Сработал датчик: самолёт, вылетевший из Толмачёво в Москву, вернулся в Новосибирск

По данным прокуратуры, авиакомпания предоставила резервный борт, который вылетел в Москву в 9:21

В аэропорт Толмачёво сегодня, 4 марта, утром вернулся вылетевший в Москву рейс - на борту сработал датчик технической неисправности.



— В 6:40 авиакомпании «Сибирь» осуществлял рейс Новосибирск — Москва, в связи со срабатыванием датчика технической неисправности экипажем было принято решение вернуться в аэропорт вылета. В 7:42 борт благополучно приземлился. На борту находилось 97 пассажиров и шесть членов экипажа, — рассказали корреспонденту НГС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, авиакомпания предоставила резервный борт, который вылетел в Москву в 9:21.