Эпатажные снимки новосибирского фотографа, посвященные России, попали на страницы немецкого журнала

Фотограф из Новосибирска Артём Ионов поработал с модным немецким журналом KALTBLUT — кадры его фотосессии попали на официальный сайт издания. Недавно он опубликовал снимки в своём Instagram.
— Этот проект мы озаглавили под общим названием «Русское наследие». Проект, посвящённый России и ассоциациям, которые она вызывает у мировой общественности. Агрессия, гиперболизация, ностальгия, абсурд, — поделился с корреспондентом НГС Артём Ионов.
— Каждое фото рассказывает отдельную историю, о которой я бы не хотел рассказывать, дабы не лишать ваших читателей возможности подискутировать о тайных смыслах, — добавил он.
Одной из моделей фотографа стала Валерия Панфилова — рост девушки всего 130 сантиметров. В конце октября корреспондент SHE.НГС пообщалась с Валерией — она рассказала о том, как выживать в этом мире, если ты другая.
В декабре прошлого года Артём рассказал НГС, как проходили съёмки на обложку французского модного журнала Moevir. Фотограф со своей командой проводит творческую съёмку и начинает рассылать её по известным журналам — тот или иной журнал соглашается взять её себе.