Дело об убийстве бизнесмена на остановке в Новосибирске дошло до суда

Новосибирские следователи завершили расследование убийства предпринимателя Андраника Мурадяна, которого расстреляли в июне прошлого года на остановке на улице Гоголя.

— По результатам следствия 33-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и ношение оружия, боеприпасов). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.