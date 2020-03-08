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Город Обзор

Изучаем шпионскую карту: 20 мест Новосибирска, которые за 55 лет изменились почти до неузнаваемости

В сеть выложили старую карту города, сделанную со спутника. И это очень-очень любопытно!

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Автор сайта, на котором опубликована эта карта, предлагает новосибирцам посмотреть, как город изменился за 55 лет&nbsp;

Автор сайта, на котором опубликована эта карта, предлагает новосибирцам посмотреть, как город изменился за 55 лет 

В первых числа марта заработал сайт, на котором новосибирцы могут сравнить — каким город был в 1965 году и как выглядят его очертания сейчас. На сайте spymaps.space выложена старая шпионская карта Новосибирска со спутников США, которые снимали наш город для военных целей.

— Снимки рассекречивались порциями в 1996, 2002 и 2013 годах, — говорится в описании сайта.

Мы предлагаем вам прогуляться по Новосибирску 1965 года с помощью этой карты и сравнить очертания города с современными снимками. По ним хорошо видно, как застраивался город, где появлялись новые районы и дороги, как пропадали зеленые зоны.

Начнём с Левобережья и его главного символа — площади Маркса. В 1965 году она была пустой.

Фото 1: usgs.gov
Фото 2: spymaps.space

Строительство гостиницы «Турист» началось только в 1968 году. До 2019 года она оставалась долгостроем

Фото 1: usgs.gov
Фото 2: spymaps.space

Посёлка Краснообск, который известен своими «кругами» из домов, не найдёшь на старой карте. Этот необычный проект был разработан в ГипроНИИ АН СССР в 1969 году. И только через год началось строительство

Фото 1: usgs.gov
Фото 2: spymaps.space

Димитровский мост в Новосибирске открыли только в 1978 году

Фото 1: usgs.gov
Фото 2: spymaps.space

Бугринский мост стал третьим автомобильным мостом в Новосибирске. Его открыли в 2014 году

Фото 1: usgs.gov
Фото 2: spymaps.space

Горский микрорайон стал строится только в 2000-х годах. На карте нет и метромоста — его открыли только в 1986 году

Фото 1: usgs.gov
Фото 2: spymaps.space

«Экспоцентр» в Новосибирске открыли в 2012 году. Раньше здесь были поля и леса

Фото 1: usgs.gov
Фото 2: spymaps.space

Сейчас Новосибирск даже на окраинах застраивается высотками и жилыми комплексами. В этом месте даже Колыванское кольцо давно не спасает ситуацию с пробками

Фото 1: usgs.gov
Фото 2: spymaps.space

В 2016 году в Новосибирске открылся крупнейший за Уралом Аквапарк

Фото 1: usgs.gov
Фото 2: spymaps.space

Правобережье Новосибирска изменилось нисколько не меньше. Ипподромскую магистраль торжественно открыли в 2007 году

Фото 1: usgs.gov
Фото 2: spymaps.space

Площадь Ленина 55 лет назад было достаточно плотно застроена, но, конечно, не так как сейчас

Фото 1: usgs.gov
Фото 2: spymaps.space

Площадка перед вокзалом «Новосибирск-Главный» очень сильно изменилась за 55 лет

Фото 1: usgs.gov
Фото 2: spymaps.space

Территория набережной Новосибирска сейчас выглядит более ухоженным местом

Фото 1: usgs.gov
Фото 2: spymaps.space

Раньше на улице Гоголя вместо ТЦ располагался зоопарк

Фото 1: usgs.gov
Фото 2: spymaps.space

В 1965 году в Новосибирске было много частного сектора и зелени. Всё это давно ушло в прошлое, а их место заняли торговые центры, например, ТЦ «Аура»

Фото 1: usgs.gov
Фото 2: spymaps.space

Площадь Калинина в 1965 году ещё не была окружена домами

Фото 1: usgs.gov
Фото 2: spymaps.space

Новосибирский цирк был построен только в 1971 году

Фото 1: usgs.gov
Фото 2: spymaps.space

Серьезно изменился за 55 лет Дзержинский район, особенно в районе станции метро «Золотая нива»

Фото 1: usgs.gov
Фото 2: spymaps.space

Это место будет трудно сразу узнать, но именно здесь в 1971 году начали строить ТЭЦ-5

Эта территория также изменилась до неузнаваемости, теперь здесь отстроен микрорайон Родники

В середине февраля НГС вместе с краеведом показывал фотографии зимнего Новосибирска разных лет и вы можете посмотреть, как в прошлом веке обстояли дела с уборкой снега. Посмотрите на эти 17 неожиданных кадров.

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архивНовосибирск
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КОММЕНТАРИИ (3)

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8 мар 2020 в 11:39

Сегодня праздник... РСП уже должны быть в сопли от Санто Стефано... Реветь и гладить котиков говоря что все настоящие мужчины перевелись...

8 мар 2020 в 11:42

Несмотря на то, что хайпа ради журналист несколько раз написал, мол зелёных зон стало меньше, по фото хорошо видно, что их стало больше. Вопреки общепринятому мнению.

8 мар 2020 в 11:35

А какое отношение это имеет к 8-му Марта? Сегодня праздник у девчат, давайте танцы!)