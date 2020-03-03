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Криминал Эксклюзив

На видео попало задержание мужчины, который взял в заложники жену в магазине на Фадеева

Супруги расстались несколько недель назад

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Новосибирец удерживал бывшую жену в магазине разливного пива по улице Фадеева

Новосибирец удерживал бывшую жену в магазине разливного пива по улице Фадеева

Очевидцы сняли на видео, как на родниках в Новосибирске силовики задерживают мужчину — до этого он взял в заложники продавщицу магазина. Инцидент произошёл на Фадеева, 66/2 примерно в 12:30.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, мужчина удерживал женщину и угрожал ей ножом. На место прибыли сотрудники МВД и СОБР. Территорию, прилегающую к магазину, оцепили.

— После полуторачасовых переговоров начальнику Управления МВД России по Новосибирску удалось успокоить и отвлечь гражданина, который вел себя агрессивно. Продавец, воспользовавшись моментом, открыла замок входной двери, после чего злоумышленник был задержан при силовой поддержке бойцов СОБРа, — пояснили в ведомстве.

По информации следствия, подозреваемый — 41-летний новосибирец — оказался супругом 34-летней продавщицы. Пара рассталась несколько недель назад.

— В настоящее время мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в отдел полиции, где с ним работают оперативники и следователи управления СК РФ по Новосибирской области, — подчёркивают в полиции.

Если вы были очевидцем произошедшего или знаете обстоятельства конфликта — расскажите об этом редакции по СМС, Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

В 2018 году на сотрудницу «Эльдорадо» в Новосибирске напал бывший муж — он увидел в интернете её фотографии с другим мужчиной, после чего прибежал в магазин с ножом.

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захват заложниковполицияСОБР
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КОММЕНТАРИИ (24)

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3 мар 2020 в 17:42

Ушла жена? Так радоваться жизни надо!

свистун-с-приплясом петушок.
3 мар 2020 в 17:43

какая та хабалка снимала видео . мордой в пол говорит вытаскивают с магазина преступника - хотя там выводят и по асфальту на протянешь особо) блогерши 😁😁😁

либеральные сми
3 мар 2020 в 17:48

не только улицы , микрорайоны путают даже