Автоинспекторы задержали водителя, сбившего 23-летнюю девушку и скрывшегося с места ДТП

В Новосибирской области в Черепаново автоинспекторы задержали водителя, который 1 марта около 22:00 сбил 23-летнюю девушку. Мужчина после инцидента с места ДТП скрылся.
— По факту ДТП сотрудниками ГИБДД было возбуждено административное расследование, организованы поисковые мероприятия автомобиля и водителя. 2 марта сотрудниками ГИБДД был установлены автомобиль Мерседес и водитель. После составления протокола об административном правонарушении 21-летний водитель, житель города Черепаново был доставлен в мировой суд, — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды областного ГИБДД.
Суд лишил сибиряка водительских прав на 1 год.
Сбитая девушка сейчас находится в больнице.
— У неё закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, — добавили в ГИБДД.
В Новосибирске 1 марта, рядом с домом на улице Одоевского, 6 произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus «Яндекс.Такси» и ВАЗ-2107 — погибла девушка. Вчера в распоряжении редакции появилось видео столкновения.