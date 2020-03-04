Коллекторы обклеили листовками лифт и этаж в доме должницы — их оштрафовали приставы

— Сибирячка жаловалась на то, что сотрудники общества на этаже и в лифте дома, где она проживает, размещали порочащие ее честь и достоинство листовки. Кроме того, гражданка утверждала, что кредиторы неоднократно пытались оказать на нее психологическое давление и ввести в заблуждение относительно последствий неисполнения долговых обязательств, вплоть до уголовного дела за мошенничество, — сообщила пресс-служба ФССП по Новосибирской области.

Судебные приставы оштрафовали коллекторов, которые расклеивали в подъезде должницы листовки, порочащие её честь и достоинство. С микрокредитной организации «Финмолл» взыскали штраф 20 тысяч рублей.

Компания отправляла женщине уведомления в августе, сентябре и октябре 2019 года. Дата расклейки листовок неизвестна.

В отношении компании составили протокол о нарушении требований законодательства О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности (ч.1 ст.14.57 КоАП РФ). Суд Дзержинского района признал «Финмолл» виновным в совершении административного правонарушения. 29 января компании назначили штраф 20 тысяч рублей, который она уже полностью выплатила.

— Если гражданка опять заметит в её сторону какие-то незаконные действия, она опять имеет право обратиться к нам, и тогда вновь будет проведено расследование, — пояснили в пресс-службе УФССП.



В компании «Финмолл» сообщили, что комментарий о случившемся могут дать только после официального запроса. Они так же не смогли назвать сумму долга заявительницы, так как не знают её фамилию, а в УФССП разглашать эти сведения не могут. Корреспондент НГС направил запрос в «Финмолл», чтобы получить официальный комментарий.

