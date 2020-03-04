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Сработал датчик: самолёт, вылетевший из Толмачёво в Москву, вернулся в Новосибирск

После возвращения пассажиров пересадили на резервный борт

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По данным прокуратуры, авиакомпания предоставила резервный борт, который вылетел в Москву в 9:21

По данным прокуратуры, авиакомпания предоставила резервный борт, который вылетел в Москву в 9:21

В аэропорт Толмачёво сегодня, 4 марта, утром вернулся вылетевший в Москву рейс - на борту сработал датчик технической неисправности.

— В 6:40 авиакомпании «Сибирь» осуществлял рейс Новосибирск — Москва, в связи со срабатыванием датчика технической неисправности экипажем было принято решение вернуться в аэропорт вылета. В 7:42 борт благополучно приземлился. На борту находилось 97 пассажиров и шесть членов экипажа, — рассказали корреспонденту НГС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, авиакомпания предоставила резервный борт, который вылетел в Москву в 9:21.

— Западно-Сибирская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полётов, — добавили в прокуратуре.

В авиакомпании S7 уточнили, какая именно неисправность заставила экипаж развернуть борт назад в Новосибирск.

— При выполнении рейса S7 2502 Новосибирск — Москва сработала сигнализация неуборки шасси. Для обеспечения безопасности полета командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета — Толмачёво. Посадка прошла благополучно. Для выполнения рейса был предоставлен резервный самолет. Пассажиры ожидали вылета в здании аэровокзала, с ними работали представители авиакомпании, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе S7.

Несколько недель назад на борту самолета S7, который вылетел в Москву и вскоре вернулся в Новосибирск, оказался журналист НГС Стас Соколов. Мы публиковали его злую колонку на этот счет. После публикации с редакцией связался заместитель транспортного прокурора и честно объяснил, почему у нас такая беда с самолетами. Читатели бурно обсуждали его ответ — загляните и вы в комментарии.

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Авиакомпания S7самолет вернулся в аэропорт
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КОММЕНТАРИИ (8)

Marusia
4 мар 2020 в 11:38

Что за ужасы происходят с S7???
каждый день какая то история по возвращению

Фото пользователя
4 мар 2020 в 11:42

Стас всё верно сказал. Не летайте ЭТИМ никогда. Без Наташи всё пошло в трубу

Коша Пуценко
4 мар 2020 в 11:39

Это учения, тренируются возвращать самолеты с беглыми патриотами.