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Газон вам не парковка: полиция раскроет личные данные водителей-беспредельщиков

До сих пор штрафовать «газонщиков» мешала законодательная коллизия

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Водители не смогут избежать наказания за неправильную парковку

Водители не смогут избежать наказания за неправильную парковку

С 12 марта 2020 года региональные власти смогут штрафовать водителей за парковку на газоне, неоплату парковки и ещё ряд нарушений, за которые наказывают только местные законы. Долгое время за ту же стоянку на газоне не штрафовали, потому что делать это могли лишь местные власти, но они не имели доступа к базам данных ГИБДД — замкнутый круг. Теперь же разработаны поправки в КоАП, позволяющие МВД делиться данными об автомобилистах с региональным и муниципальными чиновниками.

Сейчас контролирующие органы видят неправильно припаркованную машину, но не знают, кто ее собственник и кому выписывать штраф. Теперь МВД должно будет делиться соответствующими данными, чтобы власти могли найти и наказать виновника.

Вы соблюдаете местные законы?

    До настоящего момента МВД беспроблемно раскрывало информацию о водителях только московским властям, поскольку между сторонами был заключен соответствующий договор. В связи с этим в российской столице смогли эффективно бороться с нарушителями правил парковки, пока в других городах платные стоянки и штрафы «за газон» были практически бесполезны из-за отсутствия инструмента для поиска водителей.

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    законштрафпарковка
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    КОММЕНТАРИИ (27)

    3 мар 2020 в 18:01

    И ТЕМ САМЫМ НАРУШИТ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАНИНА?

    Фото пользователя
    3 мар 2020 в 18:05

    И штрафы за это нужны побольше, и каждодневно. Давно пора.

    Фото пользователя
    3 мар 2020 в 18:03

    Так если весь город под газоны перекопан. Для машин мест во-обще ни оставили. где мне порковатся тогда?