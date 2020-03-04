Транспортная прокуратура выяснила, что случилось с планером замеченном в снегу в Бердске

Планер оказался в снегу в районе частного сектора

Западно-Сибирская транспортная прокуратура завершила проверку инцидента, который произошёл на прошлых выходных в Бердске. Местные жители прислали в редакцию фото планера в снегу в частном секторе.

Как рассказывал корреспонденту НГС автор снимка, момент падения он не видел, но подозревал, что самолёт просто неудачно приземлился.



— Вокруг самолёта ходили двое мужиков. Вроде бы, не пострадали, — сообщал бердчанин.



В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре проверили сообщение местных жителей об инциденте и сообщили, что он произошёл на территории, которая относится к аэродрому ДОСААФ.

