4 марта среда
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 6/10
usd 66.44
eur 73.94
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 6/10
usd 66.44
eur 73.94

Все новости

Все новости
Происшествия

Автоинспекторы задержали водителя, сбившего 23-летнюю девушку и скрывшегося с места ДТП

21-летнего водителя уже лишили прав

2 180
9 Обсудить

Поделиться

21-летнего водителя уже лишили на год водительских прав

21-летнего водителя уже лишили на год водительских прав

В Новосибирской области в Черепаново автоинспекторы задержали водителя, который 1 марта около 22:00 сбил 23-летнюю девушку. Мужчина после инцидента с места ДТП скрылся.

— По факту ДТП сотрудниками ГИБДД было возбуждено административное расследование, организованы поисковые мероприятия автомобиля и водителя. 2 марта сотрудниками ГИБДД был установлены автомобиль Мерседес и водитель. После составления протокола об административном правонарушении 21-летний водитель, житель города Черепаново был доставлен в мировой суд, — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды областного ГИБДД.

Суд лишил сибиряка водительских прав на 1 год.

Сбитая девушка сейчас находится в больнице.

— У неё закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, — добавили в ГИБДД.

В Новосибирске 1 марта, рядом с домом на улице Одоевского, 6 произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus «Яндекс.Такси» и ВАЗ-2107 — погибла девушка. Вчера в распоряжении редакции появилось видео столкновения.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПДТП с пострадавшей
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (9)

4 мар 2020 в 09:14

Суд прикалывается на 1 год! Судья совсем не адекват!

Фото пользователя
4 мар 2020 в 09:10

Не знал что в Черепаново ещё и права нужны

4 мар 2020 в 09:10

Нужно было посадить его на год (хотя бы), а прав лишить по жизненно.