«Спрашивали про подозрительные сумки»: пассажирам самолёта S7 устроили допрос из-за экстренной посадки в Перми

Пассажир рейса авиакомпании S7 Airlines, направляющегося из Новосибирска в Москву, рассказал НГС, как проходила экстренная посадка в аэропорту Перми. Ранее стало известно, что судно подало сигнал тревоги из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.

По его словам, о приземлении пассажиров предупредили примерно за полчаса до посадки.

— Сказали, что по техническим причинам будет посадка. Ничего не объяснили. Я у соседа своего спросил, почему мы на полтора часа раньше приземляемся, потому что сидел до этого в наушниках. Он говорит, мол, это Пермь. Я спрашиваю, почему Пермь — говорит, не знаю. Уже потом, когда мы сели, я узнал из новостей, что у нас там, оказывается, возможно где-то бомба была заложена. Сели, в принципе, комфортно, никакой паники не было, — рассказал корреспонденту НГС новосибирец Виктор, находившийся на борту самолёта.