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Происшествия

«Там никто не стоял»: появилось видео ДТП на Одоевского с угнанным «Фордом» — там погибла девушка

В аварии участвовали две машины, но кто виноват — угонщик «Форда» или водитель «семерки» — по-прежнему непонятно

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В распоряжении редакции НГС оказалась видеозапись с кадрами смертельной аварии в Первомайском районе Новосибирска, которая произошла ночью 1 марта. Публикуем эту запись:

Ранее коллега погибшей 23-летней пассажирки «Жигулей» рассказывал, что машина остановилась на обочине, потому что у нее закончился бензин, а водитель и пассажирка ждали, когда его привезут. Однако один из очевидцев, представившийся Максимом, предоставил в НГС видео, на которое попал момент столкновения автомобилей.

— Обратите внимание, куда показывает водитель семерки — там, по его словам, было столкновение. Предыдущая новость про аварию начиналась со слов: «Мы стоим», но там никто не стоял. Форд ехал слева направо, семерка — справа налево, — объясняет Максим.

Также в МВД сообщали, что управлявший «Фордом» молодой человек угнал автомобиль с автомойки, где работал сам, воспользовавшись ключами, оставленными владельцем транспортного средства.

— Это полуправда. Это и антиреклама для автомойки — машина на мойке даже не находилась, — заявил в разговоре с НГС владелец автомойки, но другие подробности сообщать не стал.

На следующий день, 2 марта, в городе Обь неподалёку от Новосибирска произошло еще одно серьёзное ДТП. Один из водителей погиб на месте.

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