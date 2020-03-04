Следователи возбудили дело против новосибирца, который захватил в заложники жену в магазине

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело против новосибирца, который накануне взял в заложники жену — его обвиняют в незаконном удержании.



— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По данным следствия, 3 марта 2020 года в дневное время 41-летний мужчина пришел на работу в магазин, расположенный в Калининском районе Новосибирска, к своей 34-летней супруге и незаконно, на протяжении нескольких часов, лишал ее свободы, при этом угрожая ножом, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.