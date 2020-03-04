Дело об убийстве бизнесмена на остановке в Новосибирске дошло до суда

Новосибирские следователи завершили расследование убийства предпринимателя Андраника Мурадяна, которого расстреляли в июне прошлого года на остановке на улице Гоголя.
— По результатам следствия 33-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и ношение оружия, боеприпасов). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Подозреваемый в убийстве Николай Квочкин был задержан ещё в ноябре прошлого года. Он пять месяцев скрывался от полиции.
В прошлом году вечером во вторник, 25 июня, у здания на Гоголя был расстрелян предприниматель Андраник Мурадян. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. Через три дня новосибирские полицейские объявили подозреваемого в розыск.