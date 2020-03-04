Автоинспекторы задержали водителя, сбившего 23-летнюю девушку и скрывшегося с места ДТП

21-летнего водителя уже лишили на год водительских прав

В Новосибирской области в Черепаново автоинспекторы задержали водителя, который 1 марта около 22:00 сбил 23-летнюю девушку. Мужчина после инцидента с места ДТП скрылся.



— По факту ДТП сотрудниками ГИБДД было возбуждено административное расследование, организованы поисковые мероприятия автомобиля и водителя. 2 марта сотрудниками ГИБДД был установлены автомобиль Мерседес и водитель. После составления протокола об административном правонарушении 21-летний водитель, житель города Черепаново был доставлен в мировой суд, — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды областного ГИБДД.