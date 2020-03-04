Решили «порвать» рынок пицц: в подвале на Советской откроется новая траттория — там не будет алкоголя

Владельцы сети «Папа Карло» решили открыть ещё одно заведение на Советской — на новом месте им придется конкурировать с большим количеством ресторанов, специализирующихся на итальянской кухне.
Новый «Папа Карло» займет подвал на Советской, где прежде работало кафе «Теремок», а до этого — украинский ресторан «Шинок у Солохи». Как рассказал совладелец «Папы Карло» Денис Метаев, это помещение рестораторы не арендуют, а приобрели в собственность.
Тратторию на Советской ждёт серьезная конкуренция. Только на улице Ленина неподалёку (на отрезке от площади Ленина до пересечения её с проспектом Димитрова) работает четыре ресторана с дровяными печами — «Каприччио», «Горячий цех», ресторан Morricone (ранее мы публиковали обзор на это заведение) и «Чашка кофе». Всего же в десятиминутной пешей доступности от места будущей траттории по данным 2ГИС сейчас находится более 30 кафе и ресторанов с пиццей.
— Объект непростой, здесь изначально знали это и пошли на отсутствие алкоголя и пива, в том числе. Хотим хорошие десерты и расширить линейку римской пиццы, для детей тоже хотим предусмотреть интерактивы, — говорит Денис Метаев.
В помещении только начался ремонт, начать работу траттория должна не раньше осени.
«Папа Карло» — семейный бизнес, принадлежащий трем братьям Метаевым. Первая пиццерия открылась в удалённом районе, на улице Лазурной, вторая точка появилась в центре — на пересечении Красного проспекта и улицы Писарева. Последним по счёту проектом рестораторов стал ресторан RomaAntica на Серебрянниковой.
Как подчеркнул Денис Метаев, «Папа Карло» не будет сотрудничать с сервисами доставки еды (по причине высокой стоимости их услуг), а станет доставлять пиццу самостоятельно.
На прошлой неделе НГС рассказывал о другом заведении, которое решила открыть семья в районе Педуниверситета. Её владельцы надеются на то, что она будет востребована и в удалённом районе.