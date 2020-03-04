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Коллекторы обклеили листовками лифт и этаж в доме должницы — их оштрафовали приставы

Женщина также утверждала, что на неё оказывали психологическое давление

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Коллекторы полностью выплатили штраф

Коллекторы полностью выплатили штраф

Судебные приставы оштрафовали коллекторов, которые расклеивали в подъезде должницы листовки, порочащие её честь и достоинство. С микрокредитной организации «Финмолл» взыскали штраф 20 тысяч рублей.

— Сибирячка жаловалась на то, что сотрудники общества на этаже и в лифте дома, где она проживает, размещали порочащие ее честь и достоинство листовки. Кроме того, гражданка утверждала, что кредиторы неоднократно пытались оказать на нее психологическое давление и ввести в заблуждение относительно последствий неисполнения долговых обязательств, вплоть до уголовного дела за мошенничество, — сообщила пресс-служба ФССП по Новосибирской области.

Компания отправляла женщине уведомления в августе, сентябре и октябре 2019 года. Дата расклейки листовок неизвестна.

В отношении компании составили протокол о нарушении требований законодательства О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности (ч.1 ст.14.57 КоАП РФ). Суд Дзержинского района признал «Финмолл» виновным в совершении административного правонарушения. 29 января компании назначили штраф 20 тысяч рублей, который она уже полностью выплатила.

— Если гражданка опять заметит в её сторону какие-то незаконные действия, она опять имеет право обратиться к нам, и тогда вновь будет проведено расследование, — пояснили в пресс-службе УФССП.

В компании «Финмолл» сообщили, что комментарий о случившемся могут дать только после официального запроса. Они так же не смогли назвать сумму долга заявительницы, так как не знают её фамилию, а в УФССП разглашать эти сведения не могут. Корреспондент НГС направил запрос в «Финмолл», чтобы получить официальный комментарий.

НГС рассказывал о том, что приставы закрыли антисанитарную лавку на улице Есенина. Там не было холодильников и канализации, теперь владелец должен исправить все нарушения.

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коллекторыприставыдолжники
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КОММЕНТАРИИ (5)

4 мар 2020 в 11:48

Деятельность коллекторов следует запретить.

Но при этом:
а) должен резко вырасти штат судей, которые будут выносить решения о взыскании долгов, и приставов,которые эти решения будут исполнять,
б) за последующие визги в интернете типа: "Государство в лице приставов грабит население", - должно быть наказание в виде крупных штрафов или реальных сроков.

Читатель НГС
4 мар 2020 в 11:46

А разве факт просроченной задолженности , как таковой , не порочит честь и достоинство гражданина ?? этой гражданке стоит прежде найти потерянную совесть . Не защищаю коллекторов ибо их методы за гранью цивилизованного восприятия мира , но и не могу уважительно относится к холопам бездумно набирающим долгов и потом их не отдающих вовремя.

alf
4 мар 2020 в 11:46

Как можно брать кредиты в МФК? Это насколько надо засрать свою кредитную историю! Люди в России фининсово безграмотные. У нас в Латвии МФК нет. Только крупные латвийские и европейские банки, все тщательно проверяется, перед тем, как выдать кредит.