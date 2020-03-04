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Транспортная прокуратура выяснила, что случилось с планером замеченном в снегу в Бердске

Летательный аппарат на прошедших выходных привлёк внимание очевидцев

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Планер оказался в снегу в районе частного сектора

Планер оказался в снегу в районе частного сектора

Западно-Сибирская транспортная прокуратура завершила проверку инцидента, который произошёл на прошлых выходных в Бердске. Местные жители прислали в редакцию фото планера в снегу в частном секторе.

Как рассказывал корреспонденту НГС автор снимка, момент падения он не видел, но подозревал, что самолёт просто неудачно приземлился.

— Вокруг самолёта ходили двое мужиков. Вроде бы, не пострадали, — сообщал бердчанин.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре проверили сообщение местных жителей об инциденте и сообщили, что он произошёл на территории, которая относится к аэродрому ДОСААФ.

— Фотография была сделана до поднятия планера в воздух. Каких-либо сведений о том, что там произошел какой-то инцидент — не установлено. Мы установили, что оснований для прокурорского реагирования нет. Все необходимые процедуры пилотами были соблюдены, — рассказали корреспонденту НГС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В позапрошлом году чемпиона России по планерному спорту Владимира Кочкина вызвали в транспортную прокуратуру после того, как он поднял в небо на планере врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова — в ведомстве решили проверить законность полёта.

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планерБердсктранспортная прокуратура
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КОММЕНТАРИИ (5)

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4 мар 2020 в 12:56

Бредятина какая.

4 мар 2020 в 13:02

Вообще, новости НГС сейчас занимают нишу бабушки на лавочке.
Кому-то что-то показалось, кто-то что-то додумал, а то и придумал - нужно срочно все это всему свету разнести, да с важным видом, да ещё и участковых, ой простите, это бабушки когда, то участковых, а тут гораздо более высокие инстанции к этим сочинительствам привлечь...

GOST
4 мар 2020 в 12:59

"Вокруг самолёта ходили двое мужиков" (хорошо, что не баб).
Алё, НГС, так планер или самолёт без мотора?