Матч-реванш или второй успех гостей? В режиме онлайн следим за встречей «Автомобилиста» и «Сибири»

В среду, 4 марта, в Екатеринбурге проходит второй матч серии «Автомобилист» — «Сибирь». Пока ведут новосибирцы, но тренер екатеринбургской команды после предыдущего поражения обещал изучить ошибки и отыграться.

За тем, получится ли это у «Автомобилиста», или новосибирцы переведут игру на домашнюю арену непобежденными, следим в режиме онлайн.

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