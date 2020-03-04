Эпатажные снимки новосибирского фотографа, посвященные России, попали на страницы немецкого журнала

Публикация получила название Russian heritage Фото: Артём Ионов

Фотограф из Новосибирска Артём Ионов поработал с модным немецким журналом KALTBLUT — кадры его фотосессии попали на официальный сайт издания. Недавно он опубликовал снимки в своём Instagram.

Каждое фото проекта — отдельная история Фото: Артём Ионов

— Этот проект мы озаглавили под общим названием «Русское наследие». Проект, посвящённый России и ассоциациям, которые она вызывает у мировой общественности. Агрессия, гиперболизация, ностальгия, абсурд, — поделился с корреспондентом НГС Артём Ионов.



Фотосессия — некоммерческий проект, но над ним работала большая новосибирская команда Фото: Артём Ионов

— Каждое фото рассказывает отдельную историю, о которой я бы не хотел рассказывать, дабы не лишать ваших читателей возможности подискутировать о тайных смыслах, — добавил он.

Одной из моделей фотографа стала Валерия Панфилова — рост девушки всего 130 сантиметров Фото: Артём Ионов

Одной из моделей фотографа стала Валерия Панфилова — рост девушки всего 130 сантиметров. В конце октября корреспондент SHE.НГС пообщалась с Валерией — она рассказала о том, как выживать в этом мире, если ты другая.

По словам Артёма, этот снимок не попал на страницы журнала Фото: Артём Ионов