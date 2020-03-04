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Искитим всё объяснил: почему промышленный город обогнал Новосибирск по благоустройству. Показываем фото

Оказалось, там преобразили сквер, проспект и ряд дворов

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Искитим оказался лучшим городом области по благоустройству в 2019 году. В его художественном музее выставляют картины сибирских и искитимских художников<br>

Искитим оказался лучшим городом области по благоустройству в 2019 году. В его художественном музее выставляют картины сибирских и искитимских художников

В администрации Новосибирской области объяснили, что именно позволило Искитиму стать лучшим по благоустройству в области в 2019 году — там сделали реконструкцию парка «Юбилейный» на 15,65 млн рублей и отремонтировали несколько дворов ещё на 13,5 млн рублей.

Общий размер субсидии Искитиму на федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» составил 28,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства области. А наибольшие баллы от составителей рейтинга благоустроенных городов Искитим получил по критериям «Качество выполнения работ», «Размещение информации на сайте», «Формирование земельных участков придомовых территорий многоквартирных жилых домов».

Обновлённые дворы получили жители многоквартирных домов Станционная, 1а; Томская, 1а; Южный, 37 и микрорайон Индустриальный, 32. Там отремонтировали дворовые проезды, установили урны и скамейки, сделали газоны, обустроили парковки, поставили игровые и спортивные площадки.

Главным событием в городе стало благоустройство сквера «Юбилейный» общей площадью 40 тысяч квадратных метров. В сквере убрали старые кустарники и посадили новые деревья, обустроили дорожки и тротуары, поставили тренажеры и малые архитектурные формы, отремонтировали стенды. Кроме того, в обновленном сквере открыли скейт-парк и детскую игровую площадку.

В Искитиме благоустроили сквер «Юбилейный» площадью 40 тысяч квадратных метров

В Искитиме благоустроили сквер «Юбилейный» площадью 40 тысяч квадратных метров

В детском городке положили резиновое покрытие

В детском городке положили резиновое покрытие

Для детей в сквере есть и качели, и лавочки, подходящие для малышей

Для детей в сквере есть и качели, и лавочки, подходящие для малышей

В сквере «Юбилейный» появился свой скейт-парк

В сквере «Юбилейный» появился свой скейт-парк

В парке теперь удобно заниматься спортом

В парке теперь удобно заниматься спортом

По данным сайта администрации Искитима, в 2020 году сквер продолжат благоустраивать — сделают фонтан, освещение и продолжат работы по озеленению. Восстановить фонтан просили жители — он не работал 25 лет.

Этим летом в Искитиме хотят открыть фонтан, который не работал 25 лет

Этим летом в Искитиме хотят открыть фонтан, который не работал 25 лет

В рамках другого нацпроекта рядом со сквером отремонтировали дорогу — на 1,5 км Юбилейного проспекта потратили 80 млн рублей из бюджетов трёх уровней. Здесь положили свежий асфальт, отремонтировали тротуары, заменили светофор, сделали пешеходный переход и поставили новые остановки.

На ремонт проспекта потратили 80 миллионов

На ремонт проспекта потратили 80 миллионов

Это третий год участия Искитима в программе «Формирование комфортной городской среды». Как говорится на сайте администрации города, в течение двух первых лет проходил ремонт парка культуры и отдыха им Коротеева. В планах власти Искитима на 2020 год — благоустройство парка Южного микрорайона.

Новосибирск проиграл в гонке за звание самого благоустроенного города в регионе — он оказался на 27-м месте рейтинга. Первое место занял Искитим — его лучше всего благоустроили в 2019 году. Мы сделали тест с фотографиями двух городов — столицы Сибири и главного по благоустройству. Сможете угадать, какой из них изображен на каждом снимке?

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КОММЕНТАРИИ (45)

4 мар 2020 в 16:19

молодцы, колхозники !!! хорошо, что без коммунистов ! ))))

4 мар 2020 в 16:23

Локоть, отправляйся в коммандировку в Искитим. Перенимай опыт.

Гость
4 мар 2020 в 16:20

Не корректно сравнивать города с огромной разницей в площади. Искитим то чистый и благоустроенный? Кто там был, согласен?) только честно 🙏😂