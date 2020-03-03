Напал кто-то из клиентов: нашли пропавшего таксиста на белом «Хёндае»

Вечером во вторник, 3 марта, нашли пропавшего 31-летнего водителя такси Владислава Середина. Об этом в редакцию НГС сообщила сестра мужчины.

— Его избили, по лицу ударили, кто-то из клиентов, видимо, я подробностей пока не знаю. Он у девушки своей отлёживался, она даже не додумалась телефон включить. Нашёлся вот только что, — поделилась с НГС Янина Середина.



Ранее девушка поясняла, что пропавший родом из Читы, в Новосибирске он работал в такси «СитиМобил», по городу передвигался на белом автомобиле «Хёндай». 2 марта Владислав должен был встретиться с семьей друга из родной Читы — он долго ждал и готовился к этой встрече. Однако на связь с ним мужчина так и не вышел.