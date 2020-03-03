«Там никто не стоял»: появилось видео ДТП на Одоевского с угнанным «Фордом» — там погибла девушка

В распоряжении редакции НГС оказалась видеозапись с кадрами смертельной аварии в Первомайском районе Новосибирска, которая произошла ночью 1 марта . Публикуем эту запись:

Ранее коллега погибшей 23-летней пассажирки «Жигулей» рассказывал, что машина остановилась на обочине, потому что у нее закончился бензин, а водитель и пассажирка ждали, когда его привезут. Однако один из очевидцев, представившийся Максимом, предоставил в НГС видео, на которое попал момент столкновения автомобилей.

— Обратите внимание, куда показывает водитель семерки — там, по его словам, было столкновение. Предыдущая новость про аварию начиналась со слов: «Мы стоим», но там никто не стоял. Форд ехал слева направо, семерка — справа налево, — объясняет Максим.