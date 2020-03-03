3 марта вторник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 8/10
usd 66.33
eur 73.42
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 8/10
usd 66.33
eur 73.42

Все новости

Все новости
Здоровье

В НИИТО рассказали, чем там займётся главврач поликлиники №16, уволившаяся после скандала с медкарточкой

В институте утверждают, что сами пригласили Елену Тоцкую на работу

765
23 Обсудить

Поделиться

В НИИТО утверждают, что сами пригласили Елену Тоцкую на работу ещё в конце прошлого года

В НИИТО утверждают, что сами пригласили Елену Тоцкую на работу ещё в конце прошлого года

В НИИТО рассказали о назначении бывшего главного врача Городской клинической поликлиники №16 Елены Тоцкой на должность заместителя директора по развитию. Тоцкая уволилась из поликлиники 11 февраля после скандала с найденной в снегу медкарточкой пациентки с поддельными записями. На следующий день она уже вышла на работу в НИИТО.

— Принята на работу в Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна по приглашению руководства института. Учитывая многолетний опыт Тоцкой в сфере организации здравоохранения, руководство предложило ей должность заместителя директора по развитию ещё в конце 2019 года — в это время она возглавляла городскую поликлинику № 16. Елена Геннадьевна приняла решение уйти из поликлиники в связи с переходом на новое место работы, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе НИИТО.

Также в НИИТО рассказали о задачах новой сотрудницы.

— Сейчас она в составе команды Новосибирского НИИТО работает над стратегией развития учреждения, — объяснили в пресс-службе.

Совместно с коллективом института Елена Геннадьевна в первую очередь будет заниматься скорейшим разрешением проблемных вопросов.

пресс-служба НИИТО

В клинике утверждают, что увольнение Тоцкой никак не связано со скандалом с медицинской карточкой, найденной в снегу.

— Более того, по сведениям администрации поликлиники, контролирующие органы, реагирующие на публикации в СМИ, провели всесторонние проверки. По результатам нарушений не выявлено, — утверждают в пресс-службе НИИТО.

При этом редакция НГС на момент публикации не получила официальный ответ от прокуратуры Новосибирской области о завершении и результатах проверки. Пациентка, карточка которой оказалась в снегу, написала заявление в полицию о подделке документов и нарушении врачебной тайны 29 февраля, а ранее обращалась с жалобами лишь в региональный Минздрав и Прокуратуру.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области ответили на жалобу пациентки. В ведомстве утверждают, что этого инцидента в принципе не было, а пациентка сама запросила копии обследований. Сибирячка по-прежнему утверждает, что никакие обследования в поликлинике не проходила, поэтому и не могла запросить копии того, чего не существует и обратилась в полицию. От прокуратуры пациентка ответов не получила. В полиции пока не ответили на запрос НГС.

— НИИТО регулярно становится мишенью для информационных атак со стороны ряда журналистов, которые в нарушение принципов этики публикуют непроверенные и недостоверные сведения, подрывающие авторитет профессии и медицинских учреждений. Но, несмотря на различные провокации, врачи и учёные института трудятся в плановом режиме, занимаясь лечением пациентов с тяжёлыми заболеваниями и улучшая качество их жизни. Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна по-прежнему остаётся одним из крупнейших учреждений России, работающих в сфере вертебрологии, травматологии, ортопедии и нейрохирургии, — заявляют в институте.

Скандал с карточкой пациентки Городской клинической поликлиники №16 разразился в конце января — жительница Новосибирска Анастасия рассказала, что её медицинскую карточку 5 января нашла в снегу соседка. В ней она обнаружила записи о поддельных обследованиях и приёмах и написала жалобы в региональный минздрав и Прокуратуру Новосибирской области.

Вы сталкивались с подделкой записей в своих медицинских карточках? Находили записи о приемах у врачей и обследованиях, которые не проходили? Поделитесь своей историей с автором публикации по WhatsApp, Viber, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

поликлиника №16увольненияназначенияНИИТОскандалы в НИИТО
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (23)

Фото пользователя
3 мар 2020 в 18:15

Значит она врач хороший.

Фото пользователя
3 мар 2020 в 18:22

Провели проверку, нарушений не нашли, значит все нормально. Ну а смена работы может быть у каждого, причин для этого множество.

Агата
3 мар 2020 в 18:22

Ну а почему бы и нет, враче она хороший сама была у неё на приеме.