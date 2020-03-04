В Новосибирске пропал 88-летний известный учёный

В Новосибирске пропал 88-летний Геннадий Иванович Кулаков — известный новосибирский учёный, сотрудник Института горного дела. Он 3 марта около 17:00 вышел с работы на Красном проспекте и не вернулся домой.
«Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая, имеется лобная залысина, глаза карие. Был одет в черную меховую шапку с козырьком, черную куртку с капюшоном, черные брюки, черные зимние ботинки», — говорится в ориентировке поискового отряда «Маяк».
Геннадий Иванович до этого случая уже несколько раз пропадал, но в течение нескольких часов возвращался домой. В этот раз его нет больше суток. Мужчине требуется медицинская помощь.
«Работы Г. И. Кулакова в области горного дела широко известны в России и за рубежом. Он является одним из ведущих специалистов в мире по разработке и реализации в производстве метода скважинных фотоупругих датчиков. Автор комплекса приборов и методов для геомеханических и геофизических исследований массива горных пород. Геннадий Иванович — автор и соавтор около 370 печатных научных трудов, в том числе 8 монографий, 22 инструкций и нормативных документов по ведению горных работ и управлению горным давлением, 45 авторских свидетельств СССР, 26 патентов России, двух зарубежных патентов», — говорится о Кулакове на сайте Института горного дела.
Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, сообщите информацию в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8 951 393–09–11 или в редакцию по телефону 8 923 157–00–00.