениях ПДД. Уже подготовлен соответствующий ГОСТ, который планируют принять в конце октября 2020 года. Об этом пишут «Известия». На машины будут устанавливаться специальные камеры для распознавания дорожных знаков, разметки и сигналов светофора, а также вычислительный модуль. Если водитель станет нарушать, то он получит предупреждение в виде вибрации на руле, сиденье или при помощи аудио- и видеосообщений — в зависимости от степени тяжести правонарушения.

Нечто похожее уже есть на некоторых моделях премиальных марок. Например, автомобили Volvo умеют предупреждать сигналами или вибрацией руля при сходе с полосы. В ГОСТе предусмотрена настройка таких уведомлений с учетом стиля вождения — чтобы не раздражать лишними сообщениями опытного автомобилиста, но и не забывать предупреждать об очевидных вещах новичков. Корректировку подсказок хотят доверить либо самим автомобилистам, либо искусственному интеллекту. Система сможет работать на скорости до 150 км/ч. Распознавать знаки и светофоры нужно будет на расстоянии от 30 до 100 метров . В «Группе ГАЗ» уже объявили, что создание комплекса, соответствующего ГОСТу, начнется в ближайшее время. Информации от остальных автопроизводителей пока нет.

Вы поддерживаете появление такой системы?

Внедрять соответствующие комплексы можно будет как на самые простые автомобили, у которых нет других умных систем безопасности (к ним относится Lada Vesta), так и на модели с первым и вторым уровнями автономности. Речь идет о машинах, которые могут сами тормозить/стартовать и придерживаться заданной полосы при определенных условиях, но водитель всё равно должен следить за дорогой и быть готовым быстро взять управление на себя. Например, к таковым относится кроссовер Nissan Qashqai, который мы недавно тестировали.