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Культура

«Мы призываем к бойкоту!»: Новосибирские феминистки выступили против проведения концерта немецкого вокалиста Тилля Линдеманна

Они считают, что певец использовал фанаток для сексуальной эксплуатации и пиара

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Тилль Линдеманн должен выступить в Новосибирске 17 марта в Экспоцентре

Тилль Линдеманн должен выступить в Новосибирске 17 марта в Экспоцентре

Сегодня, 3 марта, представительницы нескольких новосибирских феминистских организаций направили совместное заявление в мэрию города Новосибирска с требованием отменить концерт популярного немецкого исполнителя Тилля Линдеманна в Новосибирском «Экспоцентре». Среди органзаций — Новосибирская феминистская группа, Новосибирская феминистская инициатива против торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации «Эвридика» и Новосибирская ячейка РФО «ОНА».

14 февраля исполнитель выпустил новый клип на песню «Till The End», в котором герой устраивает оргию со множеством девушек. Его премьера состоялась на сайте с контентом для взрослых: на протяжении семи минут на экране мелькают обнаженные женские тела, а также разнообразные сцены секса. Пользователи Интернета легко рассекретили актрис, которые принимали участие в съемках клипа. Однако особое внимание было уделено именно россиянкам — пользователи быстро выяснили их имена и нашли страницы в социальных сетях. После этого девушкам стали присылать угрозы. Нападкам подверглись и те, кто встал на их защиту.

В официальном паблике «ВКонтакте» Новосибирской Феминистской Группы девушки написали пост с объяснением своих намерений. Они уверены — кампания травли российских актрис развернулась «с подачи лидера "Мужского государства", Владислава Позднякова». Также они пишут, что не все девушки знали о том, что видео будет носить порнографический характер.

Представительницы фем-сообществ требуют отменить концерт

Представительницы фем-сообществ требуют отменить концерт

«Мы хотели бы отдельно подчеркнуть, что выступаем против проведения концерта Тилля Линдеманна в Новосибирске, потому что считаем важным сместить фокус общественного осуждения с женщин, пострадавших от действий Линдеманна и организованной интернет-травли, на собственно виновника сложившейся ситуации, который использовал фанаток для сексуальной эксплуатации и пиара, съёмок и распространения порнографии, а теперь даёт концерты, как ни в чём не бывало, и пользуется всеобщим уважением», — пишут девушки в группе.

Также они считают, что концертные площадки не должны становиться местом для пиара порнографии и вовлечения новых жертв сексуальной эксплуатации. Чтобы заставить исполнителя нести ответственность за свои действия, девушки призывают к бойкоту его концертов.

В конце февраля НГС писал, что житель Новосибирска Роман Котик написал обращение на имя мэра Новосибирска Анатолия Локтя с требованием отменить концерт лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.

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концертRammsteinТилль Линдеманн
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КОММЕНТАРИИ (4)

с богаткова
4 мар 2020 в 01:03

Не надо поддаваться на провокации феминисток. На концерте в любом случае должны присутствовать сотрудники чоп.

Фото пользователя
4 мар 2020 в 01:02

За призывы надо привлекать к ответственности.

Гость
4 мар 2020 в 01:06

Концерт будет! И всякие феминистки не указ нормальным людям.