Изучаем шпионскую карту: 20 мест Новосибирска, которые за 55 лет изменились почти до неузнаваемости

В первых числа марта заработал сайт, на котором новосибирцы могут сравнить — каким город был в 1965 году и как выглядят его очертания сейчас. На сайте spymaps.space выложена старая шпионская карта Новосибирска со спутников США, которые снимали наш город для военных целей.
— Снимки рассекречивались порциями в 1996, 2002 и 2013 годах, — говорится в описании сайта.
Мы предлагаем вам прогуляться по Новосибирску 1965 года с помощью этой карты и сравнить очертания города с современными снимками. По ним хорошо видно, как застраивался город, где появлялись новые районы и дороги, как пропадали зеленые зоны.
В середине февраля НГС вместе с краеведом показывал фотографии зимнего Новосибирска разных лет и вы можете посмотреть, как в прошлом веке обстояли дела с уборкой снега. Посмотрите на эти 17 неожиданных кадров.