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Матч-реванш или второй успех гостей? В режиме онлайн следим за встречей «Автомобилиста» и «Сибири»

Пока в серии ведет новосибирский клуб

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В среду, 4 марта, в Екатеринбурге проходит второй матч серии «Автомобилист» — «Сибирь». Пока ведут новосибирцы, но тренер екатеринбургской команды после предыдущего поражения обещал изучить ошибки и отыграться.

За тем, получится ли это у «Автомобилиста», или новосибирцы переведут игру на домашнюю арену непобежденными, следим в режиме онлайн.

Если вы на матче, делитесь впечатлениями, присылайте фото и видео на почту news@corp.e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber и Telegram — их номер +7 909 704 57 70.

Юлия Забайлович

Матч начнется через 10 минут.

Юлия Забайлович

Кто сегодня будет сильнее?

    Юлия Забайлович

    Состав "Сибири" на матч

    У «Сибири» сегодняшний матч пропускает Шаров. Вместо него в первом звене Пелтола, который прошлую игру провел во втором звене. Пелтолу во втором звене сменил Шашков, отыгравший предыдущий матч в четвертом, а вместо него в связку к Яковлеву и Короткову встал Зырянов.

    На воротах гостей — Харри Сятери, не пропустивший ни одной шайбы в предыдущем матче.

    Юлия Забайлович

    Состав "Автомобилиста" на матч

    Ко второму матчу серии в состав «Автомобилиста» вернулся Павел Дацюк. Он снова в третьем звене, в котором идеально сработался с Георгием Белоусовым. В первом звене Доус, Холланд и Мэйсек. Анатолий Голышев и Денис Бодров этот матч тоже пропускают.

    На воротах у екатеринбуржцев Якуб Коварж.

    Юлия Забайлович

    Предыдущий матч серии прошёл в Екатеринбурге 2 марта. О нём мы тоже рассказывали в режиме онлайн.

    Завершилась та игра со счётом 0:2. Новосибирцы открыли счёт в первом периоде, а вторую шайбу забросили в концовке матча в пустые ворота.

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    ЕкатеринбургНовосибирскхоккейПлей-офф КХЛХК "Автомобилист"ХК "Сибирь"
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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    4 мар 2020 в 20:48

    Тоже слежу онлайн. У меня в Плотниково в особняке домашний кинотеатр.

    4 мар 2020 в 20:51

    А где фотографии хоккеистов? Как я должен выбирать за кого болеть?

    4 мар 2020 в 20:50

    обсуждение хоккея нгсовскими троллями... цезарь петрович новый труд вояет?