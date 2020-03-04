Баклажани Queen: в «Галерее Новосибирск» откроется ресторан, где из овощей будут делать даже десерты

В «Баклажани» будет много блюд из этого овоща Фото: Стас Соколов

Предприниматели из соседних регионов придумали новый способ для выхода на новосибирский рынок. К лету в ТРЦ «Галерея Новосибирск» должен заработать ресторан «Баклажани». Концепцию заведения разработала новосибирская компания, но принадлежать оно будет томским рестораторам.

В «Баклажани» кроме блюд грузинской кухни будут блюда Армении, Азербайджана, будет ещё и упор на баклажаны. Этот овощ предполагается использовать не только в закусках, супах, салатах и горячих блюдах, но также в десертах и коктейлях. Ресторан должен начать работать летом этого года.

Концепция «Баклажани» разработана новосибирской компанией «Ясно Консалтинг» в которую вошли рестораторы и управленцы, создатели таких заведений как «Чучвара», «Горячий цех», «Twenty two» и т.д. Как рассказал совладелец «Ясно Консалтинг» Владимир Свищев, инвесторами «Баклажани» выступят томские предприниматели, которым принадлежат несколько кафе «Перчини», открытых по франчайзингу в других городах «Баклажани» — уже третий «кавказский» проект «Ясно Консалтинг» (после «Хочу Пури» и «Хлеб и Нино»). Решение сделать для нового заведения новую концепцию Свищев объяснил особенностями места и пожеланиями инвестора. «Баклажани» займет место кафе «Мастерская Джелатто» на третьем этаже ТРЦ «Галерея Новосибирск». Зал заведения будет выходить окнами на улицу Гоголя и на атриум торгового центра.



Заведение откроется на третьем этаже в ТРЦ «Галерея Новосибирск» Фото: Стас Соколов

«Баклажани» демонстрирует сразу несколько заметных трендов на местном ресторанном рынке. Во-первых, это продолжение моды на кавказские заведения. В прошлом году их количество в Новосибирске выросло почти вдвое. И уже в этом заработали два таких проекта.

