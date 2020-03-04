«Мы призываем к бойкоту!»: Новосибирские феминистки выступили против проведения концерта немецкого вокалиста Тилля Линдеманна

Сегодня, 3 марта, представительницы нескольких новосибирских феминистских организаций направили совместное заявление в мэрию города Новосибирска с требованием отменить концерт популярного немецкого исполнителя Тилля Линдеманна в Новосибирском «Экспоцентре». Среди органзаций — Новосибирская феминистская группа, Новосибирская феминистская инициатива против торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации «Эвридика» и Новосибирская ячейка РФО «ОНА».



14 февраля исполнитель выпустил новый клип на песню «Till The End», в котором герой устраивает оргию со множеством девушек. Его премьера состоялась на сайте с контентом для взрослых: на протяжении семи минут на экране мелькают обнаженные женские тела, а также разнообразные сцены секса. Пользователи Интернета легко рассекретили актрис, которые принимали участие в съемках клипа. Однако особое внимание было уделено именно россиянкам — пользователи быстро выяснили их имена и нашли страницы в социальных сетях. После этого девушкам стали присылать угрозы. Нападкам подверглись и те, кто встал на их защиту.