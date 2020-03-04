Баклажани Queen: в «Галерее Новосибирск» откроется ресторан, где из овощей будут делать даже десерты

Предприниматели из соседних регионов придумали новый способ для выхода на новосибирский рынок. К лету в ТРЦ «Галерея Новосибирск» должен заработать ресторан «Баклажани». Концепцию заведения разработала новосибирская компания, но принадлежать оно будет томским рестораторам.
В «Баклажани» кроме блюд грузинской кухни будут блюда Армении, Азербайджана, будет ещё и упор на баклажаны. Этот овощ предполагается использовать не только в закусках, супах, салатах и горячих блюдах, но также в десертах и коктейлях. Ресторан должен начать работать летом этого года.
Концепция «Баклажани» разработана новосибирской компанией «Ясно Консалтинг» в которую вошли рестораторы и управленцы, создатели таких заведений как «Чучвара», «Горячий цех», «Twenty two» и т.д.
Как рассказал совладелец «Ясно Консалтинг» Владимир Свищев, инвесторами «Баклажани» выступят томские предприниматели, которым принадлежат несколько кафе «Перчини», открытых по франчайзингу в других городах
«Баклажани» — уже третий «кавказский» проект «Ясно Консалтинг» (после «Хочу Пури» и «Хлеб и Нино»). Решение сделать для нового заведения новую концепцию Свищев объяснил особенностями места и пожеланиями инвестора.
«Баклажани» займет место кафе «Мастерская Джелатто» на третьем этаже ТРЦ «Галерея Новосибирск». Зал заведения будет выходить окнами на улицу Гоголя и на атриум торгового центра.
«Баклажани» демонстрирует сразу несколько заметных трендов на местном ресторанном рынке. Во-первых, это продолжение моды на кавказские заведения. В прошлом году их количество в Новосибирске выросло почти вдвое. И уже в этом заработали два таких проекта.
Интересно и территориальное происхождение инвесторов. В прошлом году Новосибирск буквально атаковали рестораторы из Барнаула, Омска, Томска, Новокузнецка. Все они, впрочем, приходили с собственными проектами. «Баклажани» — интересный пример того, как экспансия происходит с применением идей и опыта местных профессионалов.
Ставку на баклажаны тоже можно считать проявлением тенденции открывать заведения, кухня которых строится вокруг какого-то одного продукта. Яркими примерами такого рода можно считать открытые по франчайзингу рестораны «Сыроварня» и Avocado Queen.