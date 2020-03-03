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Происшествия

Напал кто-то из клиентов: нашли пропавшего таксиста на белом «Хёндае»

31-летний Владислав Середин перестал выходить на связь с близкими 1 марта

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Вечером во вторник, 3 марта, нашли пропавшего 31-летнего водителя такси Владислава Середина. Об этом в редакцию НГС сообщила сестра мужчины.

— Его избили, по лицу ударили, кто-то из клиентов, видимо, я подробностей пока не знаю. Он у девушки своей отлёживался, она даже не додумалась телефон включить. Нашёлся вот только что, — поделилась с НГС Янина Середина.

Ранее девушка поясняла, что пропавший родом из Читы, в Новосибирске он работал в такси «СитиМобил», по городу передвигался на белом автомобиле «Хёндай». 2 марта Владислав должен был встретиться с семьей друга из родной Читы — он долго ждал и готовился к этой встрече. Однако на связь с ним мужчина так и не вышел.

В конце января в Новосибирске объявили в розыск 33-летнего таксиста Тиловата Зулфонова — по имеющейся информации, он созвонился с клиентами, выехал на заказ и пропал на автомобиле.

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пропал таксисттаксиста нашли
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КОММЕНТАРИИ (18)

Петя
3 мар 2020 в 22:29

На кого это рассчитано?

1 марта пропал. А 3-го только вышел на связь. Отлеживался он. Без сознания что ли, в коме лежал? А его девушка как-то случайно не додумалась его телефон включить и свой, видимо, тоже.

капец
3 мар 2020 в 22:25

"даже не додумалась включить телефон"... а вообще думать умеет?

Игорюха
3 мар 2020 в 22:39

Да Читинцы и Улан-Удэнцы они такие - без обид:) В институте дружил с такими несколько лет - классные ребята, дружные, весёлые, но иной раз такие бестолковые в самых неожиданных случаях. Например, проиграть все деньги за семестр учебы за один поход в игровые автоматы, или одна и та же девушка трижды делала аборт от одного и того же парня :))), или один поменял симку и забыл сообщить родителям и целый месяц им не звонил, дождавшись, когда они на его поиски сами приехали в Новосиб))) Так что верю в произошедшее. Забыли Просто позвонить родне)))