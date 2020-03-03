На видео попало задержание мужчины, который взял в заложники жену в магазине на Фадеева

Очевидцы сняли на видео, как на родниках в Новосибирске силовики задерживают мужчину — до этого он взял в заложники продавщицу магазина. Инцидент произошёл на Фадеева, 66/2 примерно в 12:30.
Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, мужчина удерживал женщину и угрожал ей ножом. На место прибыли сотрудники МВД и СОБР. Территорию, прилегающую к магазину, оцепили.
— После полуторачасовых переговоров начальнику Управления МВД России по Новосибирску удалось успокоить и отвлечь гражданина, который вел себя агрессивно. Продавец, воспользовавшись моментом, открыла замок входной двери, после чего злоумышленник был задержан при силовой поддержке бойцов СОБРа, — пояснили в ведомстве.
По информации следствия, подозреваемый — 41-летний новосибирец — оказался супругом 34-летней продавщицы. Пара рассталась несколько недель назад.
— В настоящее время мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в отдел полиции, где с ним работают оперативники и следователи управления СК РФ по Новосибирской области, — подчёркивают в полиции.
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В 2018 году на сотрудницу «Эльдорадо» в Новосибирске напал бывший муж — он увидел в интернете её фотографии с другим мужчиной, после чего прибежал в магазин с ножом.