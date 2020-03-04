4 марта среда
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 0/10
usd 66.44
eur 73.94
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 0/10
usd 66.44
eur 73.94

Все новости

Все новости
Культура

Эпатажные снимки новосибирского фотографа, посвященные России, попали на страницы немецкого журнала

Фотограф предлагает читателям НГС подискутировать о тайных смыслах снимков

228
4 Обсудить

Поделиться

Публикация получила название Russian heritage

Публикация получила название Russian heritage

Фотограф из Новосибирска Артём Ионов поработал с модным немецким журналом KALTBLUT — кадры его фотосессии попали на официальный сайт издания. Недавно он опубликовал снимки в своём Instagram.

Каждое фото проекта — отдельная история

Каждое фото проекта — отдельная история

— Этот проект мы озаглавили под общим названием «Русское наследие». Проект, посвящённый России и ассоциациям, которые она вызывает у мировой общественности. Агрессия, гиперболизация, ностальгия, абсурд, — поделился с корреспондентом НГС Артём Ионов.

Фотосессия — некоммерческий проект, но над ним работала большая новосибирская команда

Фотосессия — некоммерческий проект, но над ним работала большая новосибирская команда

— Каждое фото рассказывает отдельную историю, о которой я бы не хотел рассказывать, дабы не лишать ваших читателей возможности подискутировать о тайных смыслах, — добавил он.

Одной из моделей фотографа стала Валерия Панфилова — рост девушки всего 130 сантиметров

Одной из моделей фотографа стала Валерия Панфилова — рост девушки всего 130 сантиметров

Одной из моделей фотографа стала Валерия Панфилова — рост девушки всего 130 сантиметров. В конце октября корреспондент SHE.НГС пообщалась с Валерией — она рассказала о том, как выживать в этом мире, если ты другая.

По словам Артёма, этот снимок не попал на страницы журнала

По словам Артёма, этот снимок не попал на страницы журнала

В декабре прошлого года Артём рассказал НГС, как проходили съёмки на обложку французского модного журнала Moevir. Фотограф со своей командой проводит творческую съёмку и начинает рассылать её по известным журналам — тот или иной журнал соглашается взять её себе.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

фотографмодаАртём Ионов
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

пенсионерка
4 мар 2020 в 02:24

Какие-то ужасы на ночь показывают, я после этих фотографий даже уснуть не смогу. И что делать? Новостей все-равно ночью нет или мало.

Фото пользователя
4 мар 2020 в 02:19

До чего низко пал НГС! Прицепит фотограф девушке в одно место веник - уже эпатаж. А на НГС об этом - репортаж. Как это ни печально, но НГС 10 лет назад, и сейчас - это (как выражаются любители изящной словесности) "две большие разницы".

Фото пользователя
4 мар 2020 в 02:13

Фото, где мужик на карачках стоит мне понравилось. Мы с моим любимым человеком иногда так же играем ;)