На видео попало задержание мужчины, который взял в заложники жену в магазине на Фадеева

Очевидцы сняли на видео, как на родниках в Новосибирске силовики задерживают мужчину — до этого он взял в заложники продавщицу магазина. Инцидент произошёл на Фадеева, 66/2 примерно в 12:30.



Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО, мужчина удерживал женщину и угрожал ей ножом. На место прибыли сотрудники МВД и СОБР. Территорию, прилегающую к магазину, оцепили.

— После полуторачасовых переговоров начальнику Управления МВД России по Новосибирску удалось успокоить и отвлечь гражданина, который вел себя агрессивно. Продавец, воспользовавшись моментом, открыла замок входной двери, после чего злоумышленник был задержан при силовой поддержке бойцов СОБРа, — пояснили в ведомстве.