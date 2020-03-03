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Ждали, пока пройдёт Масленица. У входа в парк Кирова сносят два кафе — показываем кадры с места

Рабочие приступили к работам после праздников — ожидается, что кафе демонтируют за неделю

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Суд признал два двухэтажных кафе у входа в парк имени Кирова самовольными постройками

Суд признал два двухэтажных кафе у входа в парк имени Кирова самовольными постройками

В этот вторник, 3 марта, в парке культуры и отдыха имени Кирова начали сносить кафе — суд признал их незаконными. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на месте демонтажа зданий — подробности в фоторепортаже.

Одно из кафе так и не успело открыться

Одно из кафе так и не успело открыться

— Это два нестационарных объекта, двухэтажных, стеклянная конструкция, — рассказал корреспонденту НГС директор парка культуры и отдыха имени С.М. Кирова Артём Бушаков. — Были предназначены для кафе. Одно было незавершённое строительство, второе кафе работало до октября

Одно из кафе перестало работать только в октябре прошлого года&nbsp;

Одно из кафе перестало работать только в октябре прошлого года 

В прошлом году арбитражный суд удовлетворил иск администрации парка к владельцу кафе ООО «Диво» и признал их самовольными постройками.

— Суд назначил проведение судебной экспертизы зданий для определения соответствия критериям капитального строения предмета спора. Экспертной организацией было установлено, что здания не являются объектами капитального строительства, — пояснили в пресс-службе мэрии.

Демонтаж кафе в парке имени Кирова

В суд на владельцев кафе администрация парка подала ещё в феврале прошлого года.

По оценке эксперта, кафе не являются объектами капитального строительства

По оценке эксперта, кафе не являются объектами капитального строительства

— С февраля мы год просудились. Судились, потом новогодние праздники были, — объяснил Бушаков. — Попросили отложить разбор, потому что это центральный вход, и поток людей в основном проходил через него. Ждали, Масленица прошла. И хозяева взялись решение суда исполнять. Наняли подрядную организацию.

Сроки сноса построек перенесли, чтобы не портить перед праздниками вход в парк

Сроки сноса построек перенесли, чтобы не портить перед праздниками вход в парк

— В таких ситуациях в основном закрывают ООО, и такие объекты приходится разбирать самостоятельно, за счет муниципалитета, — продолжает директор парка. — Здесь, несмотря на то, что конфликтные были ситуации, отстаивали жарко свои споры. Хозяева кафе проиграли, решение суда получили и поступили нормально — сами демонтируют за свой счёт.

Хозяева демонтируют здания кафе за свой счёт

Хозяева демонтируют здания кафе за свой счёт

По словам Бушакова, перед Масленицей рабочие начали подготавливать здания к сносу изнутри. К демонтажу кафе приступили со 2 марта.

Собственники кафе сами наняли подрядную организацию

Собственники кафе сами наняли подрядную организацию

— И прилично они разобрали. Если в таком темпе будет идти работа, то неделя, я думаю, — и они разберут, максимум. Разбирают причем аккуратно, — удивляется Бушаков.

Предположительно, подрядная организация будет работать в парке не больше недели&nbsp;

Предположительно, подрядная организация будет работать в парке не больше недели 

Через неделю здесь будет пустырь

Через неделю здесь будет пустырь

Пока неизвестно, что установят на месте кафе

Пока неизвестно, что установят на месте кафе

Сносить здания начали со 2 марта

Сносить здания начали со 2 марта

На выходных НГС рассказывал, что мэрия Новосибирска также решила снести двухэтажное стеклянное здание кафе в Первомайском сквере — собственника просили демонтировать здание до 2 марта.

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демонтаж зданий
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КОММЕНТАРИИ (23)

3 мар 2020 в 20:17

Да неужели? Полностью поддерживаю данные действия.

Гость
3 мар 2020 в 20:20

Сколько же времени прошло, прежде чем дирекция парка и мэрия узнали о том, что аж два кафе на территории парка построены незаконно?
Ладно мэрия, они по паркам не ходят, у них на выходные в других местах отдых, а куда глядел директор парка? В карман, где шуршали купюры? И просто в один прекрасный день уши не услышали шуршание и открылись глаза?

Гость
3 мар 2020 в 20:28

Давно нужно было снести эти тошниловки!