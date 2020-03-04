Искитим всё объяснил: почему промышленный город обогнал Новосибирск по благоустройству. Показываем фото

Искитим оказался лучшим городом области по благоустройству в 2019 году. В его художественном музее выставляют картины сибирских и искитимских художников

Фото: iskitim.nso.ru

В администрации Новосибирской области объяснили, что именно позволило Искитиму стать лучшим по благоустройству в области в 2019 году — там сделали реконструкцию парка «Юбилейный» на 15,65 млн рублей и отремонтировали несколько дворов ещё на 13,5 млн рублей.

Общий размер субсидии Искитиму на федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» составил 28,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства области. А наибольшие баллы от составителей рейтинга благоустроенных городов Искитим получил по критериям «Качество выполнения работ», «Размещение информации на сайте», «Формирование земельных участков придомовых территорий многоквартирных жилых домов».



Обновлённые дворы получили жители многоквартирных домов Станционная, 1а; Томская, 1а; Южный, 37 и микрорайон Индустриальный, 32. Там отремонтировали дворовые проезды, установили урны и скамейки, сделали газоны, обустроили парковки, поставили игровые и спортивные площадки.

Главным событием в городе стало благоустройство сквера «Юбилейный» общей площадью 40 тысяч квадратных метров. В сквере убрали старые кустарники и посадили новые деревья, обустроили дорожки и тротуары, поставили тренажеры и малые архитектурные формы, отремонтировали стенды. Кроме того, в обновленном сквере открыли скейт-парк и детскую игровую площадку.

В Искитиме благоустроили сквер «Юбилейный» площадью 40 тысяч квадратных метров Фото: nso.ru

В детском городке положили резиновое покрытие Фото: nso.ru

Для детей в сквере есть и качели, и лавочки, подходящие для малышей Фото: nso.ru

В сквере «Юбилейный» появился свой скейт-парк Фото: nso.ru

В парке теперь удобно заниматься спортом Фото: nso.ru

По данным сайта администрации Искитима, в 2020 году сквер продолжат благоустраивать — сделают фонтан, освещение и продолжат работы по озеленению. Восстановить фонтан просили жители — он не работал 25 лет.

Этим летом в Искитиме хотят открыть фонтан, который не работал 25 лет Фото: nso.ru

В рамках другого нацпроекта рядом со сквером отремонтировали дорогу — на 1,5 км Юбилейного проспекта потратили 80 млн рублей из бюджетов трёх уровней. Здесь положили свежий асфальт, отремонтировали тротуары, заменили светофор, сделали пешеходный переход и поставили новые остановки.



На ремонт проспекта потратили 80 миллионов Фото: nso.ru