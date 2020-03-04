Матч-реванш или второй успех гостей? В режиме онлайн следим за встречей «Автомобилиста» и «Сибири»

Матч начнется через 10 минут.
Кто сегодня будет сильнее?
Состав "Сибири" на матч
У «Сибири» сегодняшний матч пропускает Шаров. Вместо него в первом звене Пелтола, который прошлую игру провел во втором звене. Пелтолу во втором звене сменил Шашков, отыгравший предыдущий матч в четвертом, а вместо него в связку к Яковлеву и Короткову встал Зырянов.
На воротах гостей — Харри Сятери, не пропустивший ни одной шайбы в предыдущем матче.
Состав "Автомобилиста" на матч
Ко второму матчу серии в состав «Автомобилиста» вернулся Павел Дацюк. Он снова в третьем звене, в котором идеально сработался с Георгием Белоусовым. В первом звене Доус, Холланд и Мэйсек. Анатолий Голышев и Денис Бодров этот матч тоже пропускают.
На воротах у екатеринбуржцев Якуб Коварж.
Предыдущий матч серии прошёл в Екатеринбурге 2 марта. О нём мы тоже рассказывали в режиме онлайн.
Завершилась та игра со счётом 0:2. Новосибирцы открыли счёт в первом периоде, а вторую шайбу забросили в концовке матча в пустые ворота.