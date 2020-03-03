В НИИТО рассказали, чем там займётся главврач поликлиники №16, уволившаяся после скандала с медкарточкой

В НИИТО утверждают, что сами пригласили Елену Тоцкую на работу ещё в конце прошлого года Фото: Густаво Зырянов, sicenter.ru/catalog

В НИИТО рассказали о назначении бывшего главного врача Городской клинической поликлиники №16 Елены Тоцкой на должность заместителя директора по развитию. Тоцкая уволилась из поликлиники 11 февраля после скандала с найденной в снегу медкарточкой пациентки с поддельными записями. На следующий день она уже вышла на работу в НИИТО. — Принята на работу в Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна по приглашению руководства института. Учитывая многолетний опыт Тоцкой в сфере организации здравоохранения, руководство предложило ей должность заместителя директора по развитию ещё в конце 2019 года — в это время она возглавляла городскую поликлинику № 16. Елена Геннадьевна приняла решение уйти из поликлиники в связи с переходом на новое место работы, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе НИИТО.



Также в НИИТО рассказали о задачах новой сотрудницы. — Сейчас она в составе команды Новосибирского НИИТО работает над стратегией развития учреждения, — объяснили в пресс-службе.

Совместно с коллективом института Елена Геннадьевна в первую очередь будет заниматься скорейшим разрешением проблемных вопросов. пресс-служба НИИТО

В клинике утверждают, что увольнение Тоцкой никак не связано со скандалом с медицинской карточкой, найденной в снегу. — Более того, по сведениям администрации поликлиники, контролирующие органы, реагирующие на публикации в СМИ, провели всесторонние проверки. По результатам нарушений не выявлено, — утверждают в пресс-службе НИИТО. При этом редакция НГС на момент публикации не получила официальный ответ от прокуратуры Новосибирской области о завершении и результатах проверки. Пациентка, карточка которой оказалась в снегу, написала заявление в полицию о подделке документов и нарушении врачебной тайны 29 февраля, а ранее обращалась с жалобами лишь в региональный Минздрав и Прокуратуру. В Министерстве здравоохранения Новосибирской области ответили на жалобу пациентки. В ведомстве утверждают, что этого инцидента в принципе не было, а пациентка сама запросила копии обследований. Сибирячка по-прежнему утверждает, что никакие обследования в поликлинике не проходила, поэтому и не могла запросить копии того, чего не существует и обратилась в полицию. От прокуратуры пациентка ответов не получила. В полиции пока не ответили на запрос НГС.