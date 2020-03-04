«Мы призываем к бойкоту!»: Новосибирские феминистки выступили против проведения концерта немецкого вокалиста Тилля Линдеманна

Сегодня, 3 марта, представительницы нескольких новосибирских феминистских организаций направили совместное заявление в мэрию города Новосибирска с требованием отменить концерт популярного немецкого исполнителя Тилля Линдеманна в Новосибирском «Экспоцентре». Среди органзаций — Новосибирская феминистская группа, Новосибирская феминистская инициатива против торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации «Эвридика» и Новосибирская ячейка РФО «ОНА».
14 февраля исполнитель выпустил новый клип на песню «Till The End», в котором герой устраивает оргию со множеством девушек. Его премьера состоялась на сайте с контентом для взрослых: на протяжении семи минут на экране мелькают обнаженные женские тела, а также разнообразные сцены секса. Пользователи Интернета легко рассекретили актрис, которые принимали участие в съемках клипа. Однако особое внимание было уделено именно россиянкам — пользователи быстро выяснили их имена и нашли страницы в социальных сетях. После этого девушкам стали присылать угрозы. Нападкам подверглись и те, кто встал на их защиту.
В официальном паблике «ВКонтакте» Новосибирской Феминистской Группы девушки написали пост с объяснением своих намерений. Они уверены — кампания травли российских актрис развернулась «с подачи лидера "Мужского государства", Владислава Позднякова». Также они пишут, что не все девушки знали о том, что видео будет носить порнографический характер.
«Мы хотели бы отдельно подчеркнуть, что выступаем против проведения концерта Тилля Линдеманна в Новосибирске, потому что считаем важным сместить фокус общественного осуждения с женщин, пострадавших от действий Линдеманна и организованной интернет-травли, на собственно виновника сложившейся ситуации, который использовал фанаток для сексуальной эксплуатации и пиара, съёмок и распространения порнографии, а теперь даёт концерты, как ни в чём не бывало, и пользуется всеобщим уважением», — пишут девушки в группе.
Также они считают, что концертные площадки не должны становиться местом для пиара порнографии и вовлечения новых жертв сексуальной эксплуатации. Чтобы заставить исполнителя нести ответственность за свои действия, девушки призывают к бойкоту его концертов.
В конце февраля НГС писал, что житель Новосибирска Роман Котик написал обращение на имя мэра Новосибирска Анатолия Локтя с требованием отменить концерт лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.