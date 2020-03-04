В Новосибирске пропал 88-летний известный учёный

В Новосибирске пропал 88-летний Геннадий Иванович Кулаков — известный новосибирский учёный, сотрудник Института горного дела. Он 3 марта около 17:00 вышел с работы на Красном проспекте и не вернулся домой.

«Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая, имеется лобная залысина, глаза карие. Был одет в черную меховую шапку с козырьком, черную куртку с капюшоном, черные брюки, черные зимние ботинки», — говорится в ориентировке поискового отряда «Маяк».

Геннадий Иванович до этого случая уже несколько раз пропадал, но в течение нескольких часов возвращался домой. В этот раз его нет больше суток. Мужчине требуется медицинская помощь.