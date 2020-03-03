4 марта среда
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 1/10
usd 66.44
eur 73.94
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 1/10
usd 66.44
eur 73.94

Все новости

Все новости
Происшествия

«Спрашивали про подозрительные сумки»: пассажирам самолёта S7 устроили допрос из-за экстренной посадки в Перми

По его словам, паники на борту не было

704
7 Обсудить

Поделиться

Так встречали борт в пермском аэропорту

Так встречали борт в пермском аэропорту

Пассажир рейса авиакомпании S7 Airlines, направляющегося из Новосибирска в Москву, рассказал НГС, как проходила экстренная посадка в аэропорту Перми. Ранее стало известно, что судно подало сигнал тревоги из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.

По его словам, о приземлении пассажиров предупредили примерно за полчаса до посадки.

— Сказали, что по техническим причинам будет посадка. Ничего не объяснили. Я у соседа своего спросил, почему мы на полтора часа раньше приземляемся, потому что сидел до этого в наушниках. Он говорит, мол, это Пермь. Я спрашиваю, почему Пермь — говорит, не знаю. Уже потом, когда мы сели, я узнал из новостей, что у нас там, оказывается, возможно где-то бомба была заложена. Сели, в принципе, комфортно, никакой паники не было, — рассказал корреспонденту НГС новосибирец Виктор, находившийся на борту самолёта.

Также мужчина рассказал, как после посадки всех пассажиров допрашивали полицейские:

— Они спрашивали, где мы живем, работаем, видели ли кого-то подозрительного в самолете и в аэропорту, какие-то подозрительные сумки. Спросили о самочувствии. Допрос минут 80 занял. Без этого не отпускали дальше — сказали, допрос нужно обязательно пройти, только потом можете куда-то лететь.

На борту находилось 114 пассажиров. Чтобы допросить каждого из них, полицейские держали их всех в одном помещении.

— Оттуда нельзя было выйти — ни в кафе сходить, ничего. Единственное, нам туалет предоставили, дали воды попить. Когда прошли допросы — это уже часа через полтора-два — нам сказали, что мы можем проходить повторный досмотр, а после него у нас уже был доступ в кафе. Сначала мы на свои деньги поели, а минут через 50 нам сказали, что нас еще покормят обедом, и мы полетим, — делится Виктор.

Мужчина объясняет, что в Перми пассажиры рейса Новосибирск — Москва пробыли около четырех часов. После этого они продолжили свой путь до места назначения.

В конце января в аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании S7, следовавший из Симферополя в Москву. Одна из пассажирок угрожала взорвать себя и весь самолет.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

экстренная посадкаS7Пермский аэропорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Фото пользователя
4 мар 2020 в 00:12

Да ....работёнка так себе.....кому то нужно и это делать. И дворы мести тоже кому -то нужно. И всё это за позорную з/п.

Хоть бы не ныли, глядя на то, как люди рубль зарабатывают. Ишь, носы воротят.

Фото пользователя
3 мар 2020 в 23:51

Бредятина какая-то

с богаткова
3 мар 2020 в 23:50

Паники быть и не должно. Задача сдерживать панику возложено на бортпроводниц. Кстати, в бизнес-классе очень хорошо они обслуживают. Знаю о чем говорю. Хотя, в последнее время не пользуюсь услугами этой авикомпании, а купил частный самолет. Жаль, что взлетной полосы нет в Плотниково, приходится пользоваться вертолетом.