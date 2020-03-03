Ждали, пока пройдёт Масленица. У входа в парк Кирова сносят два кафе — показываем кадры с места

Суд признал два двухэтажных кафе у входа в парк имени Кирова самовольными постройками Фото: Александр Ощепков

В этот вторник, 3 марта, в парке культуры и отдыха имени Кирова начали сносить кафе — суд признал их незаконными. Наш фотокорреспондент Александр Ощепков побывал на месте демонтажа зданий — подробности в фоторепортаже.

Одно из кафе так и не успело открыться Фото: Александр Ощепков

— Это два нестационарных объекта, двухэтажных, стеклянная конструкция, — рассказал корреспонденту НГС директор парка культуры и отдыха имени С.М. Кирова Артём Бушаков. — Были предназначены для кафе. Одно было незавершённое строительство, второе кафе работало до октября



Одно из кафе перестало работать только в октябре прошлого года Фото: Александр Ощепков

В прошлом году арбитражный суд удовлетворил иск администрации парка к владельцу кафе ООО «Диво» и признал их самовольными постройками.



— Суд назначил проведение судебной экспертизы зданий для определения соответствия критериям капитального строения предмета спора. Экспертной организацией было установлено, что здания не являются объектами капитального строительства, — пояснили в пресс-службе мэрии.



Демонтаж кафе в парке имени Кирова

В суд на владельцев кафе администрация парка подала ещё в феврале прошлого года.

По оценке эксперта, кафе не являются объектами капитального строительства Фото: Александр Ощепков

— С февраля мы год просудились. Судились, потом новогодние праздники были, — объяснил Бушаков. — Попросили отложить разбор, потому что это центральный вход, и поток людей в основном проходил через него. Ждали, Масленица прошла. И хозяева взялись решение суда исполнять. Наняли подрядную организацию.

Сроки сноса построек перенесли, чтобы не портить перед праздниками вход в парк Фото: Александр Ощепков

— В таких ситуациях в основном закрывают ООО, и такие объекты приходится разбирать самостоятельно, за счет муниципалитета, — продолжает директор парка. — Здесь, несмотря на то, что конфликтные были ситуации, отстаивали жарко свои споры. Хозяева кафе проиграли, решение суда получили и поступили нормально — сами демонтируют за свой счёт.

Хозяева демонтируют здания кафе за свой счёт Фото: Александр Ощепков

По словам Бушакова, перед Масленицей рабочие начали подготавливать здания к сносу изнутри. К демонтажу кафе приступили со 2 марта.

Собственники кафе сами наняли подрядную организацию Фото: Александр Ощепков

— И прилично они разобрали. Если в таком темпе будет идти работа, то неделя, я думаю, — и они разберут, максимум. Разбирают причем аккуратно, — удивляется Бушаков.

Предположительно, подрядная организация будет работать в парке не больше недели Фото: Александр Ощепков

Через неделю здесь будет пустырь Фото: Александр Ощепков

Пока неизвестно, что установят на месте кафе Фото: Александр Ощепков

Сносить здания начали со 2 марта Фото: Александр Ощепков