Следователи возбудили дело против новосибирца, который захватил в заложники жену в магазине

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело против новосибирца, который накануне взял в заложники жену — его обвиняют в незаконном удержании.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). По данным следствия, 3 марта 2020 года в дневное время 41-летний мужчина пришел на работу в магазин, расположенный в Калининском районе Новосибирска, к своей 34-летней супруге и незаконно, на протяжении нескольких часов, лишал ее свободы, при этом угрожая ножом, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Мера пресечения пока мужчине не избрана.
В распоряжении НГС оказалось видео, как силовики выводят мужчину из магазина.
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В 2018 году на сотрудницу «Эльдорадо» в Новосибирске напал бывший муж — он увидел в интернете её фотографии с другим мужчиной, после чего прибежал в магазин с ножом.