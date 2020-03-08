Изучаем шпионскую карту: 20 мест Новосибирска, которые за 55 лет изменились почти до неузнаваемости

Автор сайта, на котором опубликована эта карта, предлагает новосибирцам посмотреть, как город изменился за 55 лет

В первых числа марта заработал сайт, на котором новосибирцы могут сравнить — каким город был в 1965 году и как выглядят его очертания сейчас. На сайте spymaps.space выложена старая шпионская карта Новосибирска со спутников США, которые снимали наш город для военных целей.

— Снимки рассекречивались порциями в 1996, 2002 и 2013 годах, — говорится в описании сайта.

Мы предлагаем вам прогуляться по Новосибирску 1965 года с помощью этой карты и сравнить очертания города с современными снимками. По ним хорошо видно, как застраивался город, где появлялись новые районы и дороги, как пропадали зеленые зоны.