Газон вам не парковка: полиция раскроет личные данные водителей-беспредельщиков

С 12 марта 2020 года региональные власти смогут штрафовать водителей за парковку на газоне, неоплату парковки и ещё ряд нарушений, за которые наказывают только местные законы. Долгое время за ту же стоянку на газоне не штрафовали, потому что делать это могли лишь местные власти, но они не имели доступа к базам данных ГИБДД — замкнутый круг. Теперь же разработаны поправки в КоАП, позволяющие МВД делиться данными об автомобилистах с региональным и муниципальными чиновниками.

Сейчас контролирующие органы видят неправильно припаркованную машину, но не знают, кто ее собственник и кому выписывать штраф. Теперь МВД должно будет делиться соответствующими данными, чтобы власти могли найти и наказать виновника.

