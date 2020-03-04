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Криминал

Следователи возбудили дело против новосибирца, который захватил в заложники жену в магазине

Мужчину обвиняют в незаконном лишении свободы с применением оружия

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Новосибирец удерживал бывшую жену в магазине разливного пива по улице Фадеева

Новосибирец удерживал бывшую жену в магазине разливного пива по улице Фадеева

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело против новосибирца, который накануне взял в заложники жену — его обвиняют в незаконном удержании.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По данным следствия, 3 марта 2020 года в дневное время 41-летний мужчина пришел на работу в магазин, расположенный в Калининском районе Новосибирска, к своей 34-летней супруге и незаконно, на протяжении нескольких часов, лишал ее свободы, при этом угрожая ножом, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Мера пресечения пока мужчине не избрана.

В распоряжении НГС оказалось видео, как силовики выводят мужчину из магазина.

Если вы были очевидцем произошедшего или знаете обстоятельства конфликта — расскажите об этом редакции по через СМС, Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

В 2018 году на сотрудницу «Эльдорадо» в Новосибирске напал бывший муж — он увидел в интернете её фотографии с другим мужчиной, после чего прибежал в магазин с ножом.

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захват заложников
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КОММЕНТАРИИ (5)

с богаткова
4 мар 2020 в 15:28

Запомните мужики, ни одна баба не стоит того, чтобы на зону попадать. Я там служил, поэтому знаю о чем говорю.

4 мар 2020 в 15:38

Следователи возбудили дело.
Возбуждающие следователи это хорошо.
Главное, чтобы преступники не возбудились от возбуждённых следователей.

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4 мар 2020 в 15:29

Она у него... Нитакая... Отпустите его...