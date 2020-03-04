«Государство — мама и папа, а ребенок — вещь?». Колонка о детях-сиротах, формулировках и обязанностях

Поправки в Конституцию обсуждают многие. Одни согласны с ними, другие — против отдельных пунктов, третьи — просто радуются дополнительному выходному . Своим мнением на этот счет поделилась и Марина Аксёнова, директор детского благотворительного фонда «Солнечный город». Она вынесла на обсуждение поправку, которая касается детей-сирот и звучит так: «Дети являются важнейшим достоянием России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство принимает на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения родителей». Почему представитель фонда, который курирует таких детей, оспаривает такую формулировку — читайте в авторской колонке Марины Аксёновой (и обязательно делитесь своим мнением в комментариях).

Это предложение повергло нас — некоторых общественников, работающих в «сиротской теме» — в шок. То есть в отдельной статье будет прописано, что если у ребенка нет семьи, то государство принимает на себя обязанность родителя. Получается, что государство = мама и папа?



Мы с другими активистами уже направили открытое письмо, в котором просим разъяснить пару пунктов. На наш взгляд, они некорректны. Попробую объяснить, почему.



Во-первых, как так получается, что дети именуются достоянием России? Понятие «достояние» трактуется как «вещь», «имущество», «собственность». Но дети не могут быть собственностью государства или кого-либо еще.



Во-вторых, государство может дать ребенку средства для развития или юридическую защиту, но удовлетворить эмоциональные, психологические потребности ребенка — ни в коем случае. Так государственная форма родительства (дом ребенка, приют, центр, детский дом, дом-интернат) никогда не исчезнет из жизни ребенка, попавшего в беду.



Детям не место в государственной системе воспитания. Это понятно не только психологам, но и самым простым людям. Госучреждения не могут удовлетворить базовые потребности детства. Они не могут обеспечить ни комфорт, ни психологическое благополучие ребёнка (это может дать только любящая семья). Единственная обязанность государства, по нашему мнению, в восстановлении кровной семьи или подборе приёмной. Только так можно благополучно расти, развиваться, учиться.

