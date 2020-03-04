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Средняя зарплата новосибирца — 38 тысяч рублей. А как на самом деле? Анонимный и честный опрос НГС

Новосибирскстат раскрыл цифры средних з/п в городе и регионе. Помогите нам выяснить, реальны ли эти данные

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Говорить вслух о размере своих зарплат не принято. Вот вы, например, знаете сколько получают ваши коллеги, родственники, да и просто знакомые? Предлагаем вам раскрыть свою з/п анонимно, без указания ФИО

Говорить вслух о размере своих зарплат не принято. Вот вы, например, знаете сколько получают ваши коллеги, родственники, да и просто знакомые? Предлагаем вам раскрыть свою з/п анонимно, без указания ФИО

Новосибирскстат опубликовал данные о средней заработной плате в Сибирском федеральном округе — в 2019 году она составляла 40 тысяч 880 рублей. В Новосибирской области она чуть ниже — 38 тысяч 365 рублей. Больше всего получают люди, которые работают в сфере финансов — в среднем, 71 тысячу 320 рублей, а меньше других — сотрудники гостиниц и общепита. Их средняяя зарплата едва дотягивает до 22 тысяч.

Наша коллега Екатерина Евстафьева решила проверить, реальны ли эти цифры. Предлагаем вам анонимно ответить на три вопроса через Google-форму. Напишите, сколько вы получаете, какая у вас профессия (журналист, медик, инженер, строитель и так далее) и хватает ли этих денег вам на жизнь. Мы проанализируем все полученные ответы и потом поделимся с вами реальной статистикой.

Ранее НГС рассказывал о том, что в городе появилась вакансия «тусовщицы». Такие сотрудницы могут получать 80 тысяч рублей в месяц.

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зарплатаопросНовосибирскстат
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КОММЕНТАРИИ (13)

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4 мар 2020 в 14:57

У меня меньше 500 тыс руб в месяц не выходит чистыми на руки ... Так как бизнес в Екатеринбурге... Красноярске и Новосибирске... Ну так считаю, что кто меньше 50тыс в месяц получает... Просто лентяй и бездельник...

Житель центра
4 мар 2020 в 14:57

Я честно ответил, отправил форму.

Призываю всех сделать также. Ну реально ведь интересно видеть РЕАЛЬНУЮ картину, а не то, что говорят в телевизоре?)

Алик
4 мар 2020 в 14:58

корреспондент, прежде чем опрос запиливать, нужно уточнять, что вы имеете ввиду под зарплатой.. народ будет писать о "на руки", а росстат указывает сумму до вычета налога