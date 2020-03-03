В НИИТО рассказали, чем там займётся главврач поликлиники №16, уволившаяся после скандала с медкарточкой

В НИИТО рассказали о назначении бывшего главного врача Городской клинической поликлиники №16 Елены Тоцкой на должность заместителя директора по развитию. Тоцкая уволилась из поликлиники 11 февраля после скандала с найденной в снегу медкарточкой пациентки с поддельными записями. На следующий день она уже вышла на работу в НИИТО.
— Принята на работу в Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна по приглашению руководства института. Учитывая многолетний опыт Тоцкой в сфере организации здравоохранения, руководство предложило ей должность заместителя директора по развитию ещё в конце 2019 года — в это время она возглавляла городскую поликлинику № 16. Елена Геннадьевна приняла решение уйти из поликлиники в связи с переходом на новое место работы, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе НИИТО.
Также в НИИТО рассказали о задачах новой сотрудницы.
— Сейчас она в составе команды Новосибирского НИИТО работает над стратегией развития учреждения, — объяснили в пресс-службе.
Совместно с коллективом института Елена Геннадьевна в первую очередь будет заниматься скорейшим разрешением проблемных вопросов.
пресс-служба НИИТО
В клинике утверждают, что увольнение Тоцкой никак не связано со скандалом с медицинской карточкой, найденной в снегу.
— Более того, по сведениям администрации поликлиники, контролирующие органы, реагирующие на публикации в СМИ, провели всесторонние проверки. По результатам нарушений не выявлено, — утверждают в пресс-службе НИИТО.
При этом редакция НГС на момент публикации не получила официальный ответ от прокуратуры Новосибирской области о завершении и результатах проверки. Пациентка, карточка которой оказалась в снегу, написала заявление в полицию о подделке документов и нарушении врачебной тайны 29 февраля, а ранее обращалась с жалобами лишь в региональный Минздрав и Прокуратуру.
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области ответили на жалобу пациентки. В ведомстве утверждают, что этого инцидента в принципе не было, а пациентка сама запросила копии обследований. Сибирячка по-прежнему утверждает, что никакие обследования в поликлинике не проходила, поэтому и не могла запросить копии того, чего не существует и обратилась в полицию. От прокуратуры пациентка ответов не получила. В полиции пока не ответили на запрос НГС.
— НИИТО регулярно становится мишенью для информационных атак со стороны ряда журналистов, которые в нарушение принципов этики публикуют непроверенные и недостоверные сведения, подрывающие авторитет профессии и медицинских учреждений. Но, несмотря на различные провокации, врачи и учёные института трудятся в плановом режиме, занимаясь лечением пациентов с тяжёлыми заболеваниями и улучшая качество их жизни. Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна по-прежнему остаётся одним из крупнейших учреждений России, работающих в сфере вертебрологии, травматологии, ортопедии и нейрохирургии, — заявляют в институте.
Скандал с карточкой пациентки Городской клинической поликлиники №16 разразился в конце января — жительница Новосибирска Анастасия рассказала, что её медицинскую карточку 5 января нашла в снегу соседка. В ней она обнаружила записи о поддельных обследованиях и приёмах и написала жалобы в региональный минздрав и Прокуратуру Новосибирской области.
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