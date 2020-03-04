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Криминал

Дело об убийстве бизнесмена на остановке в Новосибирске дошло до суда

В совершении преступления подозревают 33-летнего Николая Квочкина

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Подозреваемый в убийстве Николай Квочкин&nbsp;пять месяцев скрывался от полиции

Подозреваемый в убийстве Николай Квочкин пять месяцев скрывался от полиции

Новосибирские следователи завершили расследование убийства предпринимателя Андраника Мурадяна, которого расстреляли в июне прошлого года на остановке на улице Гоголя.

— По результатам следствия 33-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и ношение оружия, боеприпасов). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Подозреваемый в убийстве Николай Квочкин был задержан ещё в ноябре прошлого года. Он пять месяцев скрывался от полиции.

В прошлом году вечером во вторник, 25 июня, у здания на Гоголя был расстрелян предприниматель Андраник Мурадян. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. Через три дня новосибирские полицейские объявили подозреваемого в розыск.

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следственный комитет
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КОММЕНТАРИИ (20)

4 мар 2020 в 11:59

По лицу видно что не виновный!
Режим устроили 37 год и хватают всех подряд!

4 мар 2020 в 11:53

Опять стрелочника поймали?! Ай, молодца!!! ПРЕМИЮ И ЗВЁЗДЫ ВСЕМ!!!

4 мар 2020 в 11:54

А мотивы? Раз часть первая, то, выходит, бытовуха?