Средняя зарплата новосибирца — 38 тысяч рублей. А как на самом деле? Анонимный и честный опрос НГС

Говорить вслух о размере своих зарплат не принято. Вот вы, например, знаете сколько получают ваши коллеги, родственники, да и просто знакомые? Предлагаем вам раскрыть свою з/п анонимно, без указания ФИО

Новосибирскстат опубликовал данные о средней заработной плате в Сибирском федеральном округе — в 2019 году она составляла 40 тысяч 880 рублей. В Новосибирской области она чуть ниже — 38 тысяч 365 рублей. Больше всего получают люди, которые работают в сфере финансов — в среднем, 71 тысячу 320 рублей, а меньше других — сотрудники гостиниц и общепита. Их средняяя зарплата едва дотягивает до 22 тысяч.



Наша коллега Екатерина Евстафьева решила проверить, реальны ли эти цифры. Предлагаем вам анонимно ответить на три вопроса через Google-форму. Напишите, сколько вы получаете, какая у вас профессия (журналист, медик, инженер, строитель и так далее) и хватает ли этих денег вам на жизнь. Мы проанализируем все полученные ответы и потом поделимся с вами реальной статистикой.