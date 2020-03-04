Транспортная прокуратура выяснила, что случилось с планером замеченном в снегу в Бердске

Западно-Сибирская транспортная прокуратура завершила проверку инцидента, который произошёл на прошлых выходных в Бердске. Местные жители прислали в редакцию фото планера в снегу в частном секторе.
Как рассказывал корреспонденту НГС автор снимка, момент падения он не видел, но подозревал, что самолёт просто неудачно приземлился.
— Вокруг самолёта ходили двое мужиков. Вроде бы, не пострадали, — сообщал бердчанин.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре проверили сообщение местных жителей об инциденте и сообщили, что он произошёл на территории, которая относится к аэродрому ДОСААФ.
— Фотография была сделана до поднятия планера в воздух. Каких-либо сведений о том, что там произошел какой-то инцидент — не установлено. Мы установили, что оснований для прокурорского реагирования нет. Все необходимые процедуры пилотами были соблюдены, — рассказали корреспонденту НГС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В позапрошлом году чемпиона России по планерному спорту Владимира Кочкина вызвали в транспортную прокуратуру после того, как он поднял в небо на планере врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова — в ведомстве решили проверить законность полёта.